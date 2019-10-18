◆19일(토)
△프로축구 1부= 수원-경남(14시·수원월드컵경기장) 성남-인천(16시·탄천종합운동장) 상주-제주(18시·상주시민운동장)
△프로농구= 전자랜드-KCC(15시·인천삼산월드체육관) 오리온-SK(고양체육관) LG-kt(부산사직체육관·이상 17시)
△여자농구= KEB하나은행-BNK(17시·부천체육관)
△프로배구= KB손해보험-삼성화재(14시·의정부체육관) 흥국생명-한국도로공사(16시·인천계양체육관)
△골프= PGA 투어 더 CJ컵(제주 나인브릿지)
KLPGA 투어 KB금융 스타챔피언십(블랙스톤 이천)
△프로축구 2부= 광주-안양(13시·광주월드컵경기장) 전남-부천(15시·광양전용경기장) 아산-대전(17시·아산이순신경기장)
△양궁= 현대자동차 정몽구배 한국대회 2019(9시 30분·KNN센텀광장)
△테니스= ITF 오리온 제주용암수 창원국제남자대회(창원시립코트)
△쇼트트랙= 제36회 전국남녀대회(9시30분·춘천의암빙상장)
△사이클= 아시아트랙선수권대회(9시·진천선수촌)
◆20일(일)
△프로축구 1부= 강원-서울(14시·춘천송암레포츠타운) 전북-포항(16시·전주월드컵경기장) 대구-울산(18시·DGB대구은행파크)
△프로농구= KCC-현대모비스(전주체육관) KGC인삼공사-삼성(안양체육관·이상 15시) 전자랜드-SK(인천삼산월드체육관) kt-DB(원주종합체육관·이상 17시)
△여자농구= KB-신한은행(17시·청주체육관)
△프로배구= OK저축은행-우리카드(14시·안산상록수체육관) IBK기업은행-KGC인삼공사(16시·화성종합체육관)
△골프= PGA 투어 더 CJ컵(제주 나인브릿지)
KLPGA 투어 KB금융 스타챔피언십(블랙스톤 이천)
△프로축구 2부= 부산-안산(13시·부산구덕운동장) 수원FC-서울E(15시·수원종합운동장)
△테니스= ITF 오리온 제주용암수 창원국제남자대회(창원시립코트)
△쇼트트랙= 제36회 전국남녀대회(14시·춘천의암빙상장)
△사이클= 아시아트랙선수권대회(9시·진천선수촌)
/연합뉴스
△프로축구 1부= 수원-경남(14시·수원월드컵경기장) 성남-인천(16시·탄천종합운동장) 상주-제주(18시·상주시민운동장)
△프로농구= 전자랜드-KCC(15시·인천삼산월드체육관) 오리온-SK(고양체육관) LG-kt(부산사직체육관·이상 17시)
△여자농구= KEB하나은행-BNK(17시·부천체육관)
△프로배구= KB손해보험-삼성화재(14시·의정부체육관) 흥국생명-한국도로공사(16시·인천계양체육관)
△골프= PGA 투어 더 CJ컵(제주 나인브릿지)
KLPGA 투어 KB금융 스타챔피언십(블랙스톤 이천)
△프로축구 2부= 광주-안양(13시·광주월드컵경기장) 전남-부천(15시·광양전용경기장) 아산-대전(17시·아산이순신경기장)
△양궁= 현대자동차 정몽구배 한국대회 2019(9시 30분·KNN센텀광장)
△테니스= ITF 오리온 제주용암수 창원국제남자대회(창원시립코트)
△쇼트트랙= 제36회 전국남녀대회(9시30분·춘천의암빙상장)
△사이클= 아시아트랙선수권대회(9시·진천선수촌)
◆20일(일)
△프로축구 1부= 강원-서울(14시·춘천송암레포츠타운) 전북-포항(16시·전주월드컵경기장) 대구-울산(18시·DGB대구은행파크)
△프로농구= KCC-현대모비스(전주체육관) KGC인삼공사-삼성(안양체육관·이상 15시) 전자랜드-SK(인천삼산월드체육관) kt-DB(원주종합체육관·이상 17시)
△여자농구= KB-신한은행(17시·청주체육관)
△프로배구= OK저축은행-우리카드(14시·안산상록수체육관) IBK기업은행-KGC인삼공사(16시·화성종합체육관)
△골프= PGA 투어 더 CJ컵(제주 나인브릿지)
KLPGA 투어 KB금융 스타챔피언십(블랙스톤 이천)
△프로축구 2부= 부산-안산(13시·부산구덕운동장) 수원FC-서울E(15시·수원종합운동장)
△테니스= ITF 오리온 제주용암수 창원국제남자대회(창원시립코트)
△쇼트트랙= 제36회 전국남녀대회(14시·춘천의암빙상장)
△사이클= 아시아트랙선수권대회(9시·진천선수촌)
/연합뉴스
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