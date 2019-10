한국, 몽백합배 16강서 전원 탈락…6년 만의 참사

디펜딩챔피언 박정환, 커제에 역전패' />한국 바둑이 제4회 MILLY 몽백합배 세계바둑오픈전에서 8강 문턱도 밟지 못하고 전원 탈락하는 참사를 당했다.한국은 13일 중국 베이징 중국기원에서 열린 대회 16강전에서 디펜딩 챔피언 박정환 9단과 박영훈 9단, 김지석 9단, 아마추어 백현우 등이 모두 중국 기사에게 패했다.전날 16강전을 치른 변상일 9단도 탈락하는 등 한국은 16강에 오른 기사 5명이 전원 탈락해 조기에 대회를 마감했다.한국 바둑이 세계 대회에서 단 한명도 8강에 오르지 못한 것은 2013년 열린 제18회 LG배 이후 6년 만의 참사다.이날 가장 관심을 끈 대국은 박정환과 중국 1인자 커제 9단의 대결이었다.박정환은 중반까지 미세하게 앞섰으나 때 이른 하변 침투로 실점했고 좌변과 상변에서도 연이은 완착을 둬 역전을 허용했다.이후 박정환은 상변에서 중앙으로 이어진 상대 대마를 공격했으나 별다른 효과를 거두지 못하고 차이가 더 벌어지자 190수 만에 돌을 던졌다.박정환과 커제의 통산 전적은 11승 11패로 균형을 이뤘다.지난 대회 준우승자 박영훈은 중국의 멍타이링 7단을 상대로 유리한 형세에서 뼈아픈 착각으로 역전패했고 김지석 9단은 셰얼하오 9단에게 불계패했다.또 이번 대회에서 파란을 일으킨 한국기원 연구생 서열 1위인 아마추어 백현우는 중국의 신예 강호 셰커 7단에게 패했다.백현우는 이번 대회 16강 진출로 입단 포인트 100점을 획득, 프로 입단 자격을 획득했다.중국 기사들이 몽백합배 8강에 7명이 오른 가운데 일본의 이치리키 료 8단은 딩하오 6단을 꺾고 메이저 세계대회에서 처음 8강에 올랐다.내년 3월 속행되는 8강전은 커제 9단 vs 판팅위 9단, 미위팅 9단 vs 셰얼하오 9단, 셰커 7단 vs 이치리키 료 8단, 쉬자양 8단 vs 멍타이링 7단의 대결로 펼쳐진다.몽백합배 우승 상금은 180만위안(약 3억원), 준우승 상금은 60만위안(약 1억원)이다./연합뉴스