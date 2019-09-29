◆29일(일)
△프로야구 = 두산-LG(잠실) 키움-롯데(사직) 삼성-kt(수원) SK-한화(대전·이상 14시)
△프로축구 1부= 강원-인천(14시·춘천송암레포츠타운) 서울-상주(15시·서울월드컵경기장) 경남-포항(16시·창원축구센터)
△프로축구 2부= 부천-부산(17시·부천종합운동장) 전남-안양(19시·광양전용경기장)
△프로배구= 2019 순천·MG새마을금고컵 삼성화재-현대캐피탈(14시) 대한항공-OK저축은행(16시·이상 순천 팔마체육관)
△골프= KPGA 코리안투어 DGB금융그룹 볼빅 대구경북오픈(골프존카운티 선산)
KLPGA 투어 OK저축은행 박세리 인비테이셔널(엘리시안 강촌)
△배드민턴= 코리아오픈선수권대회(11시·인천국제공항 스카이돔)
△테니스= ITF 영월국제주니어대회(영월스포츠파크)
△삼보= 제12회 전국선수권대회(10시·충남 금산 종합체육관)
△씨름= 위더스제약 용인 장사씨름 대회(11시·용인실내체육관)
/연합뉴스
△프로야구 = 두산-LG(잠실) 키움-롯데(사직) 삼성-kt(수원) SK-한화(대전·이상 14시)
△프로축구 1부= 강원-인천(14시·춘천송암레포츠타운) 서울-상주(15시·서울월드컵경기장) 경남-포항(16시·창원축구센터)
△프로축구 2부= 부천-부산(17시·부천종합운동장) 전남-안양(19시·광양전용경기장)
△프로배구= 2019 순천·MG새마을금고컵 삼성화재-현대캐피탈(14시) 대한항공-OK저축은행(16시·이상 순천 팔마체육관)
△골프= KPGA 코리안투어 DGB금융그룹 볼빅 대구경북오픈(골프존카운티 선산)
KLPGA 투어 OK저축은행 박세리 인비테이셔널(엘리시안 강촌)
△배드민턴= 코리아오픈선수권대회(11시·인천국제공항 스카이돔)
△테니스= ITF 영월국제주니어대회(영월스포츠파크)
△삼보= 제12회 전국선수권대회(10시·충남 금산 종합체육관)
△씨름= 위더스제약 용인 장사씨름 대회(11시·용인실내체육관)
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