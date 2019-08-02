◆3일(토)
△프로야구= 삼성-LG(잠실) 두산-롯데(사직) NC-KIA(광주) kt-키움(고척) SK-한화(대전·이상 18시)
△프로축구= 제주-울산(19시30분·제주월드컵경기장) 상주-경남(20시·상주시민운동장)
△프로축구2부=전남-광주(20시·광양전용구장) 안산-대전(20시·안산와스타디움)
△농구= 중고주말리그 왕중왕전 양구대회(11시·양구문화체육회관, 양구청춘체육관)
△테니스= 제2차 한국실업연맹전(함양스포츠파크)
제47회 소강배전국남녀중고대항대회(양구테니스파크)
제7회 대학연맹회장배대회(상주시민운동장)
△사격= 제48회 문화체육관광부장관기 전국학생대회(8시·전북 종합사격장)
◆4일(일)
△프로야구= 삼성-LG(잠실) 두산-롯데(사직) NC-KIA(광주) kt-키움(고척) SK-한화(대전·이상 18시)
△프로축구= 수원-포항(20시·수원월드컵경기장) 강원-전북(20시·춘천송암레포츠타운) 인천-성남(20시·인천전용구장)
△프로축구2부= 아산-부산(20시·아산이순신경기장) 수원FC-FC안양(20시·수원종합운동장) 서울E-부천(20시·잠실올림픽주경기장)
△농구= 중고주말리그 왕중왕전 양구대회(11시·양구문화체육회관, 양구청춘체육관)
△테니스= 제2차 한국실업연맹전(함양스포츠파크)
제47회 소강배전국남녀중고대항대회(양구테니스파크)
제7회 대학연맹회장배대회(상주시민운동장)
△사격= 제48회 문화체육관광부장관기 전국학생대회(8시·전북 종합사격장)
/연합뉴스
△프로야구= 삼성-LG(잠실) 두산-롯데(사직) NC-KIA(광주) kt-키움(고척) SK-한화(대전·이상 18시)
△프로축구= 제주-울산(19시30분·제주월드컵경기장) 상주-경남(20시·상주시민운동장)
△프로축구2부=전남-광주(20시·광양전용구장) 안산-대전(20시·안산와스타디움)
△농구= 중고주말리그 왕중왕전 양구대회(11시·양구문화체육회관, 양구청춘체육관)
△테니스= 제2차 한국실업연맹전(함양스포츠파크)
제47회 소강배전국남녀중고대항대회(양구테니스파크)
제7회 대학연맹회장배대회(상주시민운동장)
△사격= 제48회 문화체육관광부장관기 전국학생대회(8시·전북 종합사격장)
◆4일(일)
△프로야구= 삼성-LG(잠실) 두산-롯데(사직) NC-KIA(광주) kt-키움(고척) SK-한화(대전·이상 18시)
△프로축구= 수원-포항(20시·수원월드컵경기장) 강원-전북(20시·춘천송암레포츠타운) 인천-성남(20시·인천전용구장)
△프로축구2부= 아산-부산(20시·아산이순신경기장) 수원FC-FC안양(20시·수원종합운동장) 서울E-부천(20시·잠실올림픽주경기장)
△농구= 중고주말리그 왕중왕전 양구대회(11시·양구문화체육회관, 양구청춘체육관)
△테니스= 제2차 한국실업연맹전(함양스포츠파크)
제47회 소강배전국남녀중고대항대회(양구테니스파크)
제7회 대학연맹회장배대회(상주시민운동장)
△사격= 제48회 문화체육관광부장관기 전국학생대회(8시·전북 종합사격장)
/연합뉴스
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