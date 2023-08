[주니어 생글생글 경제 캠프] AI 배우고 창업 체험하고 학교에선 들을 수 없는 특별한 수업

국내 최고 인공지능(AI) 전문가가 들려주는 AI 강의, 세계적인 수학자의 수학 강의, 원어민 선생님과 함께 하는 영어 경제 특강. 한국경제신문이 매일유업·웅진씽크빅과 공동 주최한 ‘주니어 생글생글 2023 여름 방학 경제 캠프’가 8월 9~11일 경기 파주 웅진씽크빅 본사에서 열렸다. 매일 80명의 초등학생과 중학생, 학부모가 학교에서도 학원에서도 들을 수 없는 명사들의 강의에 귀를 기울였다. 보드게임을 하며 경제 개념을 익히는 체험형 수업도 인기리에 진행됐다. AI 전문가들의 미래 기술 특강 올해로 2회째를 맞은 이번 캠프의 주제는 ‘미래 기술과 창업가 정신’이었다. 첨단 기술과 세상의 변화 방향을 가늠해 보고, 그러한 변화에 대응할 수 있는 역량과 도전 정신을 키우자는 취지였다. 자타가 공인하는 정보 기술(IT) 전문가들이 연사로 나섰다. 베스트셀러 <박태웅의 AI강의> 저자 박태웅 한빛미디어 이사회 의장은 9일 ‘디지털과 반도체의 미래’를 주제로 특강했다. 디지 털과 반도체 개념부터 시작해 컴퓨터 프로그래밍 원리는 무엇인지, 반도체가 우리 생활에 어떻게 활용되는지 등을 설명했다. 박 의장은 “앞으로 여러분이 살아가야 할 세상은 학교에서 무엇을 배우든 남은 인생의 대부분을 평생 처음 보는 무언가를 하면서 살아가야 하는 세상”이라고 말했다. 새로운 지식을 받아들이며 변화에 적응해 나가는 힘이 중요하다는 얘기다. 둘째 날엔 하정우 네이버 클라우드 AI이노베이션 센터장이 ‘챗GPT 돌풍과 AI가 바꿔 놓을 세상’을 주제로 특강했다. 하 센터장은 생성형 AI인 챗GPT와 네이버가 곧 출시할 하이퍼클로 버X(제한된 인원이 먼저 사용하는 베타 버전)에 대해 설명했다. AI가 우리 삶을 어떻게 바꿔 놓을지 예를 들어 생생하게 묘사했다. 하 센터장은 “의사·변호사·판사·엔지니어 등 여러분이 미래에 어떤 직업을 갖게 되든지 AI를 활용하게 될 것”이라며 “AI를 제대로 이해하고 사용할 수 있는 인재는 그렇지 않은 사람을 대신하게 될 것”이라고 강조했다. 김민형 영국 에든버러 국제수리과학연구소장은 셋째 날 특강에서 수학에 대한 이해가 논리적인 사고와 합리적인 의사 결정의 기초가 된다는 점을 설명했다. 아이들 손을 잡고 강의를 함께 들은 학부모 나옥윤 씨는 “빠르게 변화하는 세상에서 부모가 자녀를 어떤 방향으로 이끌어야 할지에 대해 생각해 볼 수 있는 뜻깊은 시간이었다”고 말했다. 영어 경제 강의·시장경제 체험 명사 특강에 이어 샌드라 두리닉 선생님의 ‘영어로 배우는 경제학 클래스’가 열렸다. 소득(income), 소비(consumption), 저축(savings), 투자(investment) 등의 개념을 영어로 배우고 경매 게임, 경제 보드게임, OX 퀴즈 등을 하며 영어와 경제를 함께 공부했다. 두리닉 선생님은 “How do you make money?(돈은 어떻게 해서 벌 수 있죠?)” “How do you spend your money?(여러분은 용돈을 어디에 쓰나요?)” 등의 질문을 던지며 참여를 유도했다. 금융 교육 전문 강사들은 ‘초등 CEO, 나도 미래 기업가’를 주제로 체험형 경제 교육을 진행했다. 초등 저학년 학생들은 조를 나눠 비치볼과 선캡 등에 그림을 그려 넣고, 모조 지폐를 주고받 으며 친구들과 물건을 사고파는 활동을 했다. 고학년 학생들은 보다 체계적으로 사업 계획을 세우는 등 기업가 역할 및 회사 운영 과정을 자연스럽게 익혔다. 노가을 학생(초등 3학년)은 “경제 체험 놀이가 실제 경제 활동과 거의 비슷해 재미있었다”고 말했다.by 유승호 기자 참가자들의 생생한 후기아이가 정말 재미있었다며 집으로 돌아오는 내내 신나서 얘기하네요. 내년에도 참여할게요.아이들에게 설명하기 어렵지만 꼭 알려 주고 싶은 내용을 눈높이에 맞춰 얘기해 줘서 좋았습니다.영어로 듣는 경제 수업이 신선하고 재미있었어요.경제 교육을 할 기회가 많지 않아 아쉬웠는데 아이에게 유익한 시간이 됐어요.즐겁고 유익했습니다. 경제 캠프가 1년에한 번만 열리는 게 아쉽습니다.