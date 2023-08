[포토] 사랑하는 사람들과 함께 하는 졸업식

[주니어 생생영어] 물과 불의 사랑 이야기 애니메이션 ‘Elemental’

월트 디즈니와 픽사가 올해 6월 공개한 ‘엘리멘탈(Elemental)’은 정말 독특하고 아름다운 애니메이션 영화예요. 불, 물, 흙, 공기를 가리키는 자연의 4대 원소 (element)가 주 캐릭터들이죠. 고향을 떠나 Element City로 이민 온 부모님 슬하에서 자란 엠버(Ember)는 성질이 급하고 화끈한 소녀예요. 그녀는 ‘불’ 집안의 전통을 지키며 언젠가 아버지의 편의점(‘Fireplace’)도 물려받으려 해요. 그런데 우연한 사고로 ‘물’ 청년 웨이드(Wade)를 만나면서 사랑에 빠져요. 서로 꺼지거나 증발할까봐 가까이 다가가기도 두려워하는 물과 불, 그들의 사랑은 과연 가능할까요? 영화 OST(Original Soundtrack:배경음악) 중 ‘Steal The Show’의 일부분을 살펴봅시다.Started out on a one way trainAlways knew where I was gonna go nextDidn’t know until I saw your faceI was missing out on every momentYou’ll be one and, baby, I’ll be twoWould you mind it if I said I’m into you?So if it’s real, then, darling, let me knowI wouldn’t mind If you steal the showYou and I, we go togetherYou’re the sky, I’ll be the weatherA pretty thing, the sun and rain, oh no, oh yeahsummer night, perfect occasionWhen I’m by, you know I’ll be waiting for youOh, for youSo if it’s real, then, darling, let me knowI wouldn’t mind If you steal the show 동사 mind는 뜻이 부정적이에요. 신경을 쓰거나 언짢아하는 마음, 무엇을 별로 내켜 하지 않는 마음을 가리켜요. 그래서 앞에 not을 써야 ‘괜찮다’ ‘상관없다’의 뜻이 됩니다. Do you mind와 Would you mind는 상대방에게 정중하게 요청할 때 많이 씁니다. “이런저런 거 해도 괜찮겠어”라고 묻는 거죠. 참, Do you mind보다는 Would you mind가 더 공손한 표현이에요. 이때 상대방에게 앉거나 창문을 열어도 된다고 하려면 부정문으로 답해야 해요. Of course not처럼 말이에요. “나는 전혀 신경 쓰이지 않는다”는 거죠. 반대로 하지 말아 달라고 하려면 이렇게 말해 보세요. 단어 into는 ‘~안으로’ ‘~을 향해’라는 의미를 담고 있어요. 그래서 be into는 ‘~에 관심이 많다’ ~에 빠져 있다’ ‘~을 좋아한다’로 해석돼요. Steal the show는 그대로 해석하면 예상치 못한 사람(등장인물)이 나타나 공연을 훔쳐 간다는 말이에요. 관객들의 관심과 인기를 독차지해 버리는 거죠. 여기서 웨이드는 엠버에게 “네가 주인공이라도난 괜찮아”라고 노래하네요.by 문혜정 기자