키오스크 주문인데 팁(Tip) 달라? "여기가 미국이냐"

국내 한 카페에서 '팁'(Tip)을 요구하는 유리병이 등장해 누리꾼들의 비난을 샀다.지난 9일 한 트위터 이용자는 "한국에 생기지 않았으면 하는 문화는 팁"이라는 짧은 설명과 함께 사진 한 장을 올렸다.카페로 보이는 사진 속 테이블에는 유리병으로 된 '팁 박스'가 놓여 있는데, 그 안에는 지폐가 가득했다. 카페 안내문에는 "1인 1잔 부탁드린다. 외부 음식 취식 불가능하다"고 쓰여있기도 했다.팁 문화는 앞서 16~17세기 유럽에서 시작된 문화로, 귀족이 하인이나 사회적 약자에게 호의를 베푸는 관습이었다고 한다. 남북전쟁 후 미국으로 넘어온 팁 문화도 마찬가지로 과거 노예였던 흑인들이 해방돼 서비스업에 종사하자, 그들에게 적은 임금을 주는 대신 팁에 의존하게 만드는 수단으로 변질됐다.오늘날 미국의 경우 통상 음식값의 20% 정도를 팁으로 지불하는 등 식당 직원의 서비스에 대한 대가를 내고 있다.사진을 본 누리꾼들의 반응은 대체로 부정적이었다.한 누리꾼은 "주문도 키오스크(무인안내기)가 받는데 팁은 무슨" 이라며 어이없어 했고, 다른 누리꾼들은 "탈세 아니냐. 팁 비용 현금영수증 해주는 것도 아니고", "팁 문화가 있는 나라는 월급 대신 팁으로 먹고사는데 우리는 월급도 받으면서 무슨 팁이냐", "배달비나 내려라. 포장비랑 홀 서비스 비용도 받으면서", "차라리 기부함을 갖다 놓지" 등 반응을 보였다.또다른 누리꾼은 유명 베이글 카페에도 영어로 'If you here happy with cafe, Please Tip!'이라고 적힌 '팁 박스'가 있었다며 그 사진을 공개, 비난했다.다만 논란이 된 해당 카페에 자주 방문한다고 밝힌 한 누리꾼은 "위치상 외국인이 많다. 자체적으로 팁 달라고 만든 게 아니고, 외국인들이 자꾸 팁 주고 팁 어디에 주냐고 물어서 만든 거로 알고 있다"며 대리 해명하기도 했다.김주미 키즈맘 기자 mikim@kizmom.com