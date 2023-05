국내 대표 브랜드 1·2위는? '삼성전자·현대차'

브랜드 컨설팅 그룹인 인터브랜드가 제11회 ‘Best Korea Brands 2023(이하 2023년 베스트 코리아 브랜드)’ 오프라인 컨퍼런스를 개최하고, 대한민국 대표 50대 브랜드와 ‘Brands as Acts of Leadership-브랜드, 새로운 중력’이라는 주제의 브랜드 인사이트를 발표했다.2022년에 이어 2023년 베스트 코리아 브랜드 1위와 2위는 각각 삼성전자와 현대자동차가 차지했다. 삼성전자(1위)의 브랜드 가치는 102조 1,138억 원으로 전년 대비 19.9% 성장했으며, 현대자동차(2위)는 전년 대비 16.5% 상승한 20조 1,625억 원의 브랜드 가치를 기록했다.10.9%의 성장을 보이며 3위에 오른 기아(3위)의 브랜드 가치는 7조 6,994억 원, 네이버(4위)는 전년 대비 3.9% 하락한 6조 7,493억 원으로 나타났다. 뒤이어 SK텔레콤(5위)는 전년 대비 3.3% 상승한 3조 6,320억 원을 달성했다. 이들 최상위 5개 브랜드의 가치는 총 140조 3천억 원으로, 50대 브랜드 전체 가치의 약 69.8%를 차지했다.2023년 베스트 코리아 브랜드 1위와 2위에 오른 삼성전자(1위)와 현대자동차(2위)는 각각 전년 대비 19.9%, 16.5%의 성장률로 가장 높은 성장률을 보인 브랜드에도 나란히 이름을 올렸다. 이외에도 현대백화점(43위)은 전년 대비 13.1% 증가한 4,764억 원의 브랜드 가치를 기록했다.뒤이어 BGF리테일(38위)은 12.6% 상승한 5,963억 원을, 쿠팡(14위)은 9.4% 증가한 2조 1,944억 원의 브랜드 가치를 보유한 것으로 집계되었다. 6,437억 원의 브랜드 가치로 8.7%의 성장률을 보인 하이브(35위)는 39위에서 4계단 상승한 35위에 올랐다. 높은 성장률을 보인 이들 브랜드들은 차별화된 서비스로 소비자들의 일상 속 다양한 영역에서 브랜드 존재감을 강화해 나가고 있다. 연 매출 5조 원을 돌파하며 역대 최대 실적을 기록한 현대백화점은 더현대 서울을 통해 공간의 차별화를 극대화하는 노하우를 입증했다. 유니크한 공간 구성과 팝업스토어로 고객에게 새롭고 재미있는 경험을 제공한 것이 주효했다.BGF리테일은 차별화된 PB상품 출시를 통해 시장 변화와 고객의 니즈에 빠르게 대응하고 다양한 생활 서비스를 제공해 편의점을 넘어 라이프스타일 플랫폼으로 패러다임을 확장하고 있다. 코로나19 이후 상생을 위한 진정성 있는 행보를 펼쳐온 쿠팡은 커머스를 시작으로 음식 배달, OTT서비스, 간편결제 서비스 등 사업영역 확장에도 적극적으로 나서고 있다.또한 하이브의 솔루션 부문은 전담 조직 '하이브 IM'을 통해 게임사업에 진출, 자체 제작 게임을 출시하는 등 음악 산업과 기술의 융합에 힘쓰는 점이 브랜드 가치에 긍정적인 영향을 미쳤다.2023년 베스트 코리아 브랜드 Top 50에 LG에너지솔루션(46위, 4,257억 원)과 오리온(47위, 4,184억 원), 두산에너빌리티(49위, 3,973억 원)가 새롭게 진입했다. 이들 기업은 경기 침체와 인플레이션과 같이 어려운 상황에서도 지속 가능한 미래를 위한 비전을 바탕으로 제품 경쟁력을 강화하고 사업다각화를 위해 발빠르게 움직이며 뛰어난 성과를 달성해냈다는 점에서 높은 평가를 받았다.인터브랜드에 따르면 전 세계적인 경기 침체에도 불구하고 국내 브랜드의 총 가치는 매년 꾸준히 성장하고 있다. 2023년 인터브랜드 베스트 코리아 브랜드 Top 50의 가치 총액은 무려 201조 125억 원으로, 이는 전년 대비 11.4% 상승한 수치다. 경기 둔화로 인한 타격에도 저마다의 리더십으로 브랜드 내러티브를 전개하며 성장을 일구어 낸 결과다.인터브랜드는 새로운 시대를 맞아 브랜드 리더십이 변화하고 브랜드가 해야 할 역할도 변하고 있다고 주장했다. 특히 이번 컨퍼런스의 테마인 ‘Brands as Acts of Leadership-브랜드, 새로운 중력’은 브랜드가 이윤뿐 아니라 고객에게 가치 있는 경험과 사회적 가치를 제공하는 리더십의 역할을 수행하는 것을 의미한다고 정의했다. 특히 ‘ESG 경영’, ‘지속 가능성’이 계속해서 화두에 오르는 현 시점에서 브랜드가 올바른 일을 하는 것(Do the right things)과 올바른 방법으로 행하는 것(Do things right) 사이의 밸런스가 중요함을 강조했다.인터브랜드 한국법인 문지훈 대표는 “기업의 경제적 책임, 사회·환경적 책임, 도덕적 책임은 각각 이윤, 목적, 원칙(profit, purpose, princible, 3p)으로 연결되고 있다”라며 “2023년 베스트 코리아 브랜드를 통해 새로운 사회의 중력으로서 브랜드가 가지는 영향력을 잘 이해하고 활용하는 기업은 고객의 사랑은 물론 브랜드 가치를 성장시켜 세상을 리드한다는 것을 확인할 수 있었다”고 전했다.한편, 인터브랜드는 매년 글로벌 브랜드를 대상으로 브랜드 가치 평가를 실시하고 브랜드 가치 순으로 100개 브랜드를 선정하는 ‘세계 100대 브랜드(Best Global Brands)’를 발표하고 있다. 인터브랜드 한국법인은 글로벌 평가 기준과 동일한 방법론을 활용하여 2013년부터 매년 ‘베스트 코리아 브랜드(Best Korea Brands)’를 선정해왔다. 구현화 기자 kuh@hankyung.com