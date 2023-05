엔카닷컴, 올해 상반기 공채 진행

중고차 거래 플랫폼 엔카닷컴은 2023년 상반기 신입·경력 사원 공개 채용을 진행한다.채용은 IT 플랫폼 제작·개발, 자동차 사업·서비스 기획, 운영지원 등 신입 및 경력사원 모집으로 16개 직무로 나눠 채용을 진행한다. 서류 접수는 엔카닷컴 채용 사이트에서 실시하며 기간은 5월 23일까지다.모집분야는 IT 플랫폼 제작·개발의 경우 DevOps 엔지니어, iOS 앱 개발, Front-end 개발, Back-end 개발, 플랫폼 QA, UX·UI 디자이너다. 자동차 사업·서비스는 금융 PO, 서비스기획 PM, 비교견적 프로(비대면 온라인 경매) 운영, 엔카홈서비스(비대면 온라인 구매) 운영, 중고차 컨설팅, 자동차 진단/성능 점검, 클린엔카 운영, CS 인바운드 관리자(SV) 분야다.채용인원은 00명이며 서류 접수, 실무진 면접, 임원 면접 순으로 채용을 진행한다. 자세한 사항은 엔카 채용 사이트에서 확인할 수 있다.엔카닷컴은 이번 공개 채용을 통해 IT, 서비스 분야의 우수한 전문 인력은 물론 다수의 신입 인재도 모집해 기업 경쟁력을 더욱 강화할 방침이다.한편 엔카닷컴은 비포괄임금제, 유연근무제, 자기계발비 지원 등 다양한 근무 및 복지 제도를 운용하고 있다.김태림 기자 tae@hankyung.com