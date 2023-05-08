[인사] IBK연금보험 ; 지놈앤컴퍼니 ; 국방부 등
◈IBK연금보험<상무>▷김미숙 ICT본부장▷신선준 금융소비자보호총괄책임자<부서장>▷배선영 퇴직연금기획부장▷윤형기 IT개발부장
◈지놈앤컴퍼니▷총괄 대표 홍유석
◈국방부◎승진 임용▷동원기획관 염주성◎신규 임용▷국방홍보원장 채 일
◈국토교통부◎전보<과장급>▷생활물류정책팀장 지동선
◈문화체육관광부◎임용<과장급>▷체육국 국제체육과장 명수현▷해외문화홍보원 기획운영과장 김진희▷국립중앙극장(과장직위) 조현나
◈산림청◎승진<3급>▷대변인 정철호▷산불방지과장 김만주▷서부지방산림청장 정종근
◈기초과학연구원(IBS)<본부장>▷경영지원 한석훈<실장>▷중대재해관리 배석현<팀장>▷입자 및 핵 물리 연구클러스터 운영지원 김상래▷경영지원본부 총무 이태구▷KAIST 운영지원 강동구▷POSTECH 운영지원 박현욱▷기획협력본부 정보보안 이영진▷경영지원본부 인재경영 박의서▷〃 재무회계 이윤규▷커뮤니케이션실 홍보 김소연▷〃 소통문화 구성모▷시설건설실 시설 김영환▷감사부 감사 유주현
◈대구시◎전문임기제<가급>▷신공항건설본부장 이종헌▷정책혁신본부장 정장수◎전보<2급>▷미래혁신성장실장 최운백▷행정국 인사혁신과 이승대◎전보<3급>▷재난안전실장 김형일▷교통국장 김대영▷도시건설본부장 김태운◎직무대리<3급>▷공보관 정은주▷행정국장 이재홍▷도시관리본부장 이상규▷후적지개발단장 허주영◎파견<3급>▷기획조정실 정책기획관실(대구정책연구원) 성웅경 배춘식▷보건복지국 보건의료정책과(대구의료원) 이영희◎직제개편<3급>▷공항건설단장 배석주▷맑은물하이웨이추진단장 장재옥▷보건복지국장 정의관▷미래혁신정책관 서경현◎전보<4급>▷공항건설단 공항정책관 박기환▷〃 군공항건설과장 허준석▷〃 공항기반조성과장 김동규▷후적지개발단 종전부지개발과장 노태수▷〃 도시공간개발과장 박병희▷맑은물하이웨이추진단 안동댐상수원개발과장 이동춘▷기획조정실 예산담당관 김옥흔▷행정국 행정과장 오미희▷〃 인사혁신과 이찬균 손성혁 정재열 박종일 구현옥 권숙열 박병준 박찬학 윤찬희▷보건복지국 보건의료정책과장 김흥준▷청년여성교육국 청소년과장 서귀용▷문화체육관광국 체육진흥과장 권두성▷〃 관광과장 이선애▷환경수자원국 기후환경정책과장 허종정▷미래혁신성장실 미래혁신정책관실 디지털혁신전략추진단장(T/F) 김동혁▷〃 의료산업과장 박윤희▷교통국 교통정책과장 신규원▷〃 철도시설과장 성주현▷〃 교통정보서비스센터장 이정자▷자치경찰위원회 사무국 자치경찰행정과장 이승상▷도시관리본부 도시공원관리부장 김희석▷〃 종합복지회관관리사무소장 홍윤미◎직무대리<4급>▷맑은물하이웨이추진단 신천개발과장 서주환▷재난안전실 중대재해예방과장 이재달▷보건복지국 위생정책과장 노권율▷문화체육관광국 문화유산과장 심신희▷경제국 민생경제과장 윤정희▷도시주택국 도시계획과장 민병룡▷도시주택국 주택과장 김명수▷〃 도시디자인과장 김상연▷도시건설본부 건축기전부장 안명섭▷도시관리본부 시설안전관리부장 조명제◎직제개편<4급>▷공항건설단 군공항건설과장 황선필▷맑은물하이웨이추진단 금호강개발과장 직무대리 원중근▷재난안전실 안전정책과장 서정목▷〃 사회재난과장 권영칠▷〃 자연재난과장 직무대리 박용호▷〃 민생사법경찰과장 권덕환▷행정국 신기술심사과장 천정원▷보건복지국 복지정책과장 김외철▷〃 어르신복지과장 이은미▷〃 장애인복지과장 직무대리 변순미▷〃 건강증진과장 강연숙▷미래혁신성장실 미래모빌리티과장 최미경▷〃 기계로봇과장 정민규▷〃 에너지산업과장 권금용▷〃 AI블록체인과장 류동현▷〃 빅데이터과장 송영조▷〃 창업벤처혁신과장 직무대리 장지숙▷경제국 고용노동정책과장 최문도▷〃 고용노동정책과 노동정책자문관 김기웅▷도시주택국 건축과장 김병환
◈덕성여대▷기획처장 강남희▷DS-혁신사업단장 양정호▷교육혁신성과관리센터장 이용민▷학교전문상담전공주임교수 최승원
◈학교법인 인제학원▷상임이사 백대욱
◈인제대 백병원◇서울백병원▷환자경험관리센터장 윤병남◇상계백병원▷진료부원장 김원
◈월요신문▷편집국장 김영
◈포인트데일리▷상무이사 김영진
◈지놈앤컴퍼니▷총괄 대표 홍유석
◈국방부◎승진 임용▷동원기획관 염주성◎신규 임용▷국방홍보원장 채 일
◈국토교통부◎전보<과장급>▷생활물류정책팀장 지동선
◈문화체육관광부◎임용<과장급>▷체육국 국제체육과장 명수현▷해외문화홍보원 기획운영과장 김진희▷국립중앙극장(과장직위) 조현나
◈산림청◎승진<3급>▷대변인 정철호▷산불방지과장 김만주▷서부지방산림청장 정종근
◈기초과학연구원(IBS)<본부장>▷경영지원 한석훈<실장>▷중대재해관리 배석현<팀장>▷입자 및 핵 물리 연구클러스터 운영지원 김상래▷경영지원본부 총무 이태구▷KAIST 운영지원 강동구▷POSTECH 운영지원 박현욱▷기획협력본부 정보보안 이영진▷경영지원본부 인재경영 박의서▷〃 재무회계 이윤규▷커뮤니케이션실 홍보 김소연▷〃 소통문화 구성모▷시설건설실 시설 김영환▷감사부 감사 유주현
◈대구시◎전문임기제<가급>▷신공항건설본부장 이종헌▷정책혁신본부장 정장수◎전보<2급>▷미래혁신성장실장 최운백▷행정국 인사혁신과 이승대◎전보<3급>▷재난안전실장 김형일▷교통국장 김대영▷도시건설본부장 김태운◎직무대리<3급>▷공보관 정은주▷행정국장 이재홍▷도시관리본부장 이상규▷후적지개발단장 허주영◎파견<3급>▷기획조정실 정책기획관실(대구정책연구원) 성웅경 배춘식▷보건복지국 보건의료정책과(대구의료원) 이영희◎직제개편<3급>▷공항건설단장 배석주▷맑은물하이웨이추진단장 장재옥▷보건복지국장 정의관▷미래혁신정책관 서경현◎전보<4급>▷공항건설단 공항정책관 박기환▷〃 군공항건설과장 허준석▷〃 공항기반조성과장 김동규▷후적지개발단 종전부지개발과장 노태수▷〃 도시공간개발과장 박병희▷맑은물하이웨이추진단 안동댐상수원개발과장 이동춘▷기획조정실 예산담당관 김옥흔▷행정국 행정과장 오미희▷〃 인사혁신과 이찬균 손성혁 정재열 박종일 구현옥 권숙열 박병준 박찬학 윤찬희▷보건복지국 보건의료정책과장 김흥준▷청년여성교육국 청소년과장 서귀용▷문화체육관광국 체육진흥과장 권두성▷〃 관광과장 이선애▷환경수자원국 기후환경정책과장 허종정▷미래혁신성장실 미래혁신정책관실 디지털혁신전략추진단장(T/F) 김동혁▷〃 의료산업과장 박윤희▷교통국 교통정책과장 신규원▷〃 철도시설과장 성주현▷〃 교통정보서비스센터장 이정자▷자치경찰위원회 사무국 자치경찰행정과장 이승상▷도시관리본부 도시공원관리부장 김희석▷〃 종합복지회관관리사무소장 홍윤미◎직무대리<4급>▷맑은물하이웨이추진단 신천개발과장 서주환▷재난안전실 중대재해예방과장 이재달▷보건복지국 위생정책과장 노권율▷문화체육관광국 문화유산과장 심신희▷경제국 민생경제과장 윤정희▷도시주택국 도시계획과장 민병룡▷도시주택국 주택과장 김명수▷〃 도시디자인과장 김상연▷도시건설본부 건축기전부장 안명섭▷도시관리본부 시설안전관리부장 조명제◎직제개편<4급>▷공항건설단 군공항건설과장 황선필▷맑은물하이웨이추진단 금호강개발과장 직무대리 원중근▷재난안전실 안전정책과장 서정목▷〃 사회재난과장 권영칠▷〃 자연재난과장 직무대리 박용호▷〃 민생사법경찰과장 권덕환▷행정국 신기술심사과장 천정원▷보건복지국 복지정책과장 김외철▷〃 어르신복지과장 이은미▷〃 장애인복지과장 직무대리 변순미▷〃 건강증진과장 강연숙▷미래혁신성장실 미래모빌리티과장 최미경▷〃 기계로봇과장 정민규▷〃 에너지산업과장 권금용▷〃 AI블록체인과장 류동현▷〃 빅데이터과장 송영조▷〃 창업벤처혁신과장 직무대리 장지숙▷경제국 고용노동정책과장 최문도▷〃 고용노동정책과 노동정책자문관 김기웅▷도시주택국 건축과장 김병환
◈덕성여대▷기획처장 강남희▷DS-혁신사업단장 양정호▷교육혁신성과관리센터장 이용민▷학교전문상담전공주임교수 최승원
◈학교법인 인제학원▷상임이사 백대욱
◈인제대 백병원◇서울백병원▷환자경험관리센터장 윤병남◇상계백병원▷진료부원장 김원
◈월요신문▷편집국장 김영
◈포인트데일리▷상무이사 김영진
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