[인사] 비씨카드 ; 교육부 ; 산림청 등
◈비씨카드◎선임<상무>▷고객사영업본부장 김호정▷신용관리본부장 황성철▷신사업TF장 이상준▷시너지그룹장 조기홍◎전보<상무>▷고객사지원본부장 김용일▷플랫폼사업본부장 박복이▷플랫폼DX본부장 박현일▷데이터사업본부장 오성수
◈교육부▷대통령비서실 최민호▷교육부(지역인재정책과 지원 근무) 정일형▷한국교원대 연구지원부장 장윤철
◈산림청◎전보<과장급>▷서부지방산림청장 정종근▷운영지원과장 송준호▷국유림경영과장 송영림▷춘천국유림관리소장 박영환
◈충청남도◎<승진>2급▷자치안전실장 정한율◎<승진>3급▷안전기획관 남상훈◎<전입>4급▷사회재난과장 박성철◎부단체장▷홍성군 조광희
◈한국식품연구원▷부원장 홍희도▷연구정책부장 이상훈▷식품융합연구본부장 조장원▷식품기능연구본부장 김명선▷가공공정연구단장 최윤상▷전통식품연구단장 이영경▷식품표준연구센터장 장미▷정보보안팀장 안기택
◈한국전기연구원▷전기에너지평가본부장 안상필▷전기모빌리티연구단장 백주원▷이차전지연구단장 엄승욱▷극저온기기연구센터장 하홍수▷전기변환소재연구센터장 차승일▷지능형에너지시험실장 서우현▷전기특성시험실장 연복희▷배터리시스템시험실장 김지환▷시험운영기획실장 최익순▷품질경영실장 문지우▷제품인증실장 박승재▷기술사업화실장 오경연▷감사실장 김용주
◈교육부▷대통령비서실 최민호▷교육부(지역인재정책과 지원 근무) 정일형▷한국교원대 연구지원부장 장윤철
◈산림청◎전보<과장급>▷서부지방산림청장 정종근▷운영지원과장 송준호▷국유림경영과장 송영림▷춘천국유림관리소장 박영환
◈충청남도◎<승진>2급▷자치안전실장 정한율◎<승진>3급▷안전기획관 남상훈◎<전입>4급▷사회재난과장 박성철◎부단체장▷홍성군 조광희
◈한국식품연구원▷부원장 홍희도▷연구정책부장 이상훈▷식품융합연구본부장 조장원▷식품기능연구본부장 김명선▷가공공정연구단장 최윤상▷전통식품연구단장 이영경▷식품표준연구센터장 장미▷정보보안팀장 안기택
◈한국전기연구원▷전기에너지평가본부장 안상필▷전기모빌리티연구단장 백주원▷이차전지연구단장 엄승욱▷극저온기기연구센터장 하홍수▷전기변환소재연구센터장 차승일▷지능형에너지시험실장 서우현▷전기특성시험실장 연복희▷배터리시스템시험실장 김지환▷시험운영기획실장 최익순▷품질경영실장 문지우▷제품인증실장 박승재▷기술사업화실장 오경연▷감사실장 김용주
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지