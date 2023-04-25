[인사] 기획재정부 ; 과학기술정보통신부 ; 방위사업청
◈기획재정부◎승진<부이사관>▷운영지원과장 허진▷조세정책과장 이재면▷정책조정총괄과장 박재진▷국고과장 노중현▷재정정책총괄과장 오기남▷재정관리총괄과장 유형선▷개발금융총괄과장 신준호▷복권총괄과장 이종훈▷기획재정부 박상영
◈과학기술정보통신부◎승진<4급>▷홍보담당관실 한미경▷양자기술개발지원과 우명순▷혁신행정담당관실 이승용▷연구개발정책과 정유진▷거대공공연구정책과 지운하▷미래인재정책과 임채권▷정보통신정책총괄과 정재훈▷인공지능기반정책과 이은규▷정보통신산업정책과 강동완▷네트워크정책과 조경래▷디지털방송정책과 어정욱▷전파정책기획과 김선근▷과학기술정책과 최은영▷연구예산총괄과 엄기철▷성과평가정책과 신은경
◈방위사업청◎승진<부이사관>▷재정담당관 정범승▷사업감사담당관 이종훈▷지상유도무기사업팀장 이종주
◈과학기술정보통신부◎승진<4급>▷홍보담당관실 한미경▷양자기술개발지원과 우명순▷혁신행정담당관실 이승용▷연구개발정책과 정유진▷거대공공연구정책과 지운하▷미래인재정책과 임채권▷정보통신정책총괄과 정재훈▷인공지능기반정책과 이은규▷정보통신산업정책과 강동완▷네트워크정책과 조경래▷디지털방송정책과 어정욱▷전파정책기획과 김선근▷과학기술정책과 최은영▷연구예산총괄과 엄기철▷성과평가정책과 신은경
◈방위사업청◎승진<부이사관>▷재정담당관 정범승▷사업감사담당관 이종훈▷지상유도무기사업팀장 이종주
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지