제주국제학교 '브랭섬홀아시아', 증원한다

국내 최초 ‘인터내셔널 스쿨 어워즈 2021’에서 최고의 상인 ‘올해의 국제학교 상(International School of the Year)을 수상한 제주국제학교 브랭섬홀 아시아가 오는 8월 미들 스쿨에 6, 7학년 남학생들을 맞이하며 전 과정 IB 교육의 기회를 확대한다고 밝혔다.뛰어난 학생은 물론 도움이 필요한 학생들에게 세심한 지원과 모두가 성공할 수 있는 환경 제공을 중시하는 브랭섬홀 아시아는 ‘경쟁 보다 협력’이라는 철학을 기반으로 졸업생 전원이 미국 아이비 리그 대학, 영국을 비롯한 유럽, 아시아 등 세계 명문 대학에 합격했다. 또한 IB DP 합격률 100%, 이중언어 합격률 100% (2021년 기준)라는 학문적 성과를 기록 중에 있다.뿐만 아니라 글로벌 시민으로서 더 나은 세상을 만드는 데 일조할 수 있도록 필요한 자질을 쌓도록 교육하고 있는 브랭섬홀 아시아는 가장 큰 강점으로 손꼽는 이공계(STEM) 프로그램을 통해 졸업생의 1/3 이상인 38%가 전 세계 유수의 이공계 대학에 진학하는 쾌거를 이어가고 있다.오는 8월 개교하는 남자 미들 스쿨은 최근 수년간 어려워진 국제학교 입학에 있어 앞으로 보기 어려울 절호의 기회다. 브랭섬홀 아시아는 중학생만을 대상으로 분반 수업을 운영, 학업적, 사회적 성장이 중요한 시기인 중등과정에서 학생들이 성별에 따라 고정관념에 얽매이지 않고 누구나 관심 영역을 찾아 선택하고 리더십을 키울 수 있는 학업 분위기를 제공한다.처음 도입되는 미들 스쿨 6학년과 7학년 남학생반을 소수 정예로 운영하여 IB 중등 과정을 접할 학생들에게 세심한 지도와 케어를 제공할 계획이다. 브랭섬홀 아시아의 교과 과정은 물론 학생들은 제주 유일의 아이스 링크, 올림픽 규격 수영장, 다수의 메이커스페이스 등의 시설을 누릴 수 있다.현재 제주 유일 전 과정 IB 국제학교인 브랭섬홀 아시아는 120년 전통의 캐나다의 명문 사립학교 브랭섬홀의 유일한 해외 학교로, 2022년 기준 1,140명 이상의 학생이 재학하고 있다. 그간 유초등과정 (주니어 스쿨) 5학년까지는 남녀 공학, 6~12학년의 중고등과정은 여학생만으로 구성되어 있어 전 과정 IB 교육을 이어 나가기를 원했던 학부모들의 요청과 브랭섬홀 아시아에서 유초등과정을 수학한 남학생들을 위해 전격 남녀공학 전환을 결정했다. 이로써 자기 주도 교육의 이상향으로 불리는 IB 교육의 혜택을 남학생들 또한 전 과정에 걸쳐 누리게 됐다.경쟁 보다 협력을 통해 더 나은 세상을 만들어 나갈 인재를 육성한다는 교육 철학과 혁신적인 시스템을 바탕으로 브랭섬홀 아시아는 지난 ‘인터내셔널스쿨 어워즈 2021’에서 최고의 상인 ‘올해의 국제학교 상(International School of the Year)을 받은 바 있다. 이 상은 전 세계 62개국 260개 국제학교가 참가한 가운데 수상한 것으로, 2020년 ‘미래 혁신가 양성 교육기관’ 부문에서 수상하는 등 전 세계를 대상으로 성과를 인정받았다.브랭섬홀 아시아의 IB 교육은 배운 지식을 기억하는 것에 그치지 않고, 이해, 응용 및 분석하여 새로운 해결책을 창조하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 브랭섬홀 아시아는 차별화된 융합교육(Transdisciplinary/Interdisciplinary Learning)을 미래 지향적 교육의 핵심으로 꼽고 있다. 과목 간 경계를 넘어 학습하는 방법론으로, 이질적인 분야에 학습 내용을 적용해보는 창의력 훈련이다.브랭섬홀 아시아 총교장 블레어 리 박사 (Dr. Blair Lee, Principal, Branksome Hall Asia)는 “세계적으로 인정받은 우수한 IB 교육을 남학생들에게도 전 과정에 걸쳐 제공할 수 있게 되어 매우 기쁘다”며 “앞으로도 더 나은 세상을 만들어 나갈 글로벌 마인드를 지닌 미래의 리더를 양성하기 위해 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.키즈맘 뉴스룸 kizmom@kizmom.com