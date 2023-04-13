[인사] 공정거래위원회
◈공정거래위원회◎전보<국장급>▷경쟁정책국장 김정기▷기업협력정책관 정창욱▷시장감시국장 육성권▷카르텔조사국장 최영근▷기업집단감시국장 유성욱▷기업거래결합심사국장 송상민▷서울지방공정거래사무소장 홍대원◎전보<총괄과장급>▷심판총괄담당관 박종배▷조사총괄담당관 김근성▷기업집단결합정책과장 이병건▷소비자정책총괄과장 김성근▷서비스업감시과장 한용호▷제조카르텔조사과장 오행록▷기업집단관리과장 민혜영▷하도급조사과장 이승규▷서울지방공정거래사무소 총괄과장 이태휘◎전보<과장급>▷시장감시정책과장 한경종▷시장구조개선정책과장 심재식▷기업거래정책과장 정보름▷가맹거래정책과장 권순국▷유통대리점정책과장 신용희▷소비자안전교육과장 오종희▷소비자거래정책과장 이희재▷특수거래정책과장 편유림▷제조업감시과장 피계림▷약관특수거래과장 김동명▷입찰담합조사과장 오동욱▷국제카르텔조사과장 전영재▷서비스카르텔조사팀장 고인혜▷내부거래감시과장 안남신▷부당지원감시과장 임선정▷기술유용조사과장 김성한▷유통대리점조사과장 류용래▷기업결합과장 이지훈▷서울지방공정거래사무소 경쟁과장 장혜림▷부산지방공정거래사무소장 송정원▷경제협력개발기구(OECD) 대한민국정책센터 김호태◎승진<과장급>▷혁신행정법무담당관 김태종
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