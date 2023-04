국내외 ICT 관련 종사자들의 네트워크의 장…2023 Connect to Code 개최

오프너디오씨는 한국경제신문과 함께 오는 4월 21일 서울 삼성동 코엑스 C홀에서 ICT Innovation For a Better World를 주제로 2023 Connect to Code(약칭 C2C)를 연다.서울관광재단의 '2023 S-BIC 육성 지원사업'에 선정된 이번 행사는 서울 대표 IT 콘퍼런스로 브랜딩 하기 위해 국내 최대 규모의 ICT 종합전시회인 2023 월드IT쇼(WIS 2023)의 동시 개최 행사로 진행된다.가상 인간과 딥러닝 기술이라는 주제로 이기혁 딥브레인에이아이 연구원의 발표를 시작으로 관절 엑스레이 사진 판독을 도와주고 관절 수술 후 부작용을 예측하는 소프트웨어를 개발하여 의료계의 애플을 꿈꾸는 코넥티브의 김지언 엔지니어가 강연에 나선다.이어지는 오후세션에서는 조성현 스노우플레이크 전문의 기조연설을 시작으로 샤킬 무하마드 제네시스랩 CEO, 제이슨 셔틀릴리버리 CEO, 기욤 그리예 펀더스 길드 공동창업자가 주제 강연에 나선다. 주제 강연 후 자히드 후세인 시장닷컴 CEO가 좌장으로 참여하는 패널토론이 이어져 글로벌 ICT 산업의 트랜드와 개발자들의 관심 분야를 공유할 예정이다.참가를 희망하는 IT 전문가 및 단체는 4월 17일까지 C2C 홈페이지 또는 월드IT쇼 홈페이지를 통해 사전 등록 후 참가할 수 있다.한경닷컴 뉴스룸 allmice@hankyung.com