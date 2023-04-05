[인사] 한국마사회 ; 국세청 ; 식품의약품안전처
◈한국마사회▷고객서비스본부장 김종철▷제주본부장 문윤영
◈국세청◎승진<서기관>▷혁신정책담당관실 연제민▷납세자보호담당관실 김종수▷국제조세담당관실 권경환▷역외정보담당관실 김영하▷법무과 김도균▷소비세과 이완희▷상속증여세과 조윤석▷조사기획과 임병훈▷조사2과 안수아▷소득자료관리과 허남승▷인사기획과 송진호▷서울지방국세청 조사2국 조사관리과 신현석▷〃 조사3국 조사2과 이성일▷〃 조사4국 조사관리과 박영준▷〃 운영지원과 박재성▷중부지방국세청 조사1국 조사2과 유상화▷〃 조사3국 조사1과 김정현▷인천지방국세청 부가가치세과장 전주석▷대전지방국세청 운영지원과장 김완구▷부산지방국세청 법인세과 최만석▷〃 조사1국 조사관리과 권상수◎승진<기술서기관>▷빅데이터센터 김선수
◈식품의약품안전처◎승진<부이사관>▷첨단제품허가담당관 김남수▷식품안전정책국 식품안전정책과장 최대원◎승진<서기관>▷기획조정관실 규제개혁법무담당관실 임창근▷의약품안전국 의약품정책과 한연경▷의료기기안전국 의료기기정책과 가정훈◎승진<기술서기관>▷기획조정관실 기획재정담당관실 최규호▷식품안전정책국 식품안전정책과 강승극▷의약품안전국 의약품정책과 송현수▷바이오생약국 바이오의약품정책과 권대근▷〃 임상우▷수입식품안전정책국 수입검사관리과 장현철<수석전문관>◎승진▷식품안전정책국 식품안전정책과 김홍태◎전보▷식품의약품안전평가원 식품위해평가부 첨가물포장과장 최윤주▷〃 신종유해물질과장 문재은▷식품의약품안전평가원 의약품심사부 종양항생약품과장 홍정희▷식품의약품안전평가원 의료제품연구부 생약연구과장 황진희▷〃 화장품연구과장 송영미▷대구지방식품의약품안전청 유해물질분석과장 정기경
◈국세청◎승진<서기관>▷혁신정책담당관실 연제민▷납세자보호담당관실 김종수▷국제조세담당관실 권경환▷역외정보담당관실 김영하▷법무과 김도균▷소비세과 이완희▷상속증여세과 조윤석▷조사기획과 임병훈▷조사2과 안수아▷소득자료관리과 허남승▷인사기획과 송진호▷서울지방국세청 조사2국 조사관리과 신현석▷〃 조사3국 조사2과 이성일▷〃 조사4국 조사관리과 박영준▷〃 운영지원과 박재성▷중부지방국세청 조사1국 조사2과 유상화▷〃 조사3국 조사1과 김정현▷인천지방국세청 부가가치세과장 전주석▷대전지방국세청 운영지원과장 김완구▷부산지방국세청 법인세과 최만석▷〃 조사1국 조사관리과 권상수◎승진<기술서기관>▷빅데이터센터 김선수
◈식품의약품안전처◎승진<부이사관>▷첨단제품허가담당관 김남수▷식품안전정책국 식품안전정책과장 최대원◎승진<서기관>▷기획조정관실 규제개혁법무담당관실 임창근▷의약품안전국 의약품정책과 한연경▷의료기기안전국 의료기기정책과 가정훈◎승진<기술서기관>▷기획조정관실 기획재정담당관실 최규호▷식품안전정책국 식품안전정책과 강승극▷의약품안전국 의약품정책과 송현수▷바이오생약국 바이오의약품정책과 권대근▷〃 임상우▷수입식품안전정책국 수입검사관리과 장현철<수석전문관>◎승진▷식품안전정책국 식품안전정책과 김홍태◎전보▷식품의약품안전평가원 식품위해평가부 첨가물포장과장 최윤주▷〃 신종유해물질과장 문재은▷식품의약품안전평가원 의약품심사부 종양항생약품과장 홍정희▷식품의약품안전평가원 의료제품연구부 생약연구과장 황진희▷〃 화장품연구과장 송영미▷대구지방식품의약품안전청 유해물질분석과장 정기경
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