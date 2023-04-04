[인사] 한경미디어그룹 ; 한국씨티은행 ; 고려신용정보 등
◈한경미디어그룹▷한경텐아시아 편집국장 고윤상
◈한국씨티은행◎선임<부행장>▷커머셜사업본부 유기숙▷업무전산그룹 이주현▷인사본부 이관영◎선임<전무>▷법무본부 윤효연
◈고려신용정보▷고객자산1본부장 한상억▷고객자산2본부장 김호영▷금융자산1본부장 최재우▷금융자산2본부장 이동석
◈산업통상자원부◎승진<부이사관>▷국가균형발전위원회 파견 고상미◎전보<과장급>▷통상법무기획과장 손호영▷수출입과장 이창훈▷디지털경제통상과장 고장원
◈우정사업본부◎승진<4급>▷경영총괄담당관실 박명숙▷재정기획담당관실 김대주▷우편사업단 물류기획과 김재욱▷예금사업단 금융총괄과 최창식▷보험사업단 보험개발심사과 변남숙▷운영지원과 김동진▷우정사업정보센터 차세대금융정보과 차세대총괄팀장 안향숙▷우정사업조달센터 조달총괄과장 조인수▷서울지방우정청 우정사업국 우정계획과장 박영식▷경인지방우정청 우정사업국 우편물류과장 하용길▷전남지방우정청 우정사업국 우편물류과장 김기홍▷제주지방우정청 우정사업과장 오정철
◈한국무역협회(KITA)◎승진<상무>▷회원서비스본부장 김병유▷경영지원본부장 장석민
◈대구상공회의소▷경영관리부장 조성덕(대구지역인적자원개발위 사무국장 겸직)▷경제조사부장 김병갑▷달성사업본부장 손경수▷조사홍보팀장 문인완▷통상진흥팀장 강충모▷자격평가팀장 장해령
◈한국씨티은행◎선임<부행장>▷커머셜사업본부 유기숙▷업무전산그룹 이주현▷인사본부 이관영◎선임<전무>▷법무본부 윤효연
◈고려신용정보▷고객자산1본부장 한상억▷고객자산2본부장 김호영▷금융자산1본부장 최재우▷금융자산2본부장 이동석
◈산업통상자원부◎승진<부이사관>▷국가균형발전위원회 파견 고상미◎전보<과장급>▷통상법무기획과장 손호영▷수출입과장 이창훈▷디지털경제통상과장 고장원
◈우정사업본부◎승진<4급>▷경영총괄담당관실 박명숙▷재정기획담당관실 김대주▷우편사업단 물류기획과 김재욱▷예금사업단 금융총괄과 최창식▷보험사업단 보험개발심사과 변남숙▷운영지원과 김동진▷우정사업정보센터 차세대금융정보과 차세대총괄팀장 안향숙▷우정사업조달센터 조달총괄과장 조인수▷서울지방우정청 우정사업국 우정계획과장 박영식▷경인지방우정청 우정사업국 우편물류과장 하용길▷전남지방우정청 우정사업국 우편물류과장 김기홍▷제주지방우정청 우정사업과장 오정철
◈한국무역협회(KITA)◎승진<상무>▷회원서비스본부장 김병유▷경영지원본부장 장석민
◈대구상공회의소▷경영관리부장 조성덕(대구지역인적자원개발위 사무국장 겸직)▷경제조사부장 김병갑▷달성사업본부장 손경수▷조사홍보팀장 문인완▷통상진흥팀장 강충모▷자격평가팀장 장해령
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