[인사] 리딩금융네트워크 ; 문화체육관광부 ; 기상청 등
◈리딩금융네트워크◇리딩투자증권◎승진<상무>▷특수금융팀장 류승념<이사>▷투자금융팀장 소현재▷전략금융팀장 오태환▷FI트레이딩팀장 이재홍▷헤지펀드운용본부 조현희<부장>◎보직 임명▷자산관리단장 송수일▷투자관리실장 함동훈▷운용지원팀장 박혜영◇리딩에이스캐피탈◎승진<상무>▷종합금융본부장 이경진<이사>◎보직 임명◇리딩자산운용<대표이사>▷윤여신
◈문화체육관광부◎임용<고위공무원>▷차관보 박성원
◈기상청<3급>◎전보▷대전지방기상청장 박경희▷대구지방기상청장 함동주▷기상레이더센터장 박영연◎승진▷예보정책과장 김성묵▷기후정책과장 원재광
◈연합뉴스<부국장>▷편집국 콘텐츠혁신담당 옥철▷〃 경제담당 현영복▷〃 전국·사회담당 고웅석▷〃 국제담당 김지훈▷〃 외국어담당 한승호▷디지털콘텐츠국(영상뱅크팀장 겸임) 김인철▷전략기획실 부실장(미디어전략홍보부장 겸임) 황정우▷감사실장 최명기▷경영지원국(총무부장 겸임) 제현인▷미디어기술국 윤수▷마케팅본부 부본부장 정주호▷글로벌코리아본부 부본부장(공익사업부장 겸임) 이동칠
◈아주경제▷논설고문 박승준
◈디지털타임스<국장대우>▷신문총괄에디터 강현철▷금융부동산부장 김화균
◈문화체육관광부◎임용<고위공무원>▷차관보 박성원
◈기상청<3급>◎전보▷대전지방기상청장 박경희▷대구지방기상청장 함동주▷기상레이더센터장 박영연◎승진▷예보정책과장 김성묵▷기후정책과장 원재광
◈연합뉴스<부국장>▷편집국 콘텐츠혁신담당 옥철▷〃 경제담당 현영복▷〃 전국·사회담당 고웅석▷〃 국제담당 김지훈▷〃 외국어담당 한승호▷디지털콘텐츠국(영상뱅크팀장 겸임) 김인철▷전략기획실 부실장(미디어전략홍보부장 겸임) 황정우▷감사실장 최명기▷경영지원국(총무부장 겸임) 제현인▷미디어기술국 윤수▷마케팅본부 부본부장 정주호▷글로벌코리아본부 부본부장(공익사업부장 겸임) 이동칠
◈아주경제▷논설고문 박승준
◈디지털타임스<국장대우>▷신문총괄에디터 강현철▷금융부동산부장 김화균
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