[인사] 신영증권 ; 하나투어 ; 동국제약 등
◈신영증권◎보직<부서장>▷기업금융부 한동민▷FICC파생운용부 강철민▷투자개발부 이동걸◎승진<부장>▷기업금융부 최근서▷WM영업추진부 이승혜▷산업분석팀 엄경아▷미래금융팀 이준명▷APEX영업부/APEX프라이빗클럽명동 왕현정▷APEX프라이빗클럽청담 심지혜 정광익▷에쿼티파생운용부 조정환▷ECM2부 남승현▷ECM1부 노길웅▷인프라보안팀 민재기▷커버리지부 오창현▷헤리티지솔루션부 김성욱<차장>▷감사실 송윤경▷개발금융부 이봉주▷경영기획팀 조아라 황성욱▷경영지원팀 최준호▷구조화금융부 김봉수▷금융소비자보호팀 이대준▷WM영업추진부 양성윤▷상품전략부 김태현▷신탁운용부 성은식▷APEX패밀리오피스부 이원석▷APEX프라이빗클럽명동 김순영 곽주희▷APEX프라이빗클럽청담 손은휘▷에쿼티세일즈앤솔루션부 이기백▷자산전략팀 조용구▷정보보호팀 정찬준▷채권운용부 정재영▷채널개발팀 정일균◎전보<부장>▷PI부 김륜태<차장>▷연금사업부 한주성▷포트폴리오솔루션부 박민혜▷헤리티지솔루션부 김윤영
◈하나투어◎승진<상무>▷영업본부 류양길▷IT본부 김태권<상무보>▷미주·남태평양사업부 김재욱▷인사부 박철▷재무관리부 백주고▷호남영업부 신태균▷동남아2사업부 이영림▷CRM부 차인호▷그룹항공운영부 최현정▷그룹항공공급부 허륜▷개별항공공급발권4팀 김도희▷영업지원팀 서민구▷일본항공공급팀 안준호
◈동국제약<전무이사보>▷OTC사업부 서호영▷커뮤니케이션본부 허정무<상무이사보>▷ETC마케팅실 김기보<이사대우>▷인사총무부 한인규▷OTC마케팅부 박혁
◈기획재정부◎승진<국장급>▷재정건전성심의관 강영규▷국제금융심의관 민경설▷원스톱 수출·수주 지원관 최한경
◈중소벤처기업부◎승진<국장급>▷경기지방중소벤처기업청장 이상창
◈농림축산식품부◎승진<3급>▷운영지원과장 손윤하▷농촌탄소중립정책과장 윤광일▷농업금융정책과장 강동윤<과장>▷구제역방역과장 김정주
◈한국농촌경제연구원◎승진▷선임연구위원 김미복 손학기▷연구위원 김현중 윤종열 정문수▷책임행정원 유혜영
◈국토안전관리원◎전보▷감사실장 문동현▷안전산업협력실장 김범준▷사고정보분석실장 황인상▷경영관리실장 권철환▷인재노무실장 김무진▷운영지원실장 박재홍(직무대리)▷디지털기획운영실장 박준용(직무대리)▷건설안전관리실장 장기수▷특수시설관리실장 강영구▷건축시설성능실장 김민수▷내진성능관리실장 박광순▷안전성능연구소장 오광진(직무대리)▷정책연구실장 정일원(직무대리)▷영남지사장 김규선▷호남지사장 유덕용▷수도권지사 사업지원실장 박준배(직무대리)▷강원지사 사업지원실장 어윤복▷호남지사 사업지원실장 홍성수
◈코스닥협회◎승진<상무>▷사업지원본부 본부장 김준만(연구정책본부 본부장 겸직)
◈한국언론진흥재단◎전보▷검사역실장 정대필▷경영기획실장 양승혜▷지역언론지원국장 송윤숙▷미디어연구센터장 최민재▷광고기획국장 김상용▷광고운영국장 홍원철▷뉴스유통국장 안익균▷세종대전지사장 최대식▷지자체광고팀장 유재권
◈TV조선▷대표이사 주용중
◈하나투어◎승진<상무>▷영업본부 류양길▷IT본부 김태권<상무보>▷미주·남태평양사업부 김재욱▷인사부 박철▷재무관리부 백주고▷호남영업부 신태균▷동남아2사업부 이영림▷CRM부 차인호▷그룹항공운영부 최현정▷그룹항공공급부 허륜▷개별항공공급발권4팀 김도희▷영업지원팀 서민구▷일본항공공급팀 안준호
◈동국제약<전무이사보>▷OTC사업부 서호영▷커뮤니케이션본부 허정무<상무이사보>▷ETC마케팅실 김기보<이사대우>▷인사총무부 한인규▷OTC마케팅부 박혁
◈기획재정부◎승진<국장급>▷재정건전성심의관 강영규▷국제금융심의관 민경설▷원스톱 수출·수주 지원관 최한경
◈중소벤처기업부◎승진<국장급>▷경기지방중소벤처기업청장 이상창
◈농림축산식품부◎승진<3급>▷운영지원과장 손윤하▷농촌탄소중립정책과장 윤광일▷농업금융정책과장 강동윤<과장>▷구제역방역과장 김정주
◈한국농촌경제연구원◎승진▷선임연구위원 김미복 손학기▷연구위원 김현중 윤종열 정문수▷책임행정원 유혜영
◈국토안전관리원◎전보▷감사실장 문동현▷안전산업협력실장 김범준▷사고정보분석실장 황인상▷경영관리실장 권철환▷인재노무실장 김무진▷운영지원실장 박재홍(직무대리)▷디지털기획운영실장 박준용(직무대리)▷건설안전관리실장 장기수▷특수시설관리실장 강영구▷건축시설성능실장 김민수▷내진성능관리실장 박광순▷안전성능연구소장 오광진(직무대리)▷정책연구실장 정일원(직무대리)▷영남지사장 김규선▷호남지사장 유덕용▷수도권지사 사업지원실장 박준배(직무대리)▷강원지사 사업지원실장 어윤복▷호남지사 사업지원실장 홍성수
◈코스닥협회◎승진<상무>▷사업지원본부 본부장 김준만(연구정책본부 본부장 겸직)
◈한국언론진흥재단◎전보▷검사역실장 정대필▷경영기획실장 양승혜▷지역언론지원국장 송윤숙▷미디어연구센터장 최민재▷광고기획국장 김상용▷광고운영국장 홍원철▷뉴스유통국장 안익균▷세종대전지사장 최대식▷지자체광고팀장 유재권
◈TV조선▷대표이사 주용중
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