[인사] 호반그룹 ; BNK금융그룹 ; 뉴스1
◈호반그룹◇㈜대한전선▷대표이사 송종민(㈜호반산업 대표이사 겸)▷경영전략부문장 김준석(호반그룹 전략기획실장 겸)▷경영관리실장 김응서◇㈜호반프라퍼티▷대표이사 박재욱◇㈜호반TBM▷대표이사 김재용◇㈜대아청과▷대표이사 이상용◇㈜삼성금거래소▷대표이사 최은주◇호반그룹▷준법경영실장 박길성▷기획홍보실장 김철희
◈BNK금융그룹◇BNK금융지주◎선임<부사장>▷그룹브랜드전략부문 하근철<전무>▷그룹경영전략부문 강종훈<상무>▷그룹D-IT부문 김진한▷그룹경영지원부문 최영도▷그룹시너지추진부문 문경호▷그룹리스크관리부문 윤석준◇부산은행◎선임<상무>▷IT본부 김영규▷준법감시인 윤영지▷울산/동부영업본부 이영환▷수도권영업본부 안수일▷금융소비자보호총괄책임자 박영준▷정보보호최고책임자 배진호◎승진<부행장보>▷여신지원본부 손대진◇경남은행◎선임<상무>▷디지털금융본부 이주형▷IT본부 임정택▷자금시장본부 최우석▷여신영업본부 박상호▷자산관리본부 황재철▷경영지원본부 허종구▷여신지원본부 김태한▷경영기획본부 임재문◎승진<부행장보>▷고객지원본부 신태수▷울산영업본부 이상봉◇BNK캐피탈◎선임<부사장>▷기업금융본부 구교성<전무>▷산업금융본부 노종근<상무>▷금융소비자보호총괄책임자 강태훈▷D-IT사업본부/정보보호최고책임자 최승표◎승진<전무>▷오토금융본부 류희석◇BNK투자증권◎선임<총괄사장>▷내부통제관리총괄 성경식<상무>▷영업부 강대수▷부울경IB1부 서민석▷기업금융부 안재성▷구조화금융본부 박종율▷구조화금융1부 김현승◇BNK저축은행◎선임<부사장>▷시너지추진본부 이승제<전무>▷경영관리본부 김영원<상무보>▷기업금융본부 장진영◎승진<전무>▷영업본부 강찬일◇BNK신용정보◎선임<전무>▷부산/서울영업본부·경남영업본부 박진옥◇BNK시스템◎선임<부사장>▷경영기획본부 강문성
◈뉴스1▷대표이사 사장 이영섭
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◈뉴스1▷대표이사 사장 이영섭
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