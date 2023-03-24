[인사] 한경미디어그룹 ; 기획재정부 ; 식품의약품안전처 등
◈한경미디어그룹◇한국경제TV<상무>▷앵커 겸 C&P(콘텐츠&플랫폼) 담당 오형규▷기획콘텐츠국장 강성진<상무보>▷경영기획실장 강기수◇한국경제매거진▷대표 하영춘◇한경닷컴▷대표 정종태◇한경BP▷대표 김수언◇한경아르떼TV▷대표 박성완
◈기획재정부◎승진<부이사관>▷김선길
◈식품의약품안전처◎승진▷광주지방식품의약품안전청장 이수정▷식품의약품안전평가원 식품위해평가부장 오금순
◈새만금개발청◎승진<국장급>▷기획조정관 정인권
◈국무조정실·국무총리비서실◎전보<국장급>▷미세먼지개선기획단 부단장 신익현▷미디어·콘텐츠산업융합발전위원회 출범준비단장 차동민
◈경향신문▷대표이사 김석종▷전무이사 장정현▷상무이사 박문규
◈KBS비즈니스▷대표이사 박유한▷감사 강희중▷이사 김기승
◈기획재정부◎승진<부이사관>▷김선길
◈식품의약품안전처◎승진▷광주지방식품의약품안전청장 이수정▷식품의약품안전평가원 식품위해평가부장 오금순
◈새만금개발청◎승진<국장급>▷기획조정관 정인권
◈국무조정실·국무총리비서실◎전보<국장급>▷미세먼지개선기획단 부단장 신익현▷미디어·콘텐츠산업융합발전위원회 출범준비단장 차동민
◈경향신문▷대표이사 김석종▷전무이사 장정현▷상무이사 박문규
◈KBS비즈니스▷대표이사 박유한▷감사 강희중▷이사 김기승
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