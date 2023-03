여성에 몰래 마약 먹였는데…유명 골퍼 유튜브 버젓이 재개

[한경잡앤조이=이진호 기자] ToforTo는 친환경 업사이클링 패션 골프 잡화 브랜드 스타트업이다. 전미연 대표(47)가 2022년 11월에 설립했다.전 대표는 2000년도 에스콰이아 핸드백 디자이너로 입사해 피에르 가르뎅, 엘르, 빈치스 벤치를 거쳐 2010년 제일모직(현재 삼성물산)에 입사해 최근까지 피혁 액세서리 디자인을 해온 24년 업력의 디자이너다.전 대표는 “브랜드 네임인 ToforTo는 Today for Tomorrow의 약자로 ‘지속 가능한 내일을 위해 가치 있는 오늘을 실천하며 살자’라는 의미를 담고 있다”고 소개했다. 전 대표를 만났다.ToforTo는 어떤 브랜드인가요ToforTo는 친환경 업사이클링 브랜드입니다. 가죽 공정과 제품 재단 과정에서 발생하는 폐가죽에서 추출한 원사와 혼방사를 제직해 만든 재활용 가죽을 사용합니다. 고감도 디자인과 높은 퀄리티로 업사이클링한 친환경 패션 골프 잡화 브랜드입니다. 친환경 소재로 제품을 만들게 된 계기가 있나요가죽은 원단과 달리 표면이 일정하지 않아 좋은 면만 선별해 재단하기 때문에 버려지는 로스율이 30% 이상 발생하는 소재입니다. 이로 인해 버려지는 폐가죽이 연간 60만 톤이나 발생합니다. 가죽은 썩지 않도록 화학 가공을 해서 매립 시 토지오염, 소각 시 대기오염 등의 심각한 환경 오염 문제를 발생시킵니다. 시중에 비건 가죽을 사용하는 친환경 브랜드들이 많이 있지만, 실상 비건 가죽이라고 사용하는 소재는 폴리 염화비닐(PVC)과 폴리우레탄(PU) 성분의 합성 소재인 인조 가죽입니다. 동물성 소재의 가죽도 아니지만, 식물성 소재도 아니라서 엄밀하게 말하면 비건이라는 단어가 적합하지 않죠. 컨셔스 패션 트랜드가 성장하고 있지만 국내 잡화 브랜드들은 재생 가죽의 사용을 기피하고 있어 친환경 브랜드가 여전히 부족한 실정입니다. ToforTo는 폐가죽에서 추출한 원사를 가공한 소재이기 때문에 가죽이 주성분이고 재생 소재이기 때문에 시중의 비건 브랜드와는 차별화된 진짜 친환경 브랜드입니다. 골프 제품에 집중한 이유는 무엇인가요코로나19 특수로 해외여행 수요가 골프로 몰리면서 국내 골프 유저가 500만명에 육박하고 있습니다. 골프가 대중 스포츠로 자리 잡으면서 골프 패션 마켓도 급성장했습니다. 대부분 의류 베이스의 브랜드라 옷은 잘 만들지만, 잡화 제품력은 미흡한데 비해 거품 수준의 높은 가격이 형성돼 있는 문제점을 발견했습니다. 이런 부분을 개선해 합리적인 가격대의 좋은 제품을 만들고자 아이템을 골프 잡화로 결정했습니다.ToforTo의 시장 경쟁력은 무엇인가요고감도 디자인, 높은 퀄리티, 가성비, 가심비입니다. 24년 업력의 백화점 잡화 브랜드 실장 출신으로 잡화 전문 역량과 노하우를 보유하고 있습니다. 세계 최대 핸드백 페어인 MIPEL에 ILMO 브랜드로 한국적 감각의 핸드백을 전시했을 때 해외 바이어의 호평을 받았던 경험도 있습니다. ToforTo는 퀄리티가 검증된 우수한 생산 기반 업체가 기 확보돼 있어 내구성, 기능성, 내부 스펙 및 구성 등 고사양, 고퀄리티의 명품 못지않은 제품 제작이 가능합니다. ToforTo는 슬림한 인력 구조로 인건비를 절감했으며 현장 실무로 쌓은 네트워크를 활용해 최저 가격 제품 생산이 가능합니다. 지속할 수 있는 가치를 실천하는 컨셔스 브랜드로 가심비까지 겸비한 친환경 브랜드라는 점이 우리의 경쟁력입니다.제품은 어떤 컨셉으로 디자인했나요ToforTo는 ‘Timeless 3F(Fashion + Funcion +Fun)’ 브랜드 컨셉으로 시간이 지나더라도 그 가치가 변함없이 패셔너블하고 실용적이며 재미를 추구하는 브랜드입니다. 골프 잡화 브랜드이지만 현대인들의 세분화된 다양한 라이프 스타일에 따라 필드에서뿐만 아니라 데일리에서도 다양한 스타일링이 가능한 하이브리드 가방입니다. 나만의 개성과 경험을 중시하는 MZ 고객의 니즈에 맞게 DIY(Do It Yourself) 할 수 있는 유니크하고 재미있는 소품 아이템도 준비돼 있습니다. 제품은 어떻게 판매할 계획인가요 B2C와 B2B, B2G 각각의 방식으로 판매를 진행할 예정입니다. B2C는 올해 4월 정식으로 브랜드가 런칭하면 이를 기점으로 자사몰, SSF, 무신사, W-컨셉, 29CM 등의 패션 플래폼에 입점할 계획입니다. 2024년 골프 패션 플랫폼과 신세계, 더 현대 서울에 오프라인 매장을 오픈하고 2025년에는 메치스 패션, 센스 등의 글로벌 플랫폼 입점도 계획하고 있습니다. B2B는 선물 수요가 있는 기업체에 벨트, 볼마커, 파우치 등의 골프 용품 납품 중심으로 이뤄질 예정입니다. B2G는 여성 기업 인증을 통해 여성 기업 우선 구매 제도를 활용해 판매할 계획입니다. 오랫동안 직장생활을 했습니다. 창업하게 된 특별한 계기가 있나요삼성물산 패션 부분 잡화 수석 디자이너 출신으로 24년 동안 피혁 액세서리 디자이너로 근무하면서 현장에서 느낀 문제를 해결하고자 창업에 도전하게 됐습니다. 버려지는 폐가죽 소재를 재생해 환경 오염의 사회적 문제 해결하고 싶었습니다.창업 자금은 어떻게 마련했나요다양하고 유용한 스타트업 지원 제도가 잘 돼 있어 창업 자금을 마련할 수 있었습니다. 중소벤처기업부 예비창업패키지 사업을 비롯해 여성 벤처 케어 프로그램, 이화여대 스타일 테크 지원 사업, 여성 친화 기업 강화 프로그램 등의 정부 지원 사업에 선정되면서 시드머니를 확보했습니다. 동국대 캠퍼스 타운 창업 경진대회를 통해 입주 사무실도 마련했습니다. 창업 실행 후 보람을 느끼는 부분은 무엇인가요첫 매출 발생할 때 보람을 느꼈습니다. 친환경 스타트업 플리마켓에 참여하였는데 우연히 제 브랜드 부스에 한국 중고등학교 골프 연맹 관계자께서 방문해 ToforTo 벨트에 관심을 보였고 단체 구매까지 이어졌습니다. 신생 브랜드인 ToforTo 제품을 선택해 줘 너무 감사하고 뿌듯했습니다. 후일담으로 들었는데 ToforTo 브랜드만 납품가를 정상가로 제안해서 가격은 제일 비쌌다고 하더라고요. 쟁쟁한 기성 브랜드 중에서 가성비가 아닌 제품력을 인정받아 어느 때보다 보람찼습니다.창업 준비 과정에서 힘든 점은 없었나요지난해는 인생에 있어 가장 열심히 살았던 한 해였던 거 같습니다. 디자이너란 업을 천직이라고 여길 만큼 저는 제 일을 좋아하고 잘한다고 자부하고 있습니다. 다만 20년 넘게 회사에 다녀 직에 대한 회의와 매너리즘으로 열정은 좀 느슨한 상태였죠. 40대 후반의 나이에 저에게 그런 열정이 남아있을 줄은 몰랐습니다. 회사에 다닐 때는 파트별 협업 부서와 일을 해서 본인 업무의 깊이감이 중요했는데 대표는 A부터 Z까지 모든 업무에 대한 이해와 깊이가 필요했습니다. 잘 모르는 분야는 신입이나 마찬가지라 공부까지 해가며 업무를 하다 보니 물리적인 시간이 너무 부족했습니다. 그래도 좋아하는 내 일이라 즐기면서 열심히 했습니다. ToforTo의 목표는 무엇인가요현재 프리미엄 골프 패션 마켓 규모는 약 2조280억원 정도의 큰 시장입니다. ESG 경영이 기업의 핵심가치로 대두됨에 따라 친환경 브랜드의 필요성과 성장성은 매우 큽니다. 그러나 아쉽게도 골프 패션 마켓에 친환경 브랜드는 아직은 미형성 단계입니다. 현장에서 습득한 잡화 전문 역량과 노하우로 ToforTo를 환경과 사회에 선한 영향력을 행사하는 파타고니아처럼 친환경 브랜드로 키우고 싶습니다. 환경, 사회, 경제적 가치를 실천하는 친환경 브랜드로 글로벌 시장에도 진출하는 것이 목표입니다.설립일 : 2022년 11월 주요사업 : 친환경 골프 잡화 판매 성과 : 22년 예비 창업 패키지 선정, 22년 여성 벤처 케어 프로그램 선정, 22년 이대 캠퍼스 타운 스타일테크 지원사업 선정, 22년 동국대 캠퍼스 타운 창업 경진대회 수상,22년 여성 친화 기업 강화 프로그램 선정, 임팩트웰 2기 지원사업 선정, 한국 중고등학고 골프 연맹 계약, 주식회사 조이풀 아시아 계약, 매지컬트랙넘버원 계약, 블리시안 계약, 닐링 계약, 성균관대학교 계약jinho2323@hankyung.com