60년 된 단관극장 원주아카데미 보존 찬반 충돌…격랑 속 해법은

"당장 허물어 원도심 상권 살려야" vs "5억원 투입 철거하느니 보존""60억원+α·유지비 과다" vs "국도비 39억원 지원 쏙 뺀 채 호도"60년간 단관극장의 원형을 유지한 원주 아카데미극장 보존을 둘러싼 찬반 갈등이 최고조에 달하고 있다.아카데미극장 보존·재생을 찬성하는 시민사회 단체와 철거를 주장하는 일부 전통시장 상인회 등의 반대 목소리가 정면충돌하면서 격랑 속으로 치닫고 있다.찬성 측은 건축사적으로 높은 평가를 받는 아카데미극장 보존·재생을 놓고 진행한 수년간의 숙의 과정을 외면한 채 철거 논의로 급선회하고 있다고 반발한다.반대 측은 근대 문화유산으로 지정받지도 못한 흉물스러운 극장을 철거해 주변 풍물시장 등 원도심 상권을 살리는 용도로 활용하자는 의견이다.'시정토론 청구'를 제기한 찬성 측은 시민 참여 공개 토론과 여론조사 등 공론화를 거치자는 견해이고, 반대 측은 상권 활성화에 무게를 둔 신속 결정을 요구하고 있다.이 과정에서 시가 일부 상인들에게 1안(전체 보존), 2안(전면부 보존·뒷부분 철거), 3안(철거 후 편의시설 활용) 등 세 가지 안의 장단점을 설명한 문서에서 철거를 전제로 한 3안에 빨간색 테두리를 쳐 배포·설명해 논란이 일었다.◇ 민선 8기 재정 부담 커 재검토…수년간 이어진 보존·재생 사업 급제동민선 7기 때 본격적으로 추진한 아카데미극장 보존·재생 사업을 중단하자는 움직임이 인 것은 지난해 6월 민선 8기 출범 후 재검토 사업으로 분류하면서부터다.1963년 문을 연 아카데미극장은 국내에서 스크린을 한 개만 갖춘 단관극장의 원형을 가장 오랫동안 보존하고 있는 건축물로 평가받고 있다.멀티플렉스의 홍수 속에 단관극장이라는 아날로그 추억이 사라질 위기를 맞자 아카데미극장을 문화유산으로 보존하자는 움직임이 생겨났다.2021년 2월 보존추진위원회가 발족한 데 이어 그해 3월 '100인 100석 토론회' 등을 통해 시민 모금 1억원을 달성했다.결국 지난해 1월 시비 32억원을 들여 아카데미극장 건물과 토지를 매입하면서 보존·재생 사업은 탄력을 받는 듯했다.하지만 민선 8기 출범 후 급제동이 걸렸다.이미 투입한 매입 비용 32억원 이외에도 극장 리모델링과 전시·커뮤니티 공간 조성 등에 '60억원+α'의 혈세를 추가 투입해야 하고, 연간 운영비 등으로 해마다 막대한 예산이 쓰이는 등 재정 부담이 크다는 이유에서다.◇ "사업비 75억∼80억+유지비 10억 vs "국도비 38억에 관리비 부풀려져"찬반이 팽팽히 맞서면서 보존·재생 시 총사업비와 연간 유지관리비 등을 둘러싼 억측과 오해마저 난무하고 있다.보존·재생 반대 측은 최근 물가 상승 등을 고려하면 리모델링 비용은 60억원에서 더 늘어난 75억∼80억원이 소요될 것으로 보고 있다.여기다 유지관리비로 연간 10억원의 예산을 추가 투입해야 해 재정적 부담이 크다는 주장이다.연간 유지관리비 10억원은 12명이 상근하는 한지테마파크의 연간 운영비를 고려해 산출한 추정치다.반면 찬성 측은 사업비 60억원 중에는 국비 30억원, 도비 9억원, 시비 21억원으로 편성돼 국도비가 39억원이나 지원되는 보존·재생 사업에 대해 '혈세 60억원+α'의 사업비를 더 투입해야 한다고 하면서 사실을 호도하고 있다고 주장한다.연간 유지관리비도 애초에는 시에서 2억원으로 산출했다가 최근 10억원으로 근거 없이 부풀려졌다고 말한다.그러면서 문체부 유휴공간 재생 사업으로 리모델링한 전체면적 5천587㎡의 부천 아트벙커 B39는 연간 유지관리비가 1억원이라는 점을 예로 들면서 전체면적 1천514㎡의 아카데미극장 유지관리비는 2천700만원이라고 추산했다.◇ "안전진단 'D등급' 원형 보존 불가" vs "리모델링해도 등록문화재 가능"반대 측은 건물 구조안전진단 종합평가에서 'D등급' 판정받은 아카데미극장을 기초 보강 및 내진 보강하면 원형 보존이 불가해 보존을 통한 근대문화재 활용계획과도 상충한다는 주장이다.찬성 측은 5억원의 예산으로 안전진단 D등급에서 C등급으로 상향이 가능하다는 2021년 원주시의 안전진단 보고서가 있고, 리모델링 이후에도 문화재청의 '등록문화재'로 선정된 사례는 원주 육민관고등학교 창육관이 대표적이라고 반박했다.또 단관극장으로서 지역의 추억이 깃든 공간적 개념 말고는 지역의 문화유산으로서 객관적 가치를 인정받지 못했다는 반대 측 주장에 대해 찬성 측은 근대건축 전문가인 안창모 경기대 교수의 자문의견서를 반박 자료로 제시했다.안 교수는 자문의견서에서 '아카데미극장은 1960년대 한국 극장 건축에서 모더니즘건축의 미학을 가장 높은 수준으로 유지하고 있어 건축사적으로 높은 평가를 받는다'고 평가했다.◇ 문화공유플랫폼과의 역할 중복 vs 상호 연계 공간으로 이미 논의·설계반대 측은 풍물시장과 아카데미극장 사이 주차장을 154석 규모의 소공연장으로 조성하는 '문화공유플랫폼' 사업이 올해 5월 착공하는 데 이 역할이 아카데미극장과 중복된다는 주장이다.원도심인 중앙동 도시재생의 하나로 올해 5월 착공하는 이 사업에는 77억원의 예산을 투입한다.아카데미극장 보존·재생을 통해 활용하고자 하는 모든 문화 활동이 문화공유플랫품으로 충분하다는 것이다.이에 찬성 측은 포럼을 통해 문화공유플랫폼은 시민문화생산의 토대이며, 아카데미극장은 복합적 예술의 발현장소로 상호 연계한 공간으로 처음부터 논의·설계돼 왔다는 주장이다.문화공유플랫폼의 붉은색 외벽은 1983년 아카데미극장의 붉은 벽돌색에서 가져올 정도로 아카데미극장과 조화되도록 최종 설계됐다며 조목조목 반박하고 있다.그러면서 건축사적으로 높은 평가를 받는 60년 된 극장에서 공연하는 것 자체만으로 큰 문화·예술적 가치가 있다고 덧붙였다.반면 반대 측은 "중앙동 주변 전통시장 주변은 살인적인 주차난으로 시민들이 오고 싶어도 오지 못하고 있는 만큼 극장을 허물어 상권을 살려달라"고 호소했다.민선 8기 출범 후 8개월째 찬반 논란 속에 해결책을 모색해 온 원주시는 찬반 양측 간담회와 외부 전문가로 구성된 TF팀의 자문 등을 토대로 늦어도 상반기 중에는 아카데미극장 활용 방안을 찾겠다는 입장이다.'보존이냐 철거냐'를 둘러싼 논란이 격화하면서 과연 원주시가 어떤 결론을 내릴지 주목받고 있다./연합뉴스