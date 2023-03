KB증권은 미국 성장주 투자와 수익률 방어를 동시에 하려는 투자자에게 ‘KB able 미국 대표성장주랩’을 추천했다.KB able 미국 대표성장주랩은 KB증권 리서치본부가 제시하는 포트폴리오를 바탕으로 미국 상장기업에 투자하는 상품이다. 미국의 대표 성장주를 중심으로 하고 일정 부분 방어주를 편입시켜 시장 변동성에 대비하는 점이 특징이다.이 상품은 4차 산업 또는 변화하는 트렌드를 이용해 시장을 선점했거나 점유율을 높이고 있는 기업에 우선적으로 투자한다. 두 번째로는 비즈니스 모델이 성장기에 있거나 새로운 사업 다각화를 통해 이익이 꾸준히 발생하는 기업을 선별한다. 배당뿐만 아니라 자사주 매입을 통해 주주의 이익을 높이는 성숙한 기업을 선별해 자기자본이익률을 올리는 기업인지 판단한다. 마지막으로는 주가수익비율(PER), 주가순자산비율(PBR), 주가수익성장배수(PEG) 등 다양한 분석 도구를 이용해 최종 종목을 선정한다.위험 관리 측면에서는 리서치센터의 리스크-리턴 프로파일 분석을 통해 꾸준히 수익을 창출하고 있는지를 조사한다. 경쟁 기업 비교를 통해 주가 매력도가 높은지를 판단하며 부채 상황 및 재무적으로 발생할 수 있는 위험도 관리한다.지난해 애플, 구글, 마이크로소프트 등 글로벌 성장주는 기준금리 인상 및 경기 침체 여파로 주가가 부진했다. 그럼에도 미국 주식은 투자자들 사이에서 익숙한 투자처로 자리잡았다. 미국 주식시장의 역사적 평균 자기자본이익률(ROE) 등을 고려하면 미국 기업이 안정적인 투자처가 될 수 있다는 게 KB증권의 설명이다.김재은 KB증권 WM투자전략부장은 “물가 상승률의 점진적 둔화 등을 고려하면 미국 주식 투자를 다시 생각해볼 시기”라며 “KB able 미국 대표성장주랩은 투자를 처음 시작하는 고객도 미국 주식에 쉽게 접근할 수 있고 주가지수 상승이나 하락에 상관없이 적립식으로 투자할 수 있는 상품”이라고 했다.배태웅 기자 btu104@hankyung.com