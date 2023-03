'수억원 수수 의혹' 한국노총 간부 "1원도 받은 적 없다"

신임 한국노동연구원 부원장에 이장원 노사관계연구본부 선임연구위원이 선임됐다. 노동연구원은 8일 주요 보직자 인사발령을 시행했다고 밝혔다.이장원 신임 부원장은 연세대 사회학과를 졸업하고 미국 시카고대(University of Chicago)에서 사회학 석사·박사학위를 받았다.1996년 3월 한국노동연구원 부연구위원으로 입사 연구관리본부장, 노사관계연구본부장, 임금직무센터 소장 등 원내 주요 직책을 역임했다.이후 대통령비서실 복지노동수석실 노사관계 행정관, 국제노동고용관계학회(ILERA) 서울 세계대회 조직위원장, 대통령직속 정책기획위원회 위원, 한국고용노사 관계학회 회장(31대)을 지내기도 했다.현재는 한국노동연구원 노사관계연구본부 선임연구위원이며 국제노동고용 관계학회(lLERA) 집행이사로 활동 중이다. 주요 연구 분야는 노사관계와 인적자본관리, 임금직무, 일터혁신 분야다.이 밖에 한국노동연구원은 △노사관계연구본부장 이성희 선임연구위원 △고용영향평가센터소장 장인성 선임연구위원 △고용안전망연구센터 소장 이승호 부연구위원 △동향분석실장 강신혁 부연구위원 △패널데이터연구실장 이경희 선임연구위원 등 주요 보직자 인사를 단행했다.◆이장원 한국노동연구원부원장△1963년 4월 17일생 △연세대 사회학 학사 △미국 시카고대학교(University of Chicago) 사회학 석사 △미국 시카고대학교(University of Chicago) 사회학 박사 △(現) 한국노동연구원 선임연구위원 △(現) 국제노동고용관계학회(lLERA) 집행이사 △(前) 대통령비서실 복지노동수석실 노사관계 행정관 △(前) 국제노동고용관계학회(ILERA) 서울 세계대회 조직위원장 △(前) 대통령 정책기획위원회 위원 △(前) 한