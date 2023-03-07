[인사] 우리금융지주 ; 국토교통부 ; 중소벤처기업부 등
◈우리금융지주◎부문장▷전략부문 이정수 상무▷미래사업추진부문 김건호 상무▷재무부문 이성욱 부사장▷디지털·IT부문 옥일진 전무▷리스크관리부문 박장근 상무▷경영지원부문 이해광 본부장▷준법감시인 전재화 상무보▷감사부문 정규황 본부장◇우리은행◎그룹장▷국내영업부문 이석태 부행장▷중소기업그룹 정연기 부행장▷자산관리그룹 송현주 부행장보▷기업투자금융부문 강신국 부행장▷글로벌그룹 윤석모 부행장보▷IB그룹 기동호 부행장보▷부동산금융그룹 김범석 부행장보▷외환그룹 류형진 부행장보▷자금시장그룹 이문석 부행장▷디지털전략그룹 옥일진 부행장보▷IT그룹 고정현 부행장▷정보보호그룹 김백수 부행장보▷여신지원그룹 성윤제 부행장보▷리스크관리그룹 박장근 부행장보▷금융소비자보호그룹 조병열 부행장보▷경영지원그룹 전성찬 본부장▷경영기획그룹 유도현 부행장보▷준법감시인 박구진 부행장보
◈국토교통부◎승진<국장급>▷행정중심복합도시건설청 도시계획국장 정우진◎전보<과장급>▷비서실장 박준형▷운영지원과장 이기봉▷대도시권광역교통위원회 광역시설정책과장 방현하▷수도권정책과장 박명주▷복합도시정책과장 박정수▷해외건설정책과장 최신형▷첨단물류과장 안진애▷중앙토지수용위원회 사무국장 박대순
◈중소벤처기업부◎전보<과장급>▷지역혁신정책과장 김주화
◈농촌진흥청◎승진<과장급>▷국립원예특작과학원 원예작물부 채소과장 문지혜
◈예금보험공사◎신규 보임▷기획조정부 내부통제체계구축TF 팀장 송양수
◈국토교통부◎승진<국장급>▷행정중심복합도시건설청 도시계획국장 정우진◎전보<과장급>▷비서실장 박준형▷운영지원과장 이기봉▷대도시권광역교통위원회 광역시설정책과장 방현하▷수도권정책과장 박명주▷복합도시정책과장 박정수▷해외건설정책과장 최신형▷첨단물류과장 안진애▷중앙토지수용위원회 사무국장 박대순
◈중소벤처기업부◎전보<과장급>▷지역혁신정책과장 김주화
◈농촌진흥청◎승진<과장급>▷국립원예특작과학원 원예작물부 채소과장 문지혜
◈예금보험공사◎신규 보임▷기획조정부 내부통제체계구축TF 팀장 송양수
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