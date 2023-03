SK에코플랜트, 북미에 IT·폐배터리 재활용 거점 추가 확보

자회사 테스, 라스베이거스에 美 4번째 공장 준공SK에코플랜트는 해외 자회사 싱가포르 테스를 통해 북미 시장 전기·전자폐기물과 폐배터리 리사이클링 거점을 추가 확보했다고 2일 밝혔다.테스는 미국 네바다주 라스베이거스에 약 3천700㎡ 규모의 IT자산처분서비스(ITAD) 전용 공장을 준공하고 운영을 시작했다.이 공장은 시애틀, 애틀랜타, 프레드릭스버그에 이은 테스(TES-USA)의 4번째 미국 거점이다.스마트폰, PC 같은 IT 기기부터 데이터센터 장비 등 각종 IT 자산을 처분할 때 그 안에 저장된 정보를 완벽하게 파기하는 ITAD 작업을 주로 진행할 예정이다.ITAD에는 정보 파기뿐 아니라 IT 자산을 재활용·재사용해 친환경적으로 처리하는 과정이 포함된다.이를 통해 IT 자산 폐기량을 최소화하고 다시 쓰이게 하는 것이 최종 목적이다.테스는 현재 프랑스, 중국, 싱가포르 등에 폐배터리 리사이클링 시설을 보유하고 있다.또한 유럽 최대 규모 항구 중 하나인 네덜란드 로테르담을 비롯해 호주 시드니 서부 등에 폐배터리 리사이클링 전용 시설을 추가 구축하고 있다./연합뉴스