[인사] 신한투자증권 ; 신영증권 ; DB자산운용 등
◈신한투자증권◎전보<상무>▷디지털영업본부 양진근▷WM 기획조정본부 임혁▷자산관리 영업 2본부 김계흥◎선임<부서장>▷정보보호센터 김재명▷전략자산관리부 노성환▷대체투자·상품심사부 안창선▷디지털전략부 정재윤▷WM기획조정부 최경균
◈신영증권◎승진<전무>▷구조화금융본부 배준성▷CM본부 신혁진◎승진<상무>▷WM사업본부/APEX프라이빗클럽청담/APEX대치 임동욱▷리서치센터 김학균▷FICC본부 전윤구▷ECM본부 정성진▷홀세일본부 신영수▷헤리티지솔루션본부 오영표◎승진<이사대우>▷APEX광주/APEX대구/APEX대전 원장연▷에쿼티세일즈앤솔루션부 이충훈▷자산전략팀 박소연▷자산전략팀 이경록▷PE부 이상섭
◈DB자산운용◎신규 선임<부문장>▷자산운용부문장 박용명▷마케팅·관리부문장 김원일
◈이로운넷▷부사장 김성현
◈기획재정부◎인사<과장급>▷금융투자지원단장 이상목
◈식품의약품안전처◎승진<국장급>▷식품의약품안전평가원 바이오생약심사부장 최영주◎전보<과장급>▷글로벌식의약정책전략추진단장 오영진▷사이버조사팀장 김일수▷기획조정관실 고객지원담당관 김정미▷식품소비안전국 식생활영양안전정책과장 최종동▷의약품안전국 임상정책과장 김정연▷〃 마약안전기획관실 마약정책과장 김영주
◈조달청◎승진<부이사관>▷원자재비축과장 박진원◎승진<서기관>▷시설총괄과 임동현
◈문화재청◎전보·임용<과장급>▷청와대국민개방추진단 청와대개방기획총괄과장 김윤수▷기획조정관실 혁신행정담당관 정규연▷문화재정책국 정책총괄과장 김종승▷문화재보존국 보존정책과장 김명준▷〃 유형문화재과장 배민성▷〃 고도보존육성과장 조성래▷문화재활용국 세계유산정책과장 이예나▷한국전통문화대학교 전통문화교육원 교육기획과장 조주성▷백제왕도핵심유적보존관리사업추진단장 이신복
◈한국한의학연구원▷글로벌협력센터장 구남평
◈코스콤◎승진<상무>▷정동욱 김성환<부서장>▷감사부 이주현▷금융영업부 장문성▷금융채널서비스부 배영현▷금융상품기획실 심무경▷PMO감리실 이종열▷조사연구부 이석배▷데이터사업부 양병운▷비서실 김윤수▷미래사업TF부 김완성
◈가톨릭대 서울성모병원◎승진<국장>▷홍보팀 임성규▷외래계간호팀 겸 응급의료팀 이신애
◈신영증권◎승진<전무>▷구조화금융본부 배준성▷CM본부 신혁진◎승진<상무>▷WM사업본부/APEX프라이빗클럽청담/APEX대치 임동욱▷리서치센터 김학균▷FICC본부 전윤구▷ECM본부 정성진▷홀세일본부 신영수▷헤리티지솔루션본부 오영표◎승진<이사대우>▷APEX광주/APEX대구/APEX대전 원장연▷에쿼티세일즈앤솔루션부 이충훈▷자산전략팀 박소연▷자산전략팀 이경록▷PE부 이상섭
◈DB자산운용◎신규 선임<부문장>▷자산운용부문장 박용명▷마케팅·관리부문장 김원일
◈이로운넷▷부사장 김성현
◈기획재정부◎인사<과장급>▷금융투자지원단장 이상목
◈식품의약품안전처◎승진<국장급>▷식품의약품안전평가원 바이오생약심사부장 최영주◎전보<과장급>▷글로벌식의약정책전략추진단장 오영진▷사이버조사팀장 김일수▷기획조정관실 고객지원담당관 김정미▷식품소비안전국 식생활영양안전정책과장 최종동▷의약품안전국 임상정책과장 김정연▷〃 마약안전기획관실 마약정책과장 김영주
◈조달청◎승진<부이사관>▷원자재비축과장 박진원◎승진<서기관>▷시설총괄과 임동현
◈문화재청◎전보·임용<과장급>▷청와대국민개방추진단 청와대개방기획총괄과장 김윤수▷기획조정관실 혁신행정담당관 정규연▷문화재정책국 정책총괄과장 김종승▷문화재보존국 보존정책과장 김명준▷〃 유형문화재과장 배민성▷〃 고도보존육성과장 조성래▷문화재활용국 세계유산정책과장 이예나▷한국전통문화대학교 전통문화교육원 교육기획과장 조주성▷백제왕도핵심유적보존관리사업추진단장 이신복
◈한국한의학연구원▷글로벌협력센터장 구남평
◈코스콤◎승진<상무>▷정동욱 김성환<부서장>▷감사부 이주현▷금융영업부 장문성▷금융채널서비스부 배영현▷금융상품기획실 심무경▷PMO감리실 이종열▷조사연구부 이석배▷데이터사업부 양병운▷비서실 김윤수▷미래사업TF부 김완성
◈가톨릭대 서울성모병원◎승진<국장>▷홍보팀 임성규▷외래계간호팀 겸 응급의료팀 이신애
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