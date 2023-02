요즘 아주 날씨가 춥죠. 진흙과 눈으로 거리가 뒤덮였던 18세기 런던의 겨울도 추웠을 거예요. 빅토리아 여왕 시대의 영국은 산업화가 빠르게 진행됐지만, 가난한 사람도 많았어요. 가난하고 굶주린 아이들이 길거리에서 살았고, 고작 열 살 안팎의 어린아이들이 공장에서 일하며 노동을 착취당하던 때였어요. 영국 작가 베를리 도허티(Berlie Doherty)가 쓴 어린이·청소년 소설 는 실존 인물 짐 자비스(Jim Jarvis)라는 소년을 모티브로 쓴 것입니다. 극심하게 가난한 탓에 거리로 내몰린 소년이 어떻게 살아남았는지 그린 감동적인 소설이죠.오른쪽 글은 에서 짐이 아픈 엄마와 함께 길거리 에서 쓰러졌다가 사람들에게 발견되는 장면입니다.“You haven’t got nowhere?” the same voice asked.Jim shook his head. Someone was doing something to his mother, rubbing her hands, it looked like, dabbing her face with her shawl.“Get them to the workhouse,” someone said.“There’s nothing we can do for her.”“I’m not taking them there,” another voice said.“Prison would be better than there. Tell them we caught the boy stealing, and let them put them both in prison.” Get them to the workhouse에서 workhouse는 당시 영국에서 가난하고 갈곳 없는 사람들에게 잘 곳과 음식을 제공 하던 기관이었어요. 일종의 노숙인 시설인 데, 기술을 가르쳐 준다는 명분으로 엄청 나게 많은 일을 시켰대요. 많은 사람이 인간적인 대우를 받지 못한 채 그곳에서 죽거나 탈출을 선택했어요. I’m not taking them there는 ‘난 그들을 그곳으로 데려가고 있지 않다’가 아닙니다. 어떤 행동을 하고 있다는 ‘진행형’이 아니라, 앞으로 할 행동을 가리키는 ‘미래형’이에요. 이미 정해져 있는 미래의 계획이나 약속을 설명할 때 원어민들은 ‘be going to+동사’뿐 아니라 현재진행형을 자주 씁니다. What are you going to do this weekend?(이번 주말에 뭐 할 거야?)라고 물어도 좋지만, What are you doing this weekend?도 아주 자연스러워요. 이때 대답으로는 I’m going to have dinner with my parents(부모님과 저녁을 먹을 거예요)라고 해도 괜찮고, I’m having dinner with my parents라고 해도 됩니다. 같은 미래형이라도 will을 쓰면 의미와 분위기가 좀 달라져요. will은 미래를 가리키는 말이긴 한데, 미리 계획한 일정이라기보다 즉흥적으로 결정을 내릴 때나 말하는 사람의 강한 의지를 나타냅니다. I’ll see my parents라고 하면, 생각해 보니 갑자기 부모님을 만나야겠다고 말하는 것처럼 들려요. 혹은 꼭 부모님을 만나고야 말겠다는 느낌이 강하죠.by 문혜정 기자 해석“아무 데도 갈 데가 없어?” 같은 목소리가 물었다.짐은 고개를 흔들었다. 누군가가 짐의 엄마에게 무언가를 하고 있었고, 엄마의 손을 비비고, 그녀의 숄로 얼굴을 두드리는 것처럼 보였다.“그들을 구빈원 (workhouse)으로 데려가요.” 누군가가 말했다.“우리가 그녀를 위해 할 수 있는 것은 아무것도 없어요.”“난 그들을 그곳에 데려가지 않을 거예요.” 또 다른 목소리가 말했다.“감옥이 거기보다 나을 겁니다. 우리가 소년이 도둑 질하는 것을 잡았다고 말하고, 둘 다 감옥에 가게 합시다.”