경찰이 음주단속을 하는 모습. /사진=연합뉴스

최근 한 달에 한 번꼴로 경기남부경찰청 소속 경찰관들의 음주운전 적발이 이어졌다.23일 경찰에 따르면 전날 오후 10시30분께 화성 동탄2신도시의 한 고등학교 앞 도로에서 용인동부경찰서 A 순경이 음주운전 단속에 적발됐다.A 순경의 혈중알코올농도는 면허 취소에 해당하는 수치였던 것으로 조사됐다.경찰은 A 순경을 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 형사 입건하고, 조만간 징계위원회를 열어 징계할 방침이다.앞서 지난달 16일에는 경기 광주경찰서 B 경위가 술을 마시고 운전대를 잡았다가 주차돼 있던 차량을 들이받았다.B 경위는 피해 차량 운전자의 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 검거됐고, 음주 측정 결과, 혈중알코올농도는 면허 취소 수치에 달한 것으로 파악됐다.지난해 12월23일에도 경기 광주경찰서 C 경위가 음주운전으로 적발됐다. C 경위의 혈중알코올농도 역시 면허 취소 수치로 확인됐다.경찰은 B, C 경위를 형사 입건하는 한편, 각각 중징계 처분을 내렸다.경찰 관계자는 "음주 운전을 한 직원에 대해서는 면허 정지·취소에 관계없이 중징계를 내리고 있다"면서 "잇따른 음주 사건에 관해 엄정 대처할 것"이라고 말했다.이보배 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com