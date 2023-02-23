[인사] 도레이첨단소재 ; 외교부 ; 해양수산부 등
◈도레이첨단소재◎승진<전무>▷엔지니어링본부장 엄태수▷필터사업본부장 고형석▷기술연구소장 이문복▷구미사업장 이병국<상무>▷복합재료사업본부장 김학선▷원사영업부문장 김희광▷동력담당 이상보▷필름재료연구센터장 정인식▷필터영업부문장 노명남▷IT소재생산담당 오상덕▷SB영업부문장 김진수▷필름생산담당 김동명◎전보△TAMF 대표이사 임희석▷TPN 총경리 박서진▷TATI 법인장 김덕용▷SB사업본부장 김성엽▷TPJ 법인장 이광교
◈외교부▷의전장 김태진
◈해양수산부◎전보<과장급>▷정보화담당관 서쾌진
◈문화체육관광부◎임용<고위공무원>▷옛전남도청복원추진단장 송윤석
◈방위사업청◎전보<과장급>▷한국형기동헬기사업팀장 김태우
◈국무조정실·국무총리비서실◎승진<부이사관>▷원스톱통합지원센터 총무인사팀장 양상금
◈과학기술정책연구원▷과학기술외교안보연구단장 성경모
◈외교부▷의전장 김태진
◈해양수산부◎전보<과장급>▷정보화담당관 서쾌진
◈문화체육관광부◎임용<고위공무원>▷옛전남도청복원추진단장 송윤석
◈방위사업청◎전보<과장급>▷한국형기동헬기사업팀장 김태우
◈국무조정실·국무총리비서실◎승진<부이사관>▷원스톱통합지원센터 총무인사팀장 양상금
◈과학기술정책연구원▷과학기술외교안보연구단장 성경모
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