[인사] 보건복지부 ; 산업통상자원부 ; 중소기업중앙회
◈보건복지부▷저출산고령사회위원회 사무처 파견 근무 김일열▷코로나바이러스감염증-19 중앙사고수습본부(대외협력소통팀장) 지원 근무 남점순▷장애인정책국 장애인정책과장 최경일▷사회복지정책실 자립지원과장 김영아▷보건의료정책실 의료인력정책과장 송양수▷건강정책국 구강정책과장 이지은▷보건산업정책국 보건산업해외진출과장 최승현▷건강보험분쟁조정위원회 사무국장 변효순▷사회복지정책실 지역복지과장 노정훈▷건강보험정책국 필수의료총괄과장 임혜성
◈산업통상자원부◎전보▷유통물류과장 김정기
◈중소기업중앙회◎전보<부서장>▷기획조정실장 임춘호▷인사실장 박경미▷정보시스템실장 김근호▷조합정책실장 조동석▷협업사업실장 박영훈▷회원지원실장 김기훈▷소상공인정책실장 손성원▷스마트산업실장 전의준▷외국인력지원실장 이기중▷리스크관리실장 안준연▷공제운영실장 서재윤▷공제서비스실장 전혜숙▷PL손해공제실장 홍정호▷준법지원실장 이창희▷부산울산지역본부장 문철홍▷대구경북지역본부장 고종섭▷인천지역본부장 정경은▷강원지역본부장 장영호▷전북지역본부장 강우용<팀장>▷재무팀장 정영호▷IT기획팀장 김영길▷무역촉진팀장 이충묵▷단체표준팀장 신승재▷채권운용팀장 정부교▷청렴문화팀장 이준혁▷서울지역본부 부장 양현준▷광주전남지역본부 부장 이민주▷강원지역본부 부장 박 철▷충북지역본부 부장 유형준
◈산업통상자원부◎전보▷유통물류과장 김정기
◈중소기업중앙회◎전보<부서장>▷기획조정실장 임춘호▷인사실장 박경미▷정보시스템실장 김근호▷조합정책실장 조동석▷협업사업실장 박영훈▷회원지원실장 김기훈▷소상공인정책실장 손성원▷스마트산업실장 전의준▷외국인력지원실장 이기중▷리스크관리실장 안준연▷공제운영실장 서재윤▷공제서비스실장 전혜숙▷PL손해공제실장 홍정호▷준법지원실장 이창희▷부산울산지역본부장 문철홍▷대구경북지역본부장 고종섭▷인천지역본부장 정경은▷강원지역본부장 장영호▷전북지역본부장 강우용<팀장>▷재무팀장 정영호▷IT기획팀장 김영길▷무역촉진팀장 이충묵▷단체표준팀장 신승재▷채권운용팀장 정부교▷청렴문화팀장 이준혁▷서울지역본부 부장 양현준▷광주전남지역본부 부장 이민주▷강원지역본부 부장 박 철▷충북지역본부 부장 유형준
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