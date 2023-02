부산, 868명 신규 확진…1주 전보다 319명 감소

화순전남대학교병원은 이비인후과 이동훈 교수가 국제 학술지 '완화 의학 연보(Annals of Palliative Medicine)'가 발표하는 '2023년 우수 저자(Outstanding Authors)'에 선정됐다고 22일 밝혔다. 완화 의학 연보는 2012년 창간된 학술지로 암과 신경학적 질환, 심장 질환 등 말기 질환에 대한 다양한 연구논문 정보를 제공한다. 이 교수는 2021년 6월호에 게재된 '이하선의 방선균증(Actinomycosis of the parotid gland: case series)' 논문 제1 저자와 교신저자로 참여했다. 2022년 8월호에도 '동측 이하선에서 발생한 다발성 동기성 신생물 (Multiple synchronous neoplasms in the ipsilateral parotid gland: case series)' 교신저자로 참여해 주목받았다. 이 논문들은 이하선에 발생한 방선균증의 임상적 특징과 치료 방법, 다발성으로 동시에 발생하는 이하선 종양의 특성을 분석했다. 이 교수는 "앞으로도 암 예후 예측 등 암 연구 분야에 더욱 기여하도록 노력하겠다"고 말했다. /연합뉴스