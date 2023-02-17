[인사] 교육부 ; 기획재정부 ; 과학기술정보통신부 등
◈교육부▷경기도교육청 기획조정실장 이강복▷교육부(유네스코 고용휴직) 부이사관 안웅환▷운영지원과장 정원숙▷교육시설안전팀장 엄진섭▷반부패청렴담당관 김관영
◈기획재정부◎인사<과장급>▷정보통신예산과장 민경신
◈과학기술정보통신부◎전보<과장급>▷연구개발정책과장 홍순정▷기획재정담당관 권기석▷연구개발타당성심사팀장 이주헌
◈질병관리청◎승진 전보<국장급>▷국립보건연구원 공공백신개발지원센터장 이기은◎전보<과장급>▷고위험병원체분석과장 정윤석
◈특허청◎전보<고위공무원>▷특허심판원 심판장 김희태<과장급>◎승진▷재료금속심사팀장 이승진▷특허심판원 심판장 조종호◎전보▷특허심판원 심판장 최기혁
◈소방청<소방감>◎승진▷소방청 화재예방국장 최민철▷인천광역시 소방본부장 엄준욱◎전보▷소방청 119대응국장 김조일▷〃 중앙119구조본부장 김종근▷강원도 소방본부장 이일▷전라남도 〃 홍영근▷경상남도 〃 조인재
◈개인정보보호위원회◎승진<국장급>▷조사조정국장 남석
◈기획재정부◎인사<과장급>▷정보통신예산과장 민경신
◈과학기술정보통신부◎전보<과장급>▷연구개발정책과장 홍순정▷기획재정담당관 권기석▷연구개발타당성심사팀장 이주헌
◈질병관리청◎승진 전보<국장급>▷국립보건연구원 공공백신개발지원센터장 이기은◎전보<과장급>▷고위험병원체분석과장 정윤석
◈특허청◎전보<고위공무원>▷특허심판원 심판장 김희태<과장급>◎승진▷재료금속심사팀장 이승진▷특허심판원 심판장 조종호◎전보▷특허심판원 심판장 최기혁
◈소방청<소방감>◎승진▷소방청 화재예방국장 최민철▷인천광역시 소방본부장 엄준욱◎전보▷소방청 119대응국장 김조일▷〃 중앙119구조본부장 김종근▷강원도 소방본부장 이일▷전라남도 〃 홍영근▷경상남도 〃 조인재
◈개인정보보호위원회◎승진<국장급>▷조사조정국장 남석
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