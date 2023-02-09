[인사] 디지털타임스 ; 팜젠사이언스 ; 통일부 등
◈디지털타임스▷경기총국장 김춘성
◈팜젠사이언스▷헬스케어사업부 임원(경영리더) 임성빈
◈통일부◎전보<과장급>▷운영지원과장 조재섭▷통일정책실 정책총괄과장 마경조▷통일정책실 국제협력과장 손송희▷교류협력실 사회문화교류과장 조용식▷교류협력실 남북접경협력과장 나중출▷교류협력실 교류지원과장 이정택▷정세분석국 정세분석총괄과장 이혜옥▷정세분석국 정치군사분석과장 최병환▷인도협력국 정착지원과장 김예린▷남북회담본부 회담1과장 지승우▷남북회담본부 회담2과장 황선혜▷북한이탈주민정착지원사무소 관리후생과장 김인호
◈과학기술정보통신부◎전보<국장급>▷국립중앙과학관 전시교육연구단장 권현준▷거대공공연구정책관 조선학▷정보통신산업정책관 전영수 <과장급>▷연구산업진흥과장 최병철
◈관세청◎승진<부이사관>▷관세청 조사총괄과장 손성수▷김포공항세관장 임현철
◈개인정보보호위원회◎전보<국장급>▷개인정보정책국장 양청삼
◈한국전기연구원▷미래전략실장 손성호
◈팜젠사이언스▷헬스케어사업부 임원(경영리더) 임성빈
◈통일부◎전보<과장급>▷운영지원과장 조재섭▷통일정책실 정책총괄과장 마경조▷통일정책실 국제협력과장 손송희▷교류협력실 사회문화교류과장 조용식▷교류협력실 남북접경협력과장 나중출▷교류협력실 교류지원과장 이정택▷정세분석국 정세분석총괄과장 이혜옥▷정세분석국 정치군사분석과장 최병환▷인도협력국 정착지원과장 김예린▷남북회담본부 회담1과장 지승우▷남북회담본부 회담2과장 황선혜▷북한이탈주민정착지원사무소 관리후생과장 김인호
◈과학기술정보통신부◎전보<국장급>▷국립중앙과학관 전시교육연구단장 권현준▷거대공공연구정책관 조선학▷정보통신산업정책관 전영수 <과장급>▷연구산업진흥과장 최병철
◈관세청◎승진<부이사관>▷관세청 조사총괄과장 손성수▷김포공항세관장 임현철
◈개인정보보호위원회◎전보<국장급>▷개인정보정책국장 양청삼
◈한국전기연구원▷미래전략실장 손성호
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