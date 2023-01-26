[인사] 중흥그룹 ; NH투자증권 ; 중소벤처기업부 ; 농촌진흥청
◈중흥그룹◎승진<사장>▷이상만
◈NH투자증권◎신규 선임<상무>▷Global FI본부장 이성호
◈중소벤처기업부◎승진▷디지털혁신과장 정강은▷기술개발과장 이정훈▷지역상권과장 이왕재▷경기지방중소벤처기업청 성장지원과장 이세형◎전보<과장급>▷기업구조개선과장 임상규▷입지환경개선과장 남정령▷벤처정책과장 김정주▷벤처투자과장 이준희▷특구정책과장 윤석배▷서울지방중소벤처기업청 지역정책과장 길동▷부산지방중소벤처기업청 지역정책과장 강봉수
◈농촌진흥청<고위공무원>▷기획조정관 이상호▷국립농업과학원 농업생물부장 이상재▷경상북도 농업기술원장 조영숙
◈NH투자증권◎신규 선임<상무>▷Global FI본부장 이성호
◈중소벤처기업부◎승진▷디지털혁신과장 정강은▷기술개발과장 이정훈▷지역상권과장 이왕재▷경기지방중소벤처기업청 성장지원과장 이세형◎전보<과장급>▷기업구조개선과장 임상규▷입지환경개선과장 남정령▷벤처정책과장 김정주▷벤처투자과장 이준희▷특구정책과장 윤석배▷서울지방중소벤처기업청 지역정책과장 길동▷부산지방중소벤처기업청 지역정책과장 강봉수
◈농촌진흥청<고위공무원>▷기획조정관 이상호▷국립농업과학원 농업생물부장 이상재▷경상북도 농업기술원장 조영숙
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