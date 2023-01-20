[인사] 법무부 ; 환경부 ; 행정안전부 등
◈법무부◎승진<고위공무원>▷대전지검 사무국장 김기성▷청주지검 〃 박형석▷부산동부지청 〃 김태현▷울산지검 〃 김승현▷전주지검 〃 성찬오▷제주지검 〃 강형규◎전보▷서울고검 사무국장 윤득영▷대구고검 〃 정순철▷부산고검 〃 김종일▷광주고검 〃 양우덕▷수원고검 〃 윤권호▷서울북부지검 〃 오만옥▷서울서부지검 〃 강갑진▷의정부지검 〃 장병인▷인천지검 〃 정연익▷수원지검 〃 이영철▷대구지검 〃 김정호▷부산지검 〃 이갑수▷창원지검 〃 노희동▷광주지검 〃 박상욱▷법무부(국가공무원 인재개발원) 박순우
◈환경부<국장급>◎전보▷전북지방환경청장 송호석▷국립생물자원관 생물자원활용부장 양영진▷온실가스종합정보센터장 정은해▷한강유역환경청장 서흥원▷금강유역환경청장 조희송◎승진▷국립환경과학원 환경기반연구부장 이수형
◈행정안전부◎전보<국장급>▷광주광역시 기획조정실장 배일권▷전라남도 기획조정실장 장헌범▷여수·순천10·19사건지원단장 김정훈
◈중소벤처기업부◎승진<국장급>▷정책기획관 이대건▷중소벤처기업부(국방대) 조희수
◈산업통상자원부◎승진<국장급>▷경제자유구역기획단장 이종석
◈농림축산식품부<국장급>◎전보▷방역정책국장 안용덕▷국립농산물품질관리원장 서해동
◈환경부<국장급>◎전보▷전북지방환경청장 송호석▷국립생물자원관 생물자원활용부장 양영진▷온실가스종합정보센터장 정은해▷한강유역환경청장 서흥원▷금강유역환경청장 조희송◎승진▷국립환경과학원 환경기반연구부장 이수형
◈행정안전부◎전보<국장급>▷광주광역시 기획조정실장 배일권▷전라남도 기획조정실장 장헌범▷여수·순천10·19사건지원단장 김정훈
◈중소벤처기업부◎승진<국장급>▷정책기획관 이대건▷중소벤처기업부(국방대) 조희수
◈산업통상자원부◎승진<국장급>▷경제자유구역기획단장 이종석
◈농림축산식품부<국장급>◎전보▷방역정책국장 안용덕▷국립농산물품질관리원장 서해동
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