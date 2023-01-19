[인사] 국세청, 여성가족부, 환경부 등
◈여성가족부◎전보<과장급>▷기획재정담당관 김민아▷아동청소년성보호과장 조선경▷교육파견(통일교육원) 유정미▷교육파견(세종연구소) 박선옥
◈환경부◎임용<과장급>▷비상안전담당관 채태선◎신규 보임<과장급>▷온실가스종합정보센터 감축목표팀장 김양동
◈해양수산부◎전보<국장급>▷감사관 노진학▷국립수산과학원 동해수산연구소장 황선재▷국립수산과학원 서해수산연구소장 노희경<과장급>▷해양환경정책과장 오행록▷국제협력총괄과장 임지현▷소득복지과장 정준호▷항로표지과장 유은원
◈식품의약품안전처<국장급>◎전보 및 교육파견▷식품소비안전국장 김용재▷의약품안전국 마약안전기획관 김명호▷바이오생약국장 신준수▷부산지방식품의약품안전청장 홍헌우▷경인지방식품의약품안전청장 이성도▷국가공무원인재개발원 고위정책과정 교육파견 김상봉▷국방대학교 안보과정 교육파견 이남희◎복직▷서울지방식품의약품안전청장 김성곤
◈국세청<고위공무원>◎전보▷국세청(국가공무원인재개발원) 정용대◎승진▷중부지방국세청 조사3국장 박수복▷국세청(국가공무원인재개발원) 최영준▷국세청(국방대학교) 지성▷국세청(국립외교원) 한창목<부이사관>◎전보▷서울지방국세청 감사관 김태호▷서울지방국세청 징세관 김길용▷중부지방국세청 감사관 최종환▷중부지방국세청 납세자보호담당관 윤승출▷대전지방국세청 조사1국장 박정열▷국세청(세종연구소) 윤성호▷국세청(카이스트) 이은규◎승진▷성동세무서장 이준희 ▷ 제주세무서장 이성글◎전보<과장급>▷국세청 인사기획과장 이태훈▷국세청 감찰담당관 김준우▷국세청 조사분석과장 이법진
◈농촌진흥청<고위공무원>▷국립식량과학원 남부작물부장 곽도연<과장급>◎승진▷국립농업과학원 기술지원과장 박수선▷국립식량과학원 밀연구팀장 장기창▷국립식량과학원 고령지농업연구소장 조지홍▷국립축산과학원 운영지원과장 이경희◎전보▷기획조정관실 고객지원담당관 이한범▷연구정책국 연구운영과장 이충근▷연구정책국 연구성과관리과장 문규철▷연구정책국 농자재산업과장 나영은▷농촌지원국 농촌자원과장 최소영▷농촌지원국 식량산업기술팀장 고종민▷국립식량과학원 기획조정과장 정병우◎공모직위▷국립농업과학원 독성위해평가과장 유오종
◈문화재청◎전보<과장급>▷문화재활용국 활용정책과장 여성희▷국립문화재연구원 건축문화재연구실장 김재길▷궁능유적본부 창덕궁관리소장 박근용
◈행정중심복합도시건설청◎전보<과장급>▷대변인 최병성▷도시성장촉진과장 한경희▷공공청사기획과장 임시혁<팀장급>▷BRT 기획팀장 강병구▷박물관건립팀장 전천규◎파견<교육훈련>▷세종연구소 권장섭▷국방대학교 이동훈
◈방송통신위원회◎전보<국장급>▷국립외교원(파견) 박동주<과·팀장급>▷세종연구소(파견) 김미정▷디지털유해정보대응과장 윤웅현▷단말기유통조사팀장 박동표
◈예금보험공사◎신규 보임<부서장급>▷조사국 부국장 이상석▷외부 파견(국립통일교육원) 이지현▷〃(금융감독원) 정의석▷〃(국방대) 성상환▷〃(예정) 윤성원<팀장급>▷기획조정부 금융안정계정입법지원TF 이진형▷인사지원부 팀장 문철▷IT전략운영부 팀장 홍승철▷〃(파산재단) 김기영▷〃(파산재단) 신나영◎전보<부서장급>▷기획조정부 금융안정계정입법지원TF 이인락▷법무실장 이승언▷금융산업분석2부장 강호성▷저축은행관리부장 이상조▷금융안정기획부장 송성명▷조사기획부장 안병율<팀장급>▷기획조정부 금융안정계정입법지원TF 이팽흠▷법무실 팀장 곽성배▷인사지원부 팀장 김진웅▷금융산업분석2부 팀장 양동완▷저축은행관리부 팀장 이희남▷금융안정기획부 팀장 장은익▷금융안정기획부 팀장 오종진▷금융안정기획부 팀장 김경중▷착오송금반환지원부 팀장 김창한▷회수기획부 팀장 김동희▷회수기획부 종결기획TF 민윤홍▷기금정책부 팀장 정재훈▷기금관리실 팀장 조지연▷홍보실 팀장 유성기▷감사실 팀장 신창하
◈주택금융공사◎승진<1급>▷정책모기지부장 이영태▷주택연금부장 손진국▷ICT전략부장 양기범▷인사부장 오혜숙▷서울남부지사장 주창로<2급>▷유동화자산부 팀장 최현주▷주택보증부 팀장 김진호▷채권관리부 팀장 김병철▷ICT운영부 팀장 곽현숙▷감사실 팀장 신정한▷경기남부지사 팀장 김대근▷광주지사 팀장 신성원◎임명<주택금융연구원장·지역본부장>▷주택금융연구원 채 석▷수도권동부 박창모▷수도권서부 유승찬▷동남권 주창로▷서남권 임태완◎전보<부장·실장·원장>▷재무회계부 손정주▷유동화증권부 김성수▷국제금융부 서동우▷유동화자산부 류숙현▷신탁자산부 장근익▷사업자보증부 강승모▷채권관리부 오주한▷ICT운영부 강용문▷업무지원부 임재동▷고객만족부 신형수▷감사실 곽태호▷HF미래인재원 신승용<지사장·센터장>▷서울중부 김형목▷서울남부 신일용▷강원동부 신정한▷종합금융센터 오세일▷서울서부 이재헌▷경기남부 임대근▷경기중부 김병석▷경기북부 이상구▷경기동부 최혁신▷부산 강재언▷대구 김정기▷울산 명성용▷경북 송영도▷제주 정종태▷대전 김태현▷충북 정용준▷충남 서승남▷전북 김성태▷전남 신성원
◈서울시설공단▷도로관리본부장 박윤용▷안전처장 곽성환
◈환경부◎임용<과장급>▷비상안전담당관 채태선◎신규 보임<과장급>▷온실가스종합정보센터 감축목표팀장 김양동
◈해양수산부◎전보<국장급>▷감사관 노진학▷국립수산과학원 동해수산연구소장 황선재▷국립수산과학원 서해수산연구소장 노희경<과장급>▷해양환경정책과장 오행록▷국제협력총괄과장 임지현▷소득복지과장 정준호▷항로표지과장 유은원
◈식품의약품안전처<국장급>◎전보 및 교육파견▷식품소비안전국장 김용재▷의약품안전국 마약안전기획관 김명호▷바이오생약국장 신준수▷부산지방식품의약품안전청장 홍헌우▷경인지방식품의약품안전청장 이성도▷국가공무원인재개발원 고위정책과정 교육파견 김상봉▷국방대학교 안보과정 교육파견 이남희◎복직▷서울지방식품의약품안전청장 김성곤
◈국세청<고위공무원>◎전보▷국세청(국가공무원인재개발원) 정용대◎승진▷중부지방국세청 조사3국장 박수복▷국세청(국가공무원인재개발원) 최영준▷국세청(국방대학교) 지성▷국세청(국립외교원) 한창목<부이사관>◎전보▷서울지방국세청 감사관 김태호▷서울지방국세청 징세관 김길용▷중부지방국세청 감사관 최종환▷중부지방국세청 납세자보호담당관 윤승출▷대전지방국세청 조사1국장 박정열▷국세청(세종연구소) 윤성호▷국세청(카이스트) 이은규◎승진▷성동세무서장 이준희 ▷ 제주세무서장 이성글◎전보<과장급>▷국세청 인사기획과장 이태훈▷국세청 감찰담당관 김준우▷국세청 조사분석과장 이법진
◈농촌진흥청<고위공무원>▷국립식량과학원 남부작물부장 곽도연<과장급>◎승진▷국립농업과학원 기술지원과장 박수선▷국립식량과학원 밀연구팀장 장기창▷국립식량과학원 고령지농업연구소장 조지홍▷국립축산과학원 운영지원과장 이경희◎전보▷기획조정관실 고객지원담당관 이한범▷연구정책국 연구운영과장 이충근▷연구정책국 연구성과관리과장 문규철▷연구정책국 농자재산업과장 나영은▷농촌지원국 농촌자원과장 최소영▷농촌지원국 식량산업기술팀장 고종민▷국립식량과학원 기획조정과장 정병우◎공모직위▷국립농업과학원 독성위해평가과장 유오종
◈문화재청◎전보<과장급>▷문화재활용국 활용정책과장 여성희▷국립문화재연구원 건축문화재연구실장 김재길▷궁능유적본부 창덕궁관리소장 박근용
◈행정중심복합도시건설청◎전보<과장급>▷대변인 최병성▷도시성장촉진과장 한경희▷공공청사기획과장 임시혁<팀장급>▷BRT 기획팀장 강병구▷박물관건립팀장 전천규◎파견<교육훈련>▷세종연구소 권장섭▷국방대학교 이동훈
◈방송통신위원회◎전보<국장급>▷국립외교원(파견) 박동주<과·팀장급>▷세종연구소(파견) 김미정▷디지털유해정보대응과장 윤웅현▷단말기유통조사팀장 박동표
◈예금보험공사◎신규 보임<부서장급>▷조사국 부국장 이상석▷외부 파견(국립통일교육원) 이지현▷〃(금융감독원) 정의석▷〃(국방대) 성상환▷〃(예정) 윤성원<팀장급>▷기획조정부 금융안정계정입법지원TF 이진형▷인사지원부 팀장 문철▷IT전략운영부 팀장 홍승철▷〃(파산재단) 김기영▷〃(파산재단) 신나영◎전보<부서장급>▷기획조정부 금융안정계정입법지원TF 이인락▷법무실장 이승언▷금융산업분석2부장 강호성▷저축은행관리부장 이상조▷금융안정기획부장 송성명▷조사기획부장 안병율<팀장급>▷기획조정부 금융안정계정입법지원TF 이팽흠▷법무실 팀장 곽성배▷인사지원부 팀장 김진웅▷금융산업분석2부 팀장 양동완▷저축은행관리부 팀장 이희남▷금융안정기획부 팀장 장은익▷금융안정기획부 팀장 오종진▷금융안정기획부 팀장 김경중▷착오송금반환지원부 팀장 김창한▷회수기획부 팀장 김동희▷회수기획부 종결기획TF 민윤홍▷기금정책부 팀장 정재훈▷기금관리실 팀장 조지연▷홍보실 팀장 유성기▷감사실 팀장 신창하
◈주택금융공사◎승진<1급>▷정책모기지부장 이영태▷주택연금부장 손진국▷ICT전략부장 양기범▷인사부장 오혜숙▷서울남부지사장 주창로<2급>▷유동화자산부 팀장 최현주▷주택보증부 팀장 김진호▷채권관리부 팀장 김병철▷ICT운영부 팀장 곽현숙▷감사실 팀장 신정한▷경기남부지사 팀장 김대근▷광주지사 팀장 신성원◎임명<주택금융연구원장·지역본부장>▷주택금융연구원 채 석▷수도권동부 박창모▷수도권서부 유승찬▷동남권 주창로▷서남권 임태완◎전보<부장·실장·원장>▷재무회계부 손정주▷유동화증권부 김성수▷국제금융부 서동우▷유동화자산부 류숙현▷신탁자산부 장근익▷사업자보증부 강승모▷채권관리부 오주한▷ICT운영부 강용문▷업무지원부 임재동▷고객만족부 신형수▷감사실 곽태호▷HF미래인재원 신승용<지사장·센터장>▷서울중부 김형목▷서울남부 신일용▷강원동부 신정한▷종합금융센터 오세일▷서울서부 이재헌▷경기남부 임대근▷경기중부 김병석▷경기북부 이상구▷경기동부 최혁신▷부산 강재언▷대구 김정기▷울산 명성용▷경북 송영도▷제주 정종태▷대전 김태현▷충북 정용준▷충남 서승남▷전북 김성태▷전남 신성원
◈서울시설공단▷도로관리본부장 박윤용▷안전처장 곽성환
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