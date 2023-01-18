[인사] 동부건설 등
◈중소기업유통센터◎전보<부서장>▷동행축제추진단장 신성철<팀장>▷영업1팀장 김보겸
◈동부건설◎승진 및 보임<상무>▷경영지원본부장 김주상◎신규 선임<상무보>▷경영기획담당 김두환▷토목사업본부 공사관리담당 조선동▷건축사업본부 공사관리담당 노영우
◈BS(바이오스마트)그룹◇오스틴제약▷상무이사 정훈재▷이사 안성석 윤성현 천기정 박기호◇라미화장품▷상무이사 이기석▷이사 남봉우 김경선
◈티비티파트너스◎승진<이사>▷투자본부장 이충욱▷관리본부장 한서윤
◈행정안전부▷재난대응정책관 김용균▷민방위심의관 홍종완
◈조달청◎승진<부이사관>▷신기술서비스국 기술서비스총괄과장 김공진◎전보<과장급>▷차세대국가종합전자조달시스템구축추진단 통합추진팀장 김항수▷시설사업국 공사관리과장 성주용▷조달품질원 납품검사과장 이오연▷〃 조사분석과장 길양순▷인천지방조달청 장비구매과장 최도환▷감사담당관 최병수▷기획조정관실 국제협력담당관 황외석▷구매사업국 자재장비과장 신종석▷〃 쇼핑몰기획과장 김우환▷혁신조달기획관 혁신조달운영과장 여인욱▷〃 국방조달지원과장 송명근▷신기술서비스국 정보기술계약과장 이경원▷〃 우수제품구매과장 김은라▷〃 건설용역과장 성기석▷시설사업국 시설총괄과장 김종열▷〃 토목환경과장 김태영▷〃 설계예산검토과장 윤일주▷조달품질원 품질총괄과장 김수경▷〃 국방물자품질과장 한창훈▷서울지방조달청 장비구매과장 홍기수▷〃 시설계약과장 박이철▷〃 공사관리과장 이창호▷대구지방조달청장 이영호▷대전지방조달청장 유순재▷강원지방조달청장 이병철▷충북지방조달청장 오선진▷전북지방조달청장 정길용▷경남지방조달청장 김종민◎교육파견<과장급>▷세종연구소 국가전략연수과정 김종화▷국방대 안보과정 이봉규
◈특허청◎전보<과장급>▷지역산업재산과장 윤종석▷특허심판원심판장 강흠정 조병도▷심판정책과장 박용주▷화학식품상표심사과장 이대진▷전기심사과장 제승호▷송무과장 김성남
◈해양경찰청◎승진<총경>▷서해해경청 종합상황실 오훈▷본청 정보과 이근영▷제주해경청 기획운영과 김서구▷본청 형사과 박홍식▷본청 감사담당관 박현용▷본청 스마트해양경찰추진단 이우수▷본청 인사담당관 장성환▷남해해경청 수사과 안철준
◈한국지질자원연구원▷지질자원분석센터장 이효민▷총무복지실장 손문정▷인력경영실장 김대성▷구매자산실장 김경희
◈동부건설◎승진 및 보임<상무>▷경영지원본부장 김주상◎신규 선임<상무보>▷경영기획담당 김두환▷토목사업본부 공사관리담당 조선동▷건축사업본부 공사관리담당 노영우
◈BS(바이오스마트)그룹◇오스틴제약▷상무이사 정훈재▷이사 안성석 윤성현 천기정 박기호◇라미화장품▷상무이사 이기석▷이사 남봉우 김경선
◈티비티파트너스◎승진<이사>▷투자본부장 이충욱▷관리본부장 한서윤
◈행정안전부▷재난대응정책관 김용균▷민방위심의관 홍종완
◈조달청◎승진<부이사관>▷신기술서비스국 기술서비스총괄과장 김공진◎전보<과장급>▷차세대국가종합전자조달시스템구축추진단 통합추진팀장 김항수▷시설사업국 공사관리과장 성주용▷조달품질원 납품검사과장 이오연▷〃 조사분석과장 길양순▷인천지방조달청 장비구매과장 최도환▷감사담당관 최병수▷기획조정관실 국제협력담당관 황외석▷구매사업국 자재장비과장 신종석▷〃 쇼핑몰기획과장 김우환▷혁신조달기획관 혁신조달운영과장 여인욱▷〃 국방조달지원과장 송명근▷신기술서비스국 정보기술계약과장 이경원▷〃 우수제품구매과장 김은라▷〃 건설용역과장 성기석▷시설사업국 시설총괄과장 김종열▷〃 토목환경과장 김태영▷〃 설계예산검토과장 윤일주▷조달품질원 품질총괄과장 김수경▷〃 국방물자품질과장 한창훈▷서울지방조달청 장비구매과장 홍기수▷〃 시설계약과장 박이철▷〃 공사관리과장 이창호▷대구지방조달청장 이영호▷대전지방조달청장 유순재▷강원지방조달청장 이병철▷충북지방조달청장 오선진▷전북지방조달청장 정길용▷경남지방조달청장 김종민◎교육파견<과장급>▷세종연구소 국가전략연수과정 김종화▷국방대 안보과정 이봉규
◈특허청◎전보<과장급>▷지역산업재산과장 윤종석▷특허심판원심판장 강흠정 조병도▷심판정책과장 박용주▷화학식품상표심사과장 이대진▷전기심사과장 제승호▷송무과장 김성남
◈해양경찰청◎승진<총경>▷서해해경청 종합상황실 오훈▷본청 정보과 이근영▷제주해경청 기획운영과 김서구▷본청 형사과 박홍식▷본청 감사담당관 박현용▷본청 스마트해양경찰추진단 이우수▷본청 인사담당관 장성환▷남해해경청 수사과 안철준
◈한국지질자원연구원▷지질자원분석센터장 이효민▷총무복지실장 손문정▷인력경영실장 김대성▷구매자산실장 김경희
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