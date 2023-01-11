[인사] 법무부 ; 보건복지부 ; 세종문화회관 등
◈법무부◎전보<3급>▷대구보호관찰소장 이정민▷부산보호관찰소장 이영면<4급>◎승진▷대구소년원 분류보호과장 임재홍▷전주소년원 교무과장 정윤▷대전소년원 의료재활과장 손세국▷서울보호관찰소 관찰과장 정경진▷광주보호관찰소 행정지원과장 임합격◎전보▷법무부 보호정책과장 박종균▷법무부 소년보호과장 윤일중▷법무부 소년보호과 배성희▷서울소년원 교무과장 김충섭▷부산소년원장 김지수▷부산소년원 교무과장 김송수▷부산소년원 분류보호과장 김동민▷대구소년원 교무과장 양병곤▷광주소년원장 신원식▷춘천소년원장 오상섭▷서울소년분류심사원 교무과장 배종상▷대전소년원 대전청소년비행예방센터장 유정호▷서울소년분류심사원 안산청소년비행예방센터장 전상호▷수원보호관찰소 성남지소장 조동기▷청주보호관찰소장 이용호▷대구보호관찰소 관찰과장 김기선▷부산보호관찰소 행정지원과장 박해영▷제주보호관찰소장 김대요
◈보건복지부◎파견<국장급>▷글로벌백신허브화추진단장 황승현◎채용<책임운영기관장>▷국립정신건강센터장 곽영숙▷국립재활원장 강윤규
◈세종문화회관▷시설운영팀장 김동원▷공연제작1팀장 직무대리 김지민▷공연제작2팀장 문경아▷공연DX팀장(공연장운영팀장 겸직) 김아림▷시민예술팀장 오정화▷문화재원팀장 신동준▷꿈의숲아트센터팀장 장환▷리빌딩추진TF팀장 최현진
◈뉴스핌▷이사 이범록▷문화부장 김용석▷전략사업부장 정태선
◈보건복지부◎파견<국장급>▷글로벌백신허브화추진단장 황승현◎채용<책임운영기관장>▷국립정신건강센터장 곽영숙▷국립재활원장 강윤규
◈세종문화회관▷시설운영팀장 김동원▷공연제작1팀장 직무대리 김지민▷공연제작2팀장 문경아▷공연DX팀장(공연장운영팀장 겸직) 김아림▷시민예술팀장 오정화▷문화재원팀장 신동준▷꿈의숲아트센터팀장 장환▷리빌딩추진TF팀장 최현진
◈뉴스핌▷이사 이범록▷문화부장 김용석▷전략사업부장 정태선
ⓒ 한경닷컴, 무단전재 및 재배포 금지