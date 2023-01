교실서 사이클 탄다…경기교육청, 'IT 체육교실' 추진

경기도교육청은 에듀테크(edu tech)를 활용해 체육활동을 하는 'IT 체육교실' 운영을 추진한다고 11일 밝혔다.IT 체육교실은 메타버스(3차원 가상세계), 증강현실(AR), 가상현실(VR) 애플리케이션과 장비를 활용한 중·고등학생 대상 체육수업 활동이다.사이클 앱에 모니터와 좌식자전거를 연동해 앱에 깔린 세계 주요 도시의 도로나 트랙을 사이클로 달리는 식으로 이뤄진다.도 교육청은 IT 체육교실 운영을 희망하는 학교 25곳을 선정해 학교당 9천만 원씩 지원한다.아울러 'IT 스포츠클럽대회'도 추진할 방침이다.올해 10월께 사이클 앱과 장비를 활용한 사이클 대회를 계획 중이다.도 교육청 성정현 학생건강과장은 "IT 체육교실은 수업 외에도 방과후학교, 학생 맞춤형 체력 교실, 학교스포츠클럽 운영 등에도 활용할 수 있어 학생건강 증진에 크게 기여할 것"이라며 "에듀테크 활용 체육수업이 학생 디지털 시민역량과 기본 인성을 함께 기르는 미래 체육교육 모형으로 자리 잡도록 노력하겠다"고 말했다./연합뉴스