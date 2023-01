"생활습관 변화, 대장암 위험에 영향"

생활 습관의 변화가 대장암 위험에 상당한 영향을 미친다는 연구 결과가 나왔다.노르웨이 암 등록 본부(Cancer Registry of Norway) 대장암 검사과의 에도아르도 보테리 교수 연구팀이 유럽 암·영양 전향 연구(European Prospective Investigation into Cancer) 참가자 29만5천865명의 평균 7.8년 간 조사 자료를 분석한 결과 이 같은 사실이 밝혀졌다고 헬스데이 뉴스(HealthDay News)가 9일 보도했다.관찰 기간에 이 중 2천799명이 대장암 진단을 받았다.연구팀은 흡연, 음주, 체질량 지수(BMI: body mass index), 신체활동 등 생활 습관에 따라 '건강 생활 습관 지수'(HLI: healthy lifestyle index) 점수를 매겼다.가장 바람직하지 않은 생활 습관을 0점, 가장 바람직한 생활 습관을 16점으로 설정했다.분석 결과 HLI 점수가 1점 올라갈 때마다 대장암 위험은 3%씩 줄어드는 것으로 나타났다고 연구팀은 밝혔다.HLI 점수 최상위 3분의 1 그룹 중에서 나중에 HLI 점수가 최하위 3분의 1로 떨어진 사람은 최상위 3분의 1 위치를 그대로 유지한 사람보다 대장암 위험이 34% 높았다.반면 HLI 점수 최하위 3분의 1 그룹 중에서 나중에 최상위 3분의 1로 올라간 사람은 최하위 3분의 1 위치를 그대로 유지한 사람보다 대장암 위험이 33% 낮았다.이는 생활 습관의 바람직한 변화는 대장암 위험 감소와, 바람직하지 않은 변화는 대장암 위험 증가와 연관이 있음을 보여주는 것이라고 연구팀은 설명했다.이 연구 결과는 미국 소화기내과 학회(American College of Gastroenterology) 학술지 '소화기 내과학 저널'(American Journal of Gastroenterology) 최신호에 실렸다./연합뉴스