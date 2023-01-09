[인사] H&Q Korea ; 산은캐피탈 ; 국토교통부 등
◈H&Q Korea◎승진▷이사 박현수
◈산은캐피탈◎승진▷전무 이용득▷부장 김성수◎전보▷기업금융본부장 상무 전종국▷리스크관리책임자 상무 송성<부서장>▷벤처금융2실장 서기환▷투자금융2실장 조계현▷기업금융2실장 정재훈▷기업금융4실장 임근석▷부산지점장 김성수▷미래혁신단장 박형일
◈국토교통부▷주거복지정책관 이상주
◈한국원자력안전기술원(KINS)▷부원장 황태석▷원자력안전본부장 정구영▷수석전문위원 하연희▷전문위원 김선재
◈금융보안원<부서장>▷보안평가부 임왕섭▷IT정보실 이병훈▷개인정보보호실 정재철<수석팀장>▷기획부 박종철▷IT정보실 김신영▷개인정보보호실 홍시환<팀장>▷기획부 신지미▷금융보안교육센터 김두현
◈한국로슈▷고객파트너십·전략 총괄 디렉터 김주현
◈아시아투데이▷논설위원 대기자 황남준
◈산은캐피탈◎승진▷전무 이용득▷부장 김성수◎전보▷기업금융본부장 상무 전종국▷리스크관리책임자 상무 송성<부서장>▷벤처금융2실장 서기환▷투자금융2실장 조계현▷기업금융2실장 정재훈▷기업금융4실장 임근석▷부산지점장 김성수▷미래혁신단장 박형일
◈국토교통부▷주거복지정책관 이상주
◈한국원자력안전기술원(KINS)▷부원장 황태석▷원자력안전본부장 정구영▷수석전문위원 하연희▷전문위원 김선재
◈금융보안원<부서장>▷보안평가부 임왕섭▷IT정보실 이병훈▷개인정보보호실 정재철<수석팀장>▷기획부 박종철▷IT정보실 김신영▷개인정보보호실 홍시환<팀장>▷기획부 신지미▷금융보안교육센터 김두현
◈한국로슈▷고객파트너십·전략 총괄 디렉터 김주현
◈아시아투데이▷논설위원 대기자 황남준
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