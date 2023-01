다들 아시는 것처럼 생일은 영어로 birthday라고 합니다.그렇다면 birthday suit은 무슨 뜻일까요?생일날 입는 옷이라...가장 좋은 옷을 뜻하는 말일까요?놀랍게도 ‘알몸, 나체’를 의미하는 표현이랍니다.생각해보세요. 이 세상에 옷을 입고 태어나는 사람은 없잖아요.따라서 ‘벌거벗은 임금님’이 아닌 이상 어떤 파티나 모임에 참석할 때, 절대 birthday suit를 입고 가면 안 됩니다~!!!^^*그리고 실존주의를 대표하는 철학자 ‘사르트르’는 다음과 같은 멋진 말을 남겼습니다.“인생은 B(birth)와 D(death) 사이의 C(choice)이다.” 네, 사람은 누구나 태어나서부터 죽을 때까지, 끊임없이 선택의 순간을 맞이할 수밖에 없습니다.또 Memento mori라는 라틴어 표현도 있답니다.영어로는 remember (that you have) to die로 쓸 수 있는데, mori가 죽음(death)이란 뜻이니‘죽을 수밖에 없는 존재임을 기억하라’라는 참 철학적인 표현이랍니다.Memento mori는 Carpe diem과 함께 쓰기도 하는데,Carpe diem은 영어로 Seize the day, 즉 ‘현재를 즐겨라’라는 말입니다.즉, 인간은 불멸의 존재가 아니니 순간순간에 최선을 다하라는 뜻이겠지요.영화 [죽은 시인의 사회]에서 ‘키팅 선생님’이 Carpe diem을 외치던 장면이 아직도 기억에 남는데, ‘키팅 선생’님 역할을 한 배우 ‘로빈 윌리엄스’가 세상을 떠난 지도 벌써 7년이 다 되어가네요.‘나 태어날 때, 나 울고 모두 웃었지만 나 죽을 때, 나 웃고 모두 울게 하리라.‘라는 말을 참 좋아합니다.그리고 ‘살아가다’와 ‘사랑하다’, ‘Live’와 ‘Love’의 발음이 비슷한 이유는 우연이 아닐 수도 있다는 글을 읽은 적이 있습니다.음... 7월 1일이 제 생일인데, 늘 죽음을 기억하며 남에게 조금이라도 의미가 있는 사람이 되기 위해 사랑하고, 또 살아가야겠습니다.끝으로 전설적인 그룹 [Queen]의 보컬 ‘프레디 머큐리’의 [I was born to love you]를 띄워드리며 오늘 칼럼은 여기서 마치겠습니다.I was born to love you나 그대를 사랑하기 위해 태어났어요.With every single beat of my heart내 심장 박동 하나하나까지 다 바쳐서Yes, I was born to take care of you그래요, 나는 그대를 보살피기 위해 태어났어요.Every single day of my life내 인생의 하루하루를 다 바쳐서You are the one for me그대는 나를 위한 여인I am the man for you나는 그대를 위한 남자랍니다.<한경닷컴 The Lifeist> 배시원"외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다."독자 문의 : thepen@hankyung.com