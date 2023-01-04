[인사] 한국거래소
◈한국거래소◎신규보임<부서장>▷경영지원본부 해외사업부장 이창환▷〃 홍보부장 최훈철▷〃 차세대시스템구축TF부장 김홍▷〃 글로벌전략부장 지현근▷유가증권시장본부 ESG지원부장 윤재숙▷〃 디지털사업부장 안일찬▷코스닥시장본부 상장관리부장 박신▷〃 코넥스시장부장 홍성찬▷파생상품시장본부 일반상품시장부장 문준호▷〃 TR사업부장 이길원▷〃 증권·파생상품연구센터 연구실장 안현수▷〃 파생상품시장부장 김성곤▷시장감시본부 공매도특별감리부장 최진영▷청산결제본부 CCP리스크검증실장 김성곤◎전보<부서장>경영지원본부 전략기획부장 정규일▷〃 인사부장 이충연▷〃 총무부장 임홍택▷〃 IT관리부장 최재호▷유가증권시장본부 주식시장부장 송기명▷〃 채권시장부장 박병용▷〃 증권상품시장부장 배흥수▷〃 상장부장 김정영▷〃 공시부장 이근영▷코스닥시장본부 코스닥시장부장 이원일▷〃 상장부장 이원일▷〃 기술시업상장부장 이원국▷〃 공시부장 전진수▷파생상품시장본부 파생상품개발부장 이인표▷〃 파생상품제도부장 오세일▷시장감시본부 시장감시제도부장 박종식▷〃 심리부장 이승한▷〃 특별심리실장 김경규▷청산결제본부 청산결제부장 박상욱◎조직개편 관련 등 전보<부서장>▷경영지원본부 데이터사업부장 김주용▷〃 리스크관리부장 김민교▷시장감시본부 감리부장 강병모▷〃 특별심리부장 김경규▷청산결제본부 장내청산결제부장 박상욱▷〃 장외청산결제부장 김기동▷〃 CCP리스크관리부장 김현일
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