[인사] 안랩 ; TBWA코리아 ; 민주평화통일자문회의 사무처 등
◈안랩◎승진<전무>▷성백민 경영지원실장<상무>▷김기대 ACSC(안랩 사이버 시큐리티센터) 본부장<상무보>▷노인걸 품질보증실장▷오상언 솔루션컨설팅본부장▷원남호 기술지원본부장
◈TBWA코리아<전무>▷Planning본부장 양건우▷DAN본부장 이숙인<상무>▷Juice by TBWA본부장 김민기<수석국장>▷DAN본부 이연후▷Content본부 김민철, 이지훈▷Media본부 김철중▷〃 박선영▷MAL 유민선
◈민주평화통일자문회의 사무처◎승진<부이사관>▷중앙지역과장 송순철
◈법제처◎승진<부이사관>▷행정법제국 법제관 김한율▷법령해석국 경제법령해석2과장 박명금
◈이코노믹리뷰▷편집국장·상무 김봉연
◈한국금융신문◎승진<부사장>▷한국금융연구소장 겸 WM 편집인 홍기영
◈TBWA코리아<전무>▷Planning본부장 양건우▷DAN본부장 이숙인<상무>▷Juice by TBWA본부장 김민기<수석국장>▷DAN본부 이연후▷Content본부 김민철, 이지훈▷Media본부 김철중▷〃 박선영▷MAL 유민선
◈민주평화통일자문회의 사무처◎승진<부이사관>▷중앙지역과장 송순철
◈법제처◎승진<부이사관>▷행정법제국 법제관 김한율▷법령해석국 경제법령해석2과장 박명금
◈이코노믹리뷰▷편집국장·상무 김봉연
◈한국금융신문◎승진<부사장>▷한국금융연구소장 겸 WM 편집인 홍기영
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