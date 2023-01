"혈중 나트륨 과다, 노화 빨라진다"

혈중 나트륨 수치가 높으면 만성 질환 위험이 커지면서 생물적인 노화(biological aging)가 빨라진다는 연구 결과가 나왔다.미국 국립 심장·폐·혈액 연구소(NHLBI: National Heart, Lung, and Blood Institute) 심혈관 재생의학 연구실의 나탈리아 드미트리에바 교수 연구팀이 성인 1만1천255명을 대상으로 1987년부터 30년 넘게 진행되고 있는 '지역사회 동맥경화 위험'(ARIC: Atherosclerosis Risk in Communities) 연구 자료를 분석한 결과 이 같은 사실이 밝혀졌다고 메디컬 익스프레스(MedicalXpress)가 2일 보도했다.연구팀은 이들이 50대에서 70~90대에 이르는 사이에 모두 5차례 의료기관을 방문해 검사와 진료를 받은 기록을 근거로 혈중 나트륨 수치가 혈압, 혈중 콜레스테롤, 혈당 등 심혈관, 호흡기, 대사, 신장, 면역 시스템의 기능을 보여주는 표지들과 어떤 연관이 있는지를 분석했다.연구팀은 이들의 연령, 인종, 성별, 흡연, 고혈압 등 분석 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인들을 고려했다.전체적으로 혈중 나트륨이 정상 수준인 135~146 mEq/L(리터당 밀리당량)을 넘어가는 사람은 생리학적 노화가 빨라지는 신호가 나타났다고 연구팀은 밝혔다.혈중 나트륨 수치가 142 mEq/L 이상은 사람은 137~142 mEq/L인 살보다 생물학적 노화 빠를 가능성이 10~15%, 144 mEq/L 이상인 사람은 50% 높았다.혈중 나트륨이 144.5~146 mEq/L인 사람은 137~142 mEq/L인 사람보다 조기 사망 위험이 21% 높았다.또 혈중 나트륨이 142 mEq/L 이상인 사람은 심부전, 뇌졸중, 심방세동(부정맥), 말초동맥 질환, 만성 폐 질환, 당뇨병, 치매 등 만성 질환 위험이 64% 높은 것으로 나타났다.혈중 나트륨이 138~140인 사람은 만성 질환 위험이 가장 낮았다.따라서 혈중 나트륨이 142 mEq/L 이상인 사람은 수분을 보충해 혈중 나트륨 농도를 낮출 필요가 있다고 연구팀은 설명했다.그러자면 물을 많이 마시고 채소, 과일 같은 수분 함량이 높은 식품을 많이 먹어야 할 것이라고 연구팀은 지적했다.미국 의학원(National Academies of Medicine)은 남성은 물을 하루 8~12컵(2~3ℓ), 여성은 6~9컵(1.5~2.2ℓ) 마시도록 권장하고 있다.이 연구 결과는 영국의 의학 전문지 '이바이오 메디신'(eBioMedicine) 최신호에 발표됐다./연합뉴스