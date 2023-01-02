[인사] 글로벌세아그룹 ; 코웨이 ; 풀무원 등
◈글로벌세아그룹◎선임<대표이사>◇쌍용건설▷김기명(겸 글로벌세아 대표이사)◇에스엔에이(S&A)▷조준행◎승진◇세아STX엔테크▷부사장 신재훈(겸 대표이사 직무대행·글로벌세아 그룹지원실 부사장)◇세아상역▷부사장 심철식(겸 쌍용건설 총괄 본부장)<신규 임원>◇쌍용건설▷사장 김인수◇글로벌세아▷부사장 최훈 그룹미래전략담당
◈코웨이◎승진<전무>▷경영지원본부장 전현정<상무>▷법인사업실장 박준현▷영업지원실장 이용준◎선임<상무보>▷미국법인장 김원태▷디자인센터장 황진상
◈풀무원◎승진▷인사기획실장 이상준▷바른마음경영담당 오경석▷PMB PTC 센터장 전기환▷건강생활RTC 센터장 강정일▷ESH담당 홍은기▷FI사업부장 남정민▷온라인사업부장 최승은▷풀무원식품 소재1사업부장 안덕준▷푸드머스 H&C영업담당 문현기▷아사히코 영업마케팅본부장 이케다 미오▷풀무원푸드앤컬처 C&S사업본부장 김경순▷풀무원푸드앤컬처 T&B영업부장 설신
◈종근당◇종근당홀딩스▷상무 전상진◇종근당▷전무 한성욱▷이사 김두회 김진영 김민권 김재득◇종근당건강▷이사 우정민◇벨이앤▷상무 조주환▷이사 김우제
◈보령그룹◇보령<전무>▷CSO(최고전략책임자)·글로벌투자센터장 김성진▷경영지원부문장 배민제▷생산품질부문장 박경숙<상무>▷Onco본부장 김기덕▷위수탁그룹장 이민호<상무보>▷의원영업본부장 문장수▷종병1영업본부장 천성남▷종병2영업본부장 이근재▷인사지원그룹장 박세용◇보령바이오파마▷이사 경영지원본부장 하성수◇보령컨슈머헬스케어▷이사 경영지원본부장 하성수
◈오토플러스<상무>▷운영본부 금융사업실 김현제▷영업마케팅본부 영업전략실 주경이▷기업문화실 김병철▷운영본부 렌터카사업실 장연식<이사>▷운영본부 서비스사업실 김미숙▷생산본부 ATC 김인규
◈㈜코오롱<상무>▷브랜드커뮤니케이션실장 박형근
◈다올자산운용▷대표이사 사장 이창희
◈트러스톤자산운용◎승진<전무>▷대체운용부문 문지철<이사>▷컴플라이언스팀 김희전
◈KoDATA(한국평가데이터)◎승진<본부장>▷데이터본부(데이터 기획부장 겸직) 안중욱<부서장>▷사업기획부 유정학▷기술평가사업부 황성현▷지사지원부 김광식▷데이터운영부 이윤석▷평가정책부 윤재명◎전보<부서장>▷데이터연구부 나은정▷기술가치사업부 최희진▷ESG사업부 이원삼▷IT운영부 손규범<센터장>▷고객만족센터 이혁▷평가센터 최용관◎승진<지사장>▷경기지사 하연호◎전보<지사장>▷서울지사 이성원▷부산울산지사 김정훈
◈한양증권◎신임<부문장>▷특수IB부문장 이광호<부서장>▷금융솔루션부장 강주용▷채권투자부장 남우현▷종합개발2부장 김경진▷부동산금융2부장 변규남◎전보<부서장>▷부동산금융1부장 성태경▷전략운용부장 이대석
◈DS투자증권◎신임<대표이사>▷김현태◎승진<부사장>▷Sales & Trading부문장 윤덕용▷Global Market부문장 유명석<본부장>▷자본시장본부 이사 서혁재◎신임<본부장>▷파생주식본부 전무 박홍진<팀장>▷준법감시팀 부장 최세영
◈현대자산운용◎승진<상무>▷C&R그룹 리스크관리본부장 김수일▷Back Office그룹 경영기획본부장 육현진<이사>▷DI3부문 투자운용1팀장 한재선<부장>▷주식운용그룹 주식운용본부 주식운용1팀장 유명상
◈한국펀드평가◎승진▷OCIO컨설팅본부 이사대우 송민영 ▷정보사업본부장 정해성◎보임▷정보사업본부 실장 정준영
◈한국리스크관리◎승진▷부사장 류승균
◈에이플러스그룹◎승진◇에이플러스에셋<전무>▷이용국 이대수 박옥경 이미영 문점용 최태숙 이수철<상무>▷정연희◇에이플러스라이프<부사장>▷배대훈<상무>▷서종욱◇AAI 헬스케어<사장>▷이창석<상무>▷주태정◇에이플러스리얼티<사장>▷전영하◇에이플러스효담라이프케어▷상무 곽형용
◈외교부<국장급>▷재외동포영사기획관 김민철
◈국가보훈처◎전보<과장급>▷제대군인국 제대군인정책과장 이상은
◈국방기술품질원◎보직 임명▷방위산업기술보호센터장 최영종▷감항인증연구센터장 박동기▷함정센터장 차영주▷항공센터장 장인기▷정보보안안전부장 김두한
◈한국과학기술연구원◎승진▷전북분원 혁신기업협력센터장 곽현민◎전보▷글로벌전략실장 이돈재▷안전보안실장 정현진▷기술사업화실장 강선준▷혁신기업협력센터장 김병국▷감사팀장 이경화▷수탁사업운영팀장 전정훈▷총무복지팀장 한귀향▷구매·자산팀장 정종구
◈한국한의학연구원▷부원장 김호경▷한의약융합연구부장 김태수
◈예금보험공사◎선임<이사>▷차현진 유대일
◈한국산업인력공단◎승진<1급>▷훈련품질관리국장 문승현▷능력평가국장 남영문▷전문자격국장 이태형▷외국인력국장 최호영▷경북동부지사장 하상진▷경기동부지사장 임월재▷충북지사장 천윤수▷본부 이철민▷신성장산업출제부장 김미선
◈동북아역사재단▷교육홍보실장 및 동북아·독도교육연수원장(겸임) 홍성근▷국제관계와역사대와연구소장 조윤수
◈한국연구재단▷인문사회연구본부장 전우현
◈한국표준협회◎승진▷서비스경영본부장 김태완▷ESG경영센터장 권성식▷국가품질센터장 김시열▷표준R&D센터장 장경진▷경영교육혁신센터장 박희은▷도시혁신센터장 김신▷울산지역본부장 조현우▷CEO&INNO센터장 차경화◎전보▷에너지환경센터장 김현석▷국제인증센터장 서성원▷윤리감사실장 전미선▷경영기획실장 민경진▷인증운영센터장 이장욱▷표준정보센터장 한경희▷표준인증교육센터장 윤형근▷부산지역본부장 사우진
◈수협중앙회◎선임<부대표>▷지도부대표 배현두▷기획부대표 김기성
◈경북대<단과대학장>▷약학대학장 지준구◎전보<4급>▷공과대학 행정실장 장석환<5급>▷총무과장 우병호▷대구·경북지역혁신플랫품 RIS 대학교육혁신본부 김기영▷인문대학·예술대학 합동행정실장 한상욱▷법학전문대학원·행정학부·수의과대학 합동행정실장 최지용▷과학기술대학 행정실장 김상기▷생태환경대학 행정실장 박민동▷생활관 류규열▷체육진흥센터 이규호
◈부산대▷한의학전문대학원장 신병철▷인권센터장 조충영▷대학생활원 행정실장 권동현▷경제통상대학·경영대학·국제전문대학원·경영대학원·경제통상대학원·금융대학원 통합행정실장 이재윤
◈광주대◎보직▷대외협력처장 김경태▷대외협력처 부처장 송창영
◈대구보건대▷경영부 대학교육혁신단장 이영은▷〃 학생취업처장·DHC 봉사단장 이재홍▷〃 평생교육원장 박희옥▷〃 연수원장 서영우▷〃 간호대학장 김순구▷〃 교무지원팀장 김길수▷〃 원격교육지원센터장 전권일▷〃 보건통합교육센터장 현혜진▷〃 도서운영팀장 김종호▷〃 평생교육팀장·헬스매니지먼트센터장 김정환
◈서울경제TV▷보도본부 보도국 산업1부 부장 정창신▷보도본부 보도국 산업2부 부장 정훈규▷방송사업국 부장 곽진우
◈한국일보▷AD전략본부 AD마케팅부문장 이제환▷〃 디지털마케팅팀장 이호현
◈EBS▷출판국장 곽태규▷협력제작부장 정재응▷대외협력부장 김철범
◈굿모닝미디어그룹◇굿모닝경제신문▷대표이사 손희식◇서울STV▷사장 겸 서울STV뉴스 발행인 오운암◇서울STV뉴스▷총괄에디터 강문갑
◈아시아투데이▷편집국 건설부동산전문 선임기자 주중석◎승진▷총괄사장 선상신
◈아주경제▷경제부장 직대 이재호▷아주일보 다국어팀 에디터(국장) 박윤배▷아주일보·이코노믹데일리 광고국장 한명덕▷디지털미디어부 편집장(차장) 이재훈
◈농민신문사▷편집본부 디지털뉴스실장 임현우▷〃 제작국장 강영식▷〃 취재국장 겸 정경부장 김상영▷〃 뉴미디어영상부장 류수연▷〃 디지털콘텐츠부장 김소영▷〃 편집부장 손수정▷〃 전국사회부장 노현숙▷〃 산업부장 이경석▷〃 문화부장 김기홍▷〃 경북주재 선임기자 유건연▷〃 경기주재 선임기자 한재희▷〃 전남주재 선임기자 이상희▷논설실 논설실장 이승환▷방송미디어본부 방송국장 신정수▷광고마케팅본부 독자서비스부 기획역 함장훈▷간행사업본부 CP사업부장 강혜영▷〃 금융사업부 기획역 김보영▷경영지원본부 기획부장 정진수▷〃 사업혁신연구팀장 주영현▷〃 총무부 기획역 강지훈
◈대한언론인회▷감사 최귀조 이충남▷부회장 이종세 서옥식 유한준 김두호 심상대▷사무총장 박종서▷신문편집위원장 이규진▷유튜브방송위원장 최명우▷인터넷신문제작위원장 김사모▷논설위원장 박석흥▷이사 안홍열 송종문 이윤래 임종건 고명진 이향숙 신대근 이규진 최명우 김화 정재필 장옥 서경교
◈서울미디어그룹◇이뉴스투데이▷편집국 국장 이상민▷〃 부국장(정치사회·금융증권부) 안중열▷〃 팀장(영상사진부) 안경선
◈뉴스투데이▷편집국장 직무대행·경제부장 이성규▷경제부 차장대우·증권팀장 황수분▷산업1부 IT팀장 이화연
◈아이뉴스24 미디어그룹▷미디어본부장 겸 생활경제부장 소민호▷전국취재본부장 김재섭
◈인더뉴스▷각자 대표이사 경영총괄 문정태▷각자 대표이사 편집총괄 박호식▷편집국장(산업부장 겸임) 김용운
◈코웨이◎승진<전무>▷경영지원본부장 전현정<상무>▷법인사업실장 박준현▷영업지원실장 이용준◎선임<상무보>▷미국법인장 김원태▷디자인센터장 황진상
◈풀무원◎승진▷인사기획실장 이상준▷바른마음경영담당 오경석▷PMB PTC 센터장 전기환▷건강생활RTC 센터장 강정일▷ESH담당 홍은기▷FI사업부장 남정민▷온라인사업부장 최승은▷풀무원식품 소재1사업부장 안덕준▷푸드머스 H&C영업담당 문현기▷아사히코 영업마케팅본부장 이케다 미오▷풀무원푸드앤컬처 C&S사업본부장 김경순▷풀무원푸드앤컬처 T&B영업부장 설신
◈종근당◇종근당홀딩스▷상무 전상진◇종근당▷전무 한성욱▷이사 김두회 김진영 김민권 김재득◇종근당건강▷이사 우정민◇벨이앤▷상무 조주환▷이사 김우제
◈보령그룹◇보령<전무>▷CSO(최고전략책임자)·글로벌투자센터장 김성진▷경영지원부문장 배민제▷생산품질부문장 박경숙<상무>▷Onco본부장 김기덕▷위수탁그룹장 이민호<상무보>▷의원영업본부장 문장수▷종병1영업본부장 천성남▷종병2영업본부장 이근재▷인사지원그룹장 박세용◇보령바이오파마▷이사 경영지원본부장 하성수◇보령컨슈머헬스케어▷이사 경영지원본부장 하성수
◈오토플러스<상무>▷운영본부 금융사업실 김현제▷영업마케팅본부 영업전략실 주경이▷기업문화실 김병철▷운영본부 렌터카사업실 장연식<이사>▷운영본부 서비스사업실 김미숙▷생산본부 ATC 김인규
◈㈜코오롱<상무>▷브랜드커뮤니케이션실장 박형근
◈다올자산운용▷대표이사 사장 이창희
◈트러스톤자산운용◎승진<전무>▷대체운용부문 문지철<이사>▷컴플라이언스팀 김희전
◈KoDATA(한국평가데이터)◎승진<본부장>▷데이터본부(데이터 기획부장 겸직) 안중욱<부서장>▷사업기획부 유정학▷기술평가사업부 황성현▷지사지원부 김광식▷데이터운영부 이윤석▷평가정책부 윤재명◎전보<부서장>▷데이터연구부 나은정▷기술가치사업부 최희진▷ESG사업부 이원삼▷IT운영부 손규범<센터장>▷고객만족센터 이혁▷평가센터 최용관◎승진<지사장>▷경기지사 하연호◎전보<지사장>▷서울지사 이성원▷부산울산지사 김정훈
◈한양증권◎신임<부문장>▷특수IB부문장 이광호<부서장>▷금융솔루션부장 강주용▷채권투자부장 남우현▷종합개발2부장 김경진▷부동산금융2부장 변규남◎전보<부서장>▷부동산금융1부장 성태경▷전략운용부장 이대석
◈DS투자증권◎신임<대표이사>▷김현태◎승진<부사장>▷Sales & Trading부문장 윤덕용▷Global Market부문장 유명석<본부장>▷자본시장본부 이사 서혁재◎신임<본부장>▷파생주식본부 전무 박홍진<팀장>▷준법감시팀 부장 최세영
◈현대자산운용◎승진<상무>▷C&R그룹 리스크관리본부장 김수일▷Back Office그룹 경영기획본부장 육현진<이사>▷DI3부문 투자운용1팀장 한재선<부장>▷주식운용그룹 주식운용본부 주식운용1팀장 유명상
◈한국펀드평가◎승진▷OCIO컨설팅본부 이사대우 송민영 ▷정보사업본부장 정해성◎보임▷정보사업본부 실장 정준영
◈한국리스크관리◎승진▷부사장 류승균
◈에이플러스그룹◎승진◇에이플러스에셋<전무>▷이용국 이대수 박옥경 이미영 문점용 최태숙 이수철<상무>▷정연희◇에이플러스라이프<부사장>▷배대훈<상무>▷서종욱◇AAI 헬스케어<사장>▷이창석<상무>▷주태정◇에이플러스리얼티<사장>▷전영하◇에이플러스효담라이프케어▷상무 곽형용
◈외교부<국장급>▷재외동포영사기획관 김민철
◈국가보훈처◎전보<과장급>▷제대군인국 제대군인정책과장 이상은
◈국방기술품질원◎보직 임명▷방위산업기술보호센터장 최영종▷감항인증연구센터장 박동기▷함정센터장 차영주▷항공센터장 장인기▷정보보안안전부장 김두한
◈한국과학기술연구원◎승진▷전북분원 혁신기업협력센터장 곽현민◎전보▷글로벌전략실장 이돈재▷안전보안실장 정현진▷기술사업화실장 강선준▷혁신기업협력센터장 김병국▷감사팀장 이경화▷수탁사업운영팀장 전정훈▷총무복지팀장 한귀향▷구매·자산팀장 정종구
◈한국한의학연구원▷부원장 김호경▷한의약융합연구부장 김태수
◈예금보험공사◎선임<이사>▷차현진 유대일
◈한국산업인력공단◎승진<1급>▷훈련품질관리국장 문승현▷능력평가국장 남영문▷전문자격국장 이태형▷외국인력국장 최호영▷경북동부지사장 하상진▷경기동부지사장 임월재▷충북지사장 천윤수▷본부 이철민▷신성장산업출제부장 김미선
◈동북아역사재단▷교육홍보실장 및 동북아·독도교육연수원장(겸임) 홍성근▷국제관계와역사대와연구소장 조윤수
◈한국연구재단▷인문사회연구본부장 전우현
◈한국표준협회◎승진▷서비스경영본부장 김태완▷ESG경영센터장 권성식▷국가품질센터장 김시열▷표준R&D센터장 장경진▷경영교육혁신센터장 박희은▷도시혁신센터장 김신▷울산지역본부장 조현우▷CEO&INNO센터장 차경화◎전보▷에너지환경센터장 김현석▷국제인증센터장 서성원▷윤리감사실장 전미선▷경영기획실장 민경진▷인증운영센터장 이장욱▷표준정보센터장 한경희▷표준인증교육센터장 윤형근▷부산지역본부장 사우진
◈수협중앙회◎선임<부대표>▷지도부대표 배현두▷기획부대표 김기성
◈경북대<단과대학장>▷약학대학장 지준구◎전보<4급>▷공과대학 행정실장 장석환<5급>▷총무과장 우병호▷대구·경북지역혁신플랫품 RIS 대학교육혁신본부 김기영▷인문대학·예술대학 합동행정실장 한상욱▷법학전문대학원·행정학부·수의과대학 합동행정실장 최지용▷과학기술대학 행정실장 김상기▷생태환경대학 행정실장 박민동▷생활관 류규열▷체육진흥센터 이규호
◈부산대▷한의학전문대학원장 신병철▷인권센터장 조충영▷대학생활원 행정실장 권동현▷경제통상대학·경영대학·국제전문대학원·경영대학원·경제통상대학원·금융대학원 통합행정실장 이재윤
◈광주대◎보직▷대외협력처장 김경태▷대외협력처 부처장 송창영
◈대구보건대▷경영부 대학교육혁신단장 이영은▷〃 학생취업처장·DHC 봉사단장 이재홍▷〃 평생교육원장 박희옥▷〃 연수원장 서영우▷〃 간호대학장 김순구▷〃 교무지원팀장 김길수▷〃 원격교육지원센터장 전권일▷〃 보건통합교육센터장 현혜진▷〃 도서운영팀장 김종호▷〃 평생교육팀장·헬스매니지먼트센터장 김정환
◈서울경제TV▷보도본부 보도국 산업1부 부장 정창신▷보도본부 보도국 산업2부 부장 정훈규▷방송사업국 부장 곽진우
◈한국일보▷AD전략본부 AD마케팅부문장 이제환▷〃 디지털마케팅팀장 이호현
◈EBS▷출판국장 곽태규▷협력제작부장 정재응▷대외협력부장 김철범
◈굿모닝미디어그룹◇굿모닝경제신문▷대표이사 손희식◇서울STV▷사장 겸 서울STV뉴스 발행인 오운암◇서울STV뉴스▷총괄에디터 강문갑
◈아시아투데이▷편집국 건설부동산전문 선임기자 주중석◎승진▷총괄사장 선상신
◈아주경제▷경제부장 직대 이재호▷아주일보 다국어팀 에디터(국장) 박윤배▷아주일보·이코노믹데일리 광고국장 한명덕▷디지털미디어부 편집장(차장) 이재훈
◈농민신문사▷편집본부 디지털뉴스실장 임현우▷〃 제작국장 강영식▷〃 취재국장 겸 정경부장 김상영▷〃 뉴미디어영상부장 류수연▷〃 디지털콘텐츠부장 김소영▷〃 편집부장 손수정▷〃 전국사회부장 노현숙▷〃 산업부장 이경석▷〃 문화부장 김기홍▷〃 경북주재 선임기자 유건연▷〃 경기주재 선임기자 한재희▷〃 전남주재 선임기자 이상희▷논설실 논설실장 이승환▷방송미디어본부 방송국장 신정수▷광고마케팅본부 독자서비스부 기획역 함장훈▷간행사업본부 CP사업부장 강혜영▷〃 금융사업부 기획역 김보영▷경영지원본부 기획부장 정진수▷〃 사업혁신연구팀장 주영현▷〃 총무부 기획역 강지훈
◈대한언론인회▷감사 최귀조 이충남▷부회장 이종세 서옥식 유한준 김두호 심상대▷사무총장 박종서▷신문편집위원장 이규진▷유튜브방송위원장 최명우▷인터넷신문제작위원장 김사모▷논설위원장 박석흥▷이사 안홍열 송종문 이윤래 임종건 고명진 이향숙 신대근 이규진 최명우 김화 정재필 장옥 서경교
◈서울미디어그룹◇이뉴스투데이▷편집국 국장 이상민▷〃 부국장(정치사회·금융증권부) 안중열▷〃 팀장(영상사진부) 안경선
◈뉴스투데이▷편집국장 직무대행·경제부장 이성규▷경제부 차장대우·증권팀장 황수분▷산업1부 IT팀장 이화연
◈아이뉴스24 미디어그룹▷미디어본부장 겸 생활경제부장 소민호▷전국취재본부장 김재섭
◈인더뉴스▷각자 대표이사 경영총괄 문정태▷각자 대표이사 편집총괄 박호식▷편집국장(산업부장 겸임) 김용운
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