[인사] 한국경제신문 ; 효성그룹 ; 계룡건설 등
◈한국경제신문▷광고국 기획총괄 부국장 전우형▷광고국 신문마케팅 데스크 겸 신문마케팅1부장 유형노
◈효성그룹◇효성<상무보>▷재무본부 김병우▷트랜스월드PU 최영숙◇효성티앤씨<상무>▷스판덱스PU 최봉구▷가흥화공법인 김성수<상무보>▷베트남·동나이법인 강대찬▷동나이법인 오준석◇효성첨단소재<전무>▷경영전략실 신덕수<상무보>▷인테리어PU 김준일◇효성중공업<전무>▷전력PU 박태영<상무보>▷영국지사장 김정현
◈계룡건설<부사장>▷영업본부 조명원▷건축본부 권용봉<전무 대우>▷관리본부 안석준
◈유진그룹◇유진투자증권<이사대우>▷총무팀장 박정현▷천안지점장 조미곤▷챔피언스라운지금융센터 PB1센터 이종숙▷광주WM센터 김주영▷법인영업팀 박세진◇유진자산운용<수석>▷경영지원팀장 정주랑▷신탁회계팀장 김재은◇유진투자선물<영업상무>▷홀세일영업본부장 박기철▷글로벌영업본부장 최성민
◈중흥건설▷상무 김광호 류진석 박진식
◈풍산그룹◇풍산홀딩스<임원>▷부회장 박우동(풍산홀딩스·풍산 대표이사 겸임)<전무>▷류승훈◇풍산<임원>▷부사장 서정국▷전무 우제원 남정대▷상무 김순철 윤영태 박철민 박진홍
◈한국도자기▷전무 이완희 하걸용▷상무 임홍규
◈부국증권◎승진<전무>▷채권영업본부장 왕진기▷IB사업2본부장 정내혁<상무>▷감사업무총괄책임자 권희근<상무보>▷준법감시실 황해용▷리스크관리부 안병찬▷자금부 이해희
◈신한금융지주<본부장>▷원신한지원부 본부장 천상영◇신한투자증권<상무보>▷경영지원본부 박진석
◈신한은행◎신규 선임<본부장>▷영업그룹 권오복 손홍배 양우혁 우준식 이경선 이진호 황재필▷PWM영업본부 류정희▷기관영업1본부 유주선▷대기업강북본부 이종구▷대기업FI본부 정상진▷글로벌사업추진본부 이해창▷자금시장본부 박현식◎보임<본부장>▷영업추진부장 이봉재▷디지털개인고객부장김영민▷기관고객부장 강대오▷여신기획부장 김태수▷HR부장 강영홍▷신한은행(중국)유한공사법인장(본부장급) 엄강일▷런던지점장 우상현
◈하이투자증권<전무>▷IB1부문장 문정운▷경영전략본부장 박춘호<상무>▷홀세일본부장 함승일▷영업지원본부장 조보원▷IT본부장 정훈기▷IB2부문장 김주한
◈한국거래소<상무>▷코스닥시장본부 본부장보 이부연▷코스닥시장본부 본부장보 황우경▷파생상품시장본부 본부장보 김재향▷KRX 국민행복재단 사무국장 정상호
◈DB그룹◇DB◎승진<부사장>▷홍보실장 최진호
◈KB증권◎신규 선임<부서장>▷택스솔루션부장 왕현정▷WM테크솔루션부장 김태용▷글로벌파생상품부장 배영식▷결제업무부장 김진해▷디지털전략부장 김진호▷감사부장 김은정▷인사지원부장 엄현석▷자산관리 PO 유닛 리더 박용우▷MLT PO 유닛 리더 정숙희▷프라임센터장 이상규▷아웃바운드영업부장 오성재▷대체신디부장 최병호▷대체금융2부장 강병률▷ECM1부장 길대환
◈KR투자증권◎신임<부문장>▷매크로투자부문 김양길<본부장>▷매크로투자1본부 노재호▷매크로투자2본부 이준우▷매크로투자3본부 차일호
◈교육부▷부이사관 예혜란
◈행정안전부◎전보<국장급>▷대구광역시 기획조정실장 황순조▷전라북도 기획조정실장 노홍석▷스마트복지안전공동체추진단장 김정기
◈국세청◎전보◇국세청<복수직서기관>▷국세청 정보화운영담당관실 이진재▷〃 정보보호담당관실 최원수◇서울지방국세청<복수직 서기관>▷서울지방국세청 법인세과 이철재▷〃 송무2과 김항로▷〃 송무3과 김동근▷〃 조사1국 조사1과 김봉규▷〃 조사1국 조사1과 전진▷〃 조사1국 조사2과 성혜진▷〃 조사1국 조사3과 김병철▷〃 조사1국 조사3과 노충환▷〃 조사1국 조사3과 이태연▷〃 조사2국 조사2과 이기각▷〃 조사3국 조사관리과 김광대▷〃 조사3국 조사2과 최미숙▷〃 조사4국 조사관리과 고만수▷〃 조사4국 조사1과 임정일▷〃 조사4국 조사2과 구성진▷〃 조사4국 조사3과 위찬필▷〃 국제조사관리과 손종욱▷〃 국제조사1과 조창우▷〃 국제조사2과 박형민◇중부지방국세청<복수직서기관>▷중부지방국세청 납세자보호담당관실 김진숙▷〃 조사1국 조사1과 성병모▷〃 조사2국 조사관리과 송명섭▷〃 조사3국 조사1과 김영기▷경기광주세무서 하남지서장 정윤길◇인천지방국세청<복수직서기관>▷인천지방국세청 납세자보호담당관 박임선▷포천세무서 동두천지서장 서기열◇대전지방국세청<복수직서기관>▷대전지방국세청 조사1국 조사2과장 김종일▷〃 조사1국 조사3과장 하신행▷충주세무서 충북혁신지서장 정승태◇광주지방국세청<복수직서기관>▷광주지방국세청 송무과장 정장호▷순천세무서 광양지서장 장영수◇대구지방국세청<복수직서기관>▷대구지방국세청 전산관리팀장 조승현▷남대구세무서 달성지서장 박수철▷경주세무서 영천지서장 이병탁◇부산지방국세청<복수직서기관>▷부산지방국세청 전산관리팀장 정규진▷〃 체납추적과 신관호▷〃 조사2국 조사3과 고동환▷통영세무서 거제지서장 박민기
◈보험연구원▷연구조정실장 정성희 선임연구위원▷금융시장분석실장 조영현 연구위원▷보험산업연구실장 김석영 선임연구위원▷금융제도실장 김해식 연구위원▷소비자·디지털연구실장 황인창 연구위원▷보험법연구실 백영화 선임연구위원▷기획행정실장 홍성연 부장
◈한국교육개발원▷부원장/기획조정본부장 임후남▷고등·평생교육연구본부장 최정윤▷교육데이터연구본부장 박병영▷미래교육연구본부장 손찬희▷홍보자료실장 정경아▷학교·교원정책연구실장 이동엽▷교육복지연구실장 박경호▷고등교육연구실장 조옥경▷평생·융합교육연구실장 김경애▷디지털교육연구실장 김은영▷인사실장 김태현▷재무회계실장 이지훈▷정보화실장 이기준▷감사실장 장인식
◈한국건설기술연구원▷건설시험인증본부장 류제룡▷구매관리실장 박태무▷화재안전연구소 화성행정팀장 김형진
◈한국농촌경제연구원▷농산업혁신연구부장 황윤재▷미래정책연구실장 유찬희▷기획조정실장 국승용
◈한국부동산원<지역본부장>▷서울지역본부장 겸 서울강남지사장 김기영▷대구경북지역본부장 겸 대구지사장 박보인
◈한국소비자원◎승진<1급>▷정보교육국장 최재희▷경기지원장 원혜일
◈한국생산기술연구원▷대경본부장 성지현▷전북본부장 이상대▷기획조정본부장 박진희▷친환경재료공정연구그룹장 김수한▷R&D전략기획단장 김종민▷경영기획실장 채창옥▷기업협력지원실장 심준섭▷제주경영지원실장 정영훈
◈한국원자력연구원<소장>▷융복합양자과학연구소장 정영욱▷핵주기환경연구소장 백종혁▷혁신원자력시스템연구소장 이태호▷첨단방사선연구소장 정병엽<단장>▷사용후핵연료저장처분연구단장 조동건<부장>▷기획부장 조창연
◈한국표준과학연구원▷방사선표준그룹장 황상훈
◈서울소방재난본부◎승진<소방준감>▷안전지원과장 윤득수<소방정>▷현장대응단장 손병두▷시민안전체험관장 정진기▷성북소방서장 박용호▷구로소방서장 윤영재▷성동소방서장 김형국◎전보<소방정>▷119특수구조단장 오정일▷동대문소방서장 강동만▷강남소방서장 김흥곤▷강동소방서장 김윤섭▷마포소방서장 김용근▷도봉소방서장 김장군▷노원소방서장 이상일
◈대한무역투자진흥공사(코트라)◎승진<1직급>▷중소기업실 수출기업화팀장 김락곤▷글로벌공급망실 공급망모니터링팀장 박동욱▷무역투자연구센터장 김지엽▷인재경영실 인사팀장 정준규▷광저우무역관장 김주철<2직급>▷지역조사실 아시아중아팀 중국PM 윤기섭▷개발협력실 이성희▷하노이무역관 이현정▷기획조정실 기획혁신팀 국회협력PM 권오승▷아비장무역관장 정현철▷뉴델리무역관 부관장 박은경▷민스크무역관장 장윤성▷중소기업실 김태형
◈부산항만공사◎전보▷글로벌사업단장(해외사업실장 겸임) 구자림◎승진<1급>▷재난안전실 김윤철▷신항지사 장형탁▷재생개발실 박선정
◈인천국제공항공사◎승진<1급>▷교통서비스처장 조우호▷공항시설처장 이경화▷물류처장 이상용▷해외사업처 인도네시아법인 전민재
◈인천항만공사◎전보<1급>▷항만운영실장 김순철▷여객사업부장 김영국<2급>▷항만뉴딜사업실장 남인식
◈한국국토정보공사(LX)▷부사장·기획혁신본부장 최규명▷지적사업본부장 오애리▷경영지원본부장 방성배
◈한국관광공사◎승진<1급>▷관광기업지원실장 박윤숙▷MICE실장 권종술▷감사실장 김동일
◈한국전기안전공사◎승진·이동<1(가)급>▷경영지원처장 박지영▷감사실장 강수봉▷인재경영실장 백승락▷전기안전교육원장 임형일▷전북지역본부장 조성만▷안전관리처장 김용혁◎이동<1(가)급>▷경남지역본부장 최철호▷충북지역본부장 황등연▷전력계통검사처장 조세익▷광주전남지역본부장 윤재성▷대구경북지역본부장 김성주▷기획혁신처장 김진태▷서울지역본부장 최병우▷사업운영처장 임성진▷부산울산지역본부장 박영웅▷전기안전교육원 처장급 이세호▷대전세종충남지역본부장 현덕환▷인천지역본부장 박정훈▷경기지역본부장 정명해▷천안아산지사장 박재훼▷강원지역본부장 김종섭
◈국민건강보험공단◎전보<본부장 및 선임실장>▷서울강원지역본부장 원인명▷대구경북지역본부장 김기형▷광주전라제주지역본부장 최옥용▷대전세종충청지역본부장 정일만▷인천경기지역본부장 안수민▷기획조정실장 박철용▷인력지원실장 이용구▷급여혁신실장 김남훈▷감사실장 윤정욱▷빅데이터전략본부장 이정수▷건강보험연구원 연구국제협력실장 신순애◎승진<1급>▷만성질환관리실장 박지영▷보건의료자원실장 최경희▷요양급여실장 조귀래▷요양심사실장 이경섭▷의료요양돌봄연계추진단장 신영숙▷금천지사장 박현의▷부산동래지사장 임정완▷해운대지사장 추동주▷울산중부지사장 조용만▷창원마산지사장 채복순▷구미지사장 이상화▷군산지사장 이윤학▷대전유성지사장 이용수▷고양덕양지사장 이철순▷김포지사장 최선영<1급>▷홍보실장 배민구▷고객지원실장 조준희▷종로지사장 민영미▷성동지사장 서철호▷광진지사장 권순자▷성북지사장 김도훈▷강북지사장 김선주▷도봉지사장 김화영▷서대문지사장 박숙희▷구로지사장 이은옥▷동작지사장 안석성▷서초북부지사장 고영▷강남동부지사장 윤형종▷송파지사장 윤선일▷강동지사장 강형윤▷대구북부지사장 김성진▷광주동부지사장 이옥순▷광주북부지사장 고미숙▷여수지사장 서미경▷청주동부지사장 장연옥▷천안지사장 박영임▷인천계양지사장 서경숙▷광명지사장 주영구▷파주지사장 손근호
◈분당서울대병원▷간호본부장 신연희▷간호행정교육팀장 임영희▷수술간호팀장 이정희▷진단검사의학과 운영팀장 이광우▷감사팀장 문광빈▷원무팀장 이제혁▷안전총괄부장 박화섭▷연구행정팀장 조병주▷물류자산팀장 최명균▷인재운용팀장 김종복▷교육수련팀장 심현주▷홍보팀장 박정화▷발전후원팀장 여상근▷경영혁신팀장 김민정▷인권보호팀장 이성호
◈SBS 미디어그룹◎승진◇SBS<국장급>▷라디오센터장 전문수▷스포츠국장 손근영<부국장급>▷통합뉴스룸 보도국장 우상욱▷미래전략국장 황선복▷마케팅국장 이정우▷경영국장 김기헌
◈동아일보▷논설주간 상무 천광암▷논설위원 실장 부국장급 정용관<국장급>▷논설위원 송평인▷논설위원 박성원<부국장급>▷논설위원 서정보<부장급>▷논설위원 길진균▷편집국 부국장 정원수<부장>▷정치부 윤완준▷국제부 홍수영▷정책사회부 김윤종<센터장 부장급>▷디프런티어센터 이성호
◈세계일보▷편집국장 조남규▷광고국장 박찬준▷세계비즈앤스포츠월드 상무이사 겸 편집인 문준식
◈이데일리·이데일리씨앤비◇이데일리<부국장대우>▷마켓IN센터장 권소현◇이데일리씨앤비<부국장>▷보도국장 김정민▷편성제작국장 원경호
◈대한경제신문사▷대표이사 사장 박승준
◈이코노믹리뷰▷편집국 총괄에디터 김선태
◈이십이세기미디어▷사장 박창규▷대외협력본부장 정청영
◈효성그룹◇효성<상무보>▷재무본부 김병우▷트랜스월드PU 최영숙◇효성티앤씨<상무>▷스판덱스PU 최봉구▷가흥화공법인 김성수<상무보>▷베트남·동나이법인 강대찬▷동나이법인 오준석◇효성첨단소재<전무>▷경영전략실 신덕수<상무보>▷인테리어PU 김준일◇효성중공업<전무>▷전력PU 박태영<상무보>▷영국지사장 김정현
◈계룡건설<부사장>▷영업본부 조명원▷건축본부 권용봉<전무 대우>▷관리본부 안석준
◈유진그룹◇유진투자증권<이사대우>▷총무팀장 박정현▷천안지점장 조미곤▷챔피언스라운지금융센터 PB1센터 이종숙▷광주WM센터 김주영▷법인영업팀 박세진◇유진자산운용<수석>▷경영지원팀장 정주랑▷신탁회계팀장 김재은◇유진투자선물<영업상무>▷홀세일영업본부장 박기철▷글로벌영업본부장 최성민
◈중흥건설▷상무 김광호 류진석 박진식
◈풍산그룹◇풍산홀딩스<임원>▷부회장 박우동(풍산홀딩스·풍산 대표이사 겸임)<전무>▷류승훈◇풍산<임원>▷부사장 서정국▷전무 우제원 남정대▷상무 김순철 윤영태 박철민 박진홍
◈한국도자기▷전무 이완희 하걸용▷상무 임홍규
◈부국증권◎승진<전무>▷채권영업본부장 왕진기▷IB사업2본부장 정내혁<상무>▷감사업무총괄책임자 권희근<상무보>▷준법감시실 황해용▷리스크관리부 안병찬▷자금부 이해희
◈신한금융지주<본부장>▷원신한지원부 본부장 천상영◇신한투자증권<상무보>▷경영지원본부 박진석
◈신한은행◎신규 선임<본부장>▷영업그룹 권오복 손홍배 양우혁 우준식 이경선 이진호 황재필▷PWM영업본부 류정희▷기관영업1본부 유주선▷대기업강북본부 이종구▷대기업FI본부 정상진▷글로벌사업추진본부 이해창▷자금시장본부 박현식◎보임<본부장>▷영업추진부장 이봉재▷디지털개인고객부장김영민▷기관고객부장 강대오▷여신기획부장 김태수▷HR부장 강영홍▷신한은행(중국)유한공사법인장(본부장급) 엄강일▷런던지점장 우상현
◈하이투자증권<전무>▷IB1부문장 문정운▷경영전략본부장 박춘호<상무>▷홀세일본부장 함승일▷영업지원본부장 조보원▷IT본부장 정훈기▷IB2부문장 김주한
◈한국거래소<상무>▷코스닥시장본부 본부장보 이부연▷코스닥시장본부 본부장보 황우경▷파생상품시장본부 본부장보 김재향▷KRX 국민행복재단 사무국장 정상호
◈DB그룹◇DB◎승진<부사장>▷홍보실장 최진호
◈KB증권◎신규 선임<부서장>▷택스솔루션부장 왕현정▷WM테크솔루션부장 김태용▷글로벌파생상품부장 배영식▷결제업무부장 김진해▷디지털전략부장 김진호▷감사부장 김은정▷인사지원부장 엄현석▷자산관리 PO 유닛 리더 박용우▷MLT PO 유닛 리더 정숙희▷프라임센터장 이상규▷아웃바운드영업부장 오성재▷대체신디부장 최병호▷대체금융2부장 강병률▷ECM1부장 길대환
◈KR투자증권◎신임<부문장>▷매크로투자부문 김양길<본부장>▷매크로투자1본부 노재호▷매크로투자2본부 이준우▷매크로투자3본부 차일호
◈교육부▷부이사관 예혜란
◈행정안전부◎전보<국장급>▷대구광역시 기획조정실장 황순조▷전라북도 기획조정실장 노홍석▷스마트복지안전공동체추진단장 김정기
◈국세청◎전보◇국세청<복수직서기관>▷국세청 정보화운영담당관실 이진재▷〃 정보보호담당관실 최원수◇서울지방국세청<복수직 서기관>▷서울지방국세청 법인세과 이철재▷〃 송무2과 김항로▷〃 송무3과 김동근▷〃 조사1국 조사1과 김봉규▷〃 조사1국 조사1과 전진▷〃 조사1국 조사2과 성혜진▷〃 조사1국 조사3과 김병철▷〃 조사1국 조사3과 노충환▷〃 조사1국 조사3과 이태연▷〃 조사2국 조사2과 이기각▷〃 조사3국 조사관리과 김광대▷〃 조사3국 조사2과 최미숙▷〃 조사4국 조사관리과 고만수▷〃 조사4국 조사1과 임정일▷〃 조사4국 조사2과 구성진▷〃 조사4국 조사3과 위찬필▷〃 국제조사관리과 손종욱▷〃 국제조사1과 조창우▷〃 국제조사2과 박형민◇중부지방국세청<복수직서기관>▷중부지방국세청 납세자보호담당관실 김진숙▷〃 조사1국 조사1과 성병모▷〃 조사2국 조사관리과 송명섭▷〃 조사3국 조사1과 김영기▷경기광주세무서 하남지서장 정윤길◇인천지방국세청<복수직서기관>▷인천지방국세청 납세자보호담당관 박임선▷포천세무서 동두천지서장 서기열◇대전지방국세청<복수직서기관>▷대전지방국세청 조사1국 조사2과장 김종일▷〃 조사1국 조사3과장 하신행▷충주세무서 충북혁신지서장 정승태◇광주지방국세청<복수직서기관>▷광주지방국세청 송무과장 정장호▷순천세무서 광양지서장 장영수◇대구지방국세청<복수직서기관>▷대구지방국세청 전산관리팀장 조승현▷남대구세무서 달성지서장 박수철▷경주세무서 영천지서장 이병탁◇부산지방국세청<복수직서기관>▷부산지방국세청 전산관리팀장 정규진▷〃 체납추적과 신관호▷〃 조사2국 조사3과 고동환▷통영세무서 거제지서장 박민기
◈보험연구원▷연구조정실장 정성희 선임연구위원▷금융시장분석실장 조영현 연구위원▷보험산업연구실장 김석영 선임연구위원▷금융제도실장 김해식 연구위원▷소비자·디지털연구실장 황인창 연구위원▷보험법연구실 백영화 선임연구위원▷기획행정실장 홍성연 부장
◈한국교육개발원▷부원장/기획조정본부장 임후남▷고등·평생교육연구본부장 최정윤▷교육데이터연구본부장 박병영▷미래교육연구본부장 손찬희▷홍보자료실장 정경아▷학교·교원정책연구실장 이동엽▷교육복지연구실장 박경호▷고등교육연구실장 조옥경▷평생·융합교육연구실장 김경애▷디지털교육연구실장 김은영▷인사실장 김태현▷재무회계실장 이지훈▷정보화실장 이기준▷감사실장 장인식
◈한국건설기술연구원▷건설시험인증본부장 류제룡▷구매관리실장 박태무▷화재안전연구소 화성행정팀장 김형진
◈한국농촌경제연구원▷농산업혁신연구부장 황윤재▷미래정책연구실장 유찬희▷기획조정실장 국승용
◈한국부동산원<지역본부장>▷서울지역본부장 겸 서울강남지사장 김기영▷대구경북지역본부장 겸 대구지사장 박보인
◈한국소비자원◎승진<1급>▷정보교육국장 최재희▷경기지원장 원혜일
◈한국생산기술연구원▷대경본부장 성지현▷전북본부장 이상대▷기획조정본부장 박진희▷친환경재료공정연구그룹장 김수한▷R&D전략기획단장 김종민▷경영기획실장 채창옥▷기업협력지원실장 심준섭▷제주경영지원실장 정영훈
◈한국원자력연구원<소장>▷융복합양자과학연구소장 정영욱▷핵주기환경연구소장 백종혁▷혁신원자력시스템연구소장 이태호▷첨단방사선연구소장 정병엽<단장>▷사용후핵연료저장처분연구단장 조동건<부장>▷기획부장 조창연
◈한국표준과학연구원▷방사선표준그룹장 황상훈
◈서울소방재난본부◎승진<소방준감>▷안전지원과장 윤득수<소방정>▷현장대응단장 손병두▷시민안전체험관장 정진기▷성북소방서장 박용호▷구로소방서장 윤영재▷성동소방서장 김형국◎전보<소방정>▷119특수구조단장 오정일▷동대문소방서장 강동만▷강남소방서장 김흥곤▷강동소방서장 김윤섭▷마포소방서장 김용근▷도봉소방서장 김장군▷노원소방서장 이상일
◈대한무역투자진흥공사(코트라)◎승진<1직급>▷중소기업실 수출기업화팀장 김락곤▷글로벌공급망실 공급망모니터링팀장 박동욱▷무역투자연구센터장 김지엽▷인재경영실 인사팀장 정준규▷광저우무역관장 김주철<2직급>▷지역조사실 아시아중아팀 중국PM 윤기섭▷개발협력실 이성희▷하노이무역관 이현정▷기획조정실 기획혁신팀 국회협력PM 권오승▷아비장무역관장 정현철▷뉴델리무역관 부관장 박은경▷민스크무역관장 장윤성▷중소기업실 김태형
◈부산항만공사◎전보▷글로벌사업단장(해외사업실장 겸임) 구자림◎승진<1급>▷재난안전실 김윤철▷신항지사 장형탁▷재생개발실 박선정
◈인천국제공항공사◎승진<1급>▷교통서비스처장 조우호▷공항시설처장 이경화▷물류처장 이상용▷해외사업처 인도네시아법인 전민재
◈인천항만공사◎전보<1급>▷항만운영실장 김순철▷여객사업부장 김영국<2급>▷항만뉴딜사업실장 남인식
◈한국국토정보공사(LX)▷부사장·기획혁신본부장 최규명▷지적사업본부장 오애리▷경영지원본부장 방성배
◈한국관광공사◎승진<1급>▷관광기업지원실장 박윤숙▷MICE실장 권종술▷감사실장 김동일
◈한국전기안전공사◎승진·이동<1(가)급>▷경영지원처장 박지영▷감사실장 강수봉▷인재경영실장 백승락▷전기안전교육원장 임형일▷전북지역본부장 조성만▷안전관리처장 김용혁◎이동<1(가)급>▷경남지역본부장 최철호▷충북지역본부장 황등연▷전력계통검사처장 조세익▷광주전남지역본부장 윤재성▷대구경북지역본부장 김성주▷기획혁신처장 김진태▷서울지역본부장 최병우▷사업운영처장 임성진▷부산울산지역본부장 박영웅▷전기안전교육원 처장급 이세호▷대전세종충남지역본부장 현덕환▷인천지역본부장 박정훈▷경기지역본부장 정명해▷천안아산지사장 박재훼▷강원지역본부장 김종섭
◈국민건강보험공단◎전보<본부장 및 선임실장>▷서울강원지역본부장 원인명▷대구경북지역본부장 김기형▷광주전라제주지역본부장 최옥용▷대전세종충청지역본부장 정일만▷인천경기지역본부장 안수민▷기획조정실장 박철용▷인력지원실장 이용구▷급여혁신실장 김남훈▷감사실장 윤정욱▷빅데이터전략본부장 이정수▷건강보험연구원 연구국제협력실장 신순애◎승진<1급>▷만성질환관리실장 박지영▷보건의료자원실장 최경희▷요양급여실장 조귀래▷요양심사실장 이경섭▷의료요양돌봄연계추진단장 신영숙▷금천지사장 박현의▷부산동래지사장 임정완▷해운대지사장 추동주▷울산중부지사장 조용만▷창원마산지사장 채복순▷구미지사장 이상화▷군산지사장 이윤학▷대전유성지사장 이용수▷고양덕양지사장 이철순▷김포지사장 최선영<1급>▷홍보실장 배민구▷고객지원실장 조준희▷종로지사장 민영미▷성동지사장 서철호▷광진지사장 권순자▷성북지사장 김도훈▷강북지사장 김선주▷도봉지사장 김화영▷서대문지사장 박숙희▷구로지사장 이은옥▷동작지사장 안석성▷서초북부지사장 고영▷강남동부지사장 윤형종▷송파지사장 윤선일▷강동지사장 강형윤▷대구북부지사장 김성진▷광주동부지사장 이옥순▷광주북부지사장 고미숙▷여수지사장 서미경▷청주동부지사장 장연옥▷천안지사장 박영임▷인천계양지사장 서경숙▷광명지사장 주영구▷파주지사장 손근호
◈분당서울대병원▷간호본부장 신연희▷간호행정교육팀장 임영희▷수술간호팀장 이정희▷진단검사의학과 운영팀장 이광우▷감사팀장 문광빈▷원무팀장 이제혁▷안전총괄부장 박화섭▷연구행정팀장 조병주▷물류자산팀장 최명균▷인재운용팀장 김종복▷교육수련팀장 심현주▷홍보팀장 박정화▷발전후원팀장 여상근▷경영혁신팀장 김민정▷인권보호팀장 이성호
◈SBS 미디어그룹◎승진◇SBS<국장급>▷라디오센터장 전문수▷스포츠국장 손근영<부국장급>▷통합뉴스룸 보도국장 우상욱▷미래전략국장 황선복▷마케팅국장 이정우▷경영국장 김기헌
◈동아일보▷논설주간 상무 천광암▷논설위원 실장 부국장급 정용관<국장급>▷논설위원 송평인▷논설위원 박성원<부국장급>▷논설위원 서정보<부장급>▷논설위원 길진균▷편집국 부국장 정원수<부장>▷정치부 윤완준▷국제부 홍수영▷정책사회부 김윤종<센터장 부장급>▷디프런티어센터 이성호
◈세계일보▷편집국장 조남규▷광고국장 박찬준▷세계비즈앤스포츠월드 상무이사 겸 편집인 문준식
◈이데일리·이데일리씨앤비◇이데일리<부국장대우>▷마켓IN센터장 권소현◇이데일리씨앤비<부국장>▷보도국장 김정민▷편성제작국장 원경호
◈대한경제신문사▷대표이사 사장 박승준
◈이코노믹리뷰▷편집국 총괄에디터 김선태
◈이십이세기미디어▷사장 박창규▷대외협력본부장 정청영
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