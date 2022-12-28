[인사] 신한투자증권 ; 삼영무역 ; 교보증권 등
◈신한투자증권<그룹대표 신설>▷GIB1그룹 정근수▷기관고객그룹 유성열▷GIB2그룹 김준태<상무>▷전략기획그룹 이희동▷준법감시본부 남궁태형<상무보>▷투자개발본부 한성수▷파생본부 곽일환▷자산관리영업1본부 이경길▷투자금융본부 박창원▷기업금융2본부 권혁준▷정보보호본부 공병권◎승진<그룹장>▷GMS그룹 안석철<전무>▷GIB2그룹 김준태▷ICT그룹 전형숙<상무>▷FICC운용본부 허관▷업무혁신본부 황진영▷글로벌사업본부 이현우▷디지털고객본부 김계흥▷자산관리영업3본부 신윤주▷소비자보호본부 권영대▷IPO본부 서윤복▷강북금융센터 이정민▷영업부 강종호
◈삼영무역◇삼영무역▷전무이사 박상민◇케미그라스▷상무이사 이민환▷상무이사 곽태성◇한국큐빅▷상무이사 이용섭◇삼신화학공업▷상무이사 권영호
◈교보증권◎승진<이사>▷구조화금융1부장 한정수▷강북2권역장 박충구▷리스크심사부장 이상원
◈키움증권<임원 업무분장>▷주식운용팀 멀티전략운용팀 담당임원 박성진▷IT기획팀 플랫폼기획팀 채널기획팀 프로세스혁신팀 정보보안팀 담당임원 김경주▷소비자보호팀 담당임원 하승선▷재무팀 자금팀 담당임원 조영실▷구조화전략팀 구조화영업팀 담당임원 심창섭
◈KB증권◎승진<상무보>▷인바운드영업부 이병근▷자산배분전략부 김상훈<이사대우>▷WM상품부 고영륜▷전략기획부 김대돈▷준법지원부 장철근▷IB영업추진부 김인웅▷멀티상품솔루션부 박근수▷투자컨설팅부 임상국▷대전PB센터 임종빈▷청주지점 정은진▷테크노마트지점 홍은미
◈한전KDN◎보직 발령▷기획관리본부장 정수옥▷커뮤니케이션실장 장항▷기획처장 백성필▷ESG경영처장 신수행▷동남발전사업처장 권기열▷원전사업처장 김용우▷클라우드사업처장 조영호▷인사노무처장 김경식▷IT운영사업처장 조대현▷서남발전사업처장 강용수▷미래디지털사업처장 임진아▷보안사업처장 구은영▷서울인천지역본부장 최영환▷대구경북지역본부장 김봉균▷경기강원지역본부장 김미경▷부산울산경남지역본부장 박병기▷인천사업처장 이재정▷경남사업처장 김인명▷강원사업처장 김창수▷전북사업처장 장호성
◈경찰청◎전보<치안정감>▷경찰청 차장 조지호▷경찰대학장 김순호▷경기남부경찰청장 우종수<치안감>▷경찰청 경무인사기획관 최종문▷〃 미래치안정책국장 박성주▷〃 교통국장 윤소식▷〃 공공안녕정보국장 김수환▷행정안전부 경찰국장 김희중▷경찰청 국가수사본부 수사기획조정관 김병우▷〃 형사국장 김갑식▷〃 사이버수사국장 최현석▷〃 안보수사국장 한창훈▷서울경찰청 공공안전차장 김남현▷대구경찰청장 김수영▷대전경찰청장 정용근▷울산경찰청장 이호영▷충남경찰청장 유재성▷경북경찰청장 최주원
◈감사원◎전보<고위감사공무원>▷특별조사국장 이주형▷지방행정감사1국장 홍성모▷국민제안감사2국장 전영진
◈한국전자통신연구원(ETRI)<직할부서장>▷감사부장 박세명▷기획본부장 이현우▷행정본부장 이성진▷글로벌·홍보부장 김재호
◈중소기업중앙회◎전보▷상생협력부장 양옥석▷인력정책실장 서정헌
◈한국에너지공단◎승진<1급>유기호 최성우 김상명<2급>정진원 조현수 장광식 손명임 최석재<3급>전소희 노병진 이주상 임석기 주동현 권용출 권태성 안상수◎전보<본사 부서장>▷준법지원실장 김상명▷경영지원실장 한종현▷회계운영실장 최국영▷수요정책실장 김창식▷산업기후실장 김경태▷건물에너지실장 최성우▷수송에너지실장 정종일▷지역에너지복지실장 유기호▷에너지신산업실장 김형중▷기후국제협력실장 김성훈▷자금융자실장 이광복▷에너지진단실장 강형일▷신재생정책실장 박성우▷태양광사업실장 유영선▷신재생지원사업실장 류지현<지역본부 부서장>▷서울지역본부장 최재동▷부산울산지역본부장 김명록▷인천지역본부장 김준호▷광주전남지역본부장 나을영▷대전충남지역본부장 김주완▷세종충북지역본부장 김회철▷경기지역본부장 김규식▷강원지역본부장 류창기▷경남지역본부장 배상석▷제주지역본부장 한윤철
◈국립공원공단<본사 처·실장>▷홍보실장 현병관▷자원보전처장 김대현▷공원환경처장 오민석▷상생협력처장 김진태▷재난안전처장 이진범▷일터안전실장 박경근▷환경사회투명경영혁신실장 노회동<본사 부장>▷기획예산처 경영기획부장 이기석▷행정처 인재개발부장 김석범▷상생협력처 지역협력부장 박소영▷탐방복지처 탐방해설부장 권욱영▷공원시설처 시설계획부장 정장방▷공원시설처 생태시설부장 위중완▷재난안전처 안전대책부장 박용선▷기획예산처 탄소중립전략부장 문정문<사무소장·원장>▷오대산국립공원사무소장 남성열▷태백산국립공원사무소장 강재구▷속리산국립공원사무소장 임철진▷다도해해상국립공원서부사무소장 문광선▷월출산국립공원사무소장 안동순▷변산반도국립공원사무소장 박철희▷국립공원야생생물보전원장 신정태▷지리산생태탐방원장 황규태▷설악산생태탐방원장 박선규▷소백산생태탐방원장 주재우▷국립공원산악안전교육원장 노윤경▷국가지질공원사무국장 서인교
◈고려대◎전보<부장>▷안암학사행정팀 부장 이경미▷학사팀 부장 백나실▷교양교육원행정실 부장 양희준▷문과대학행정실 부장 김귀숙
◈동아대▷기획처장 노영진▷재무처장 설영수▷국제전문대학원장·국제대학장 김대중▷자연과학대학장 정진웅▷기초교양대학장·언어교육원장 김진경▷석당인재학부장 김희준
◈삼영무역◇삼영무역▷전무이사 박상민◇케미그라스▷상무이사 이민환▷상무이사 곽태성◇한국큐빅▷상무이사 이용섭◇삼신화학공업▷상무이사 권영호
◈교보증권◎승진<이사>▷구조화금융1부장 한정수▷강북2권역장 박충구▷리스크심사부장 이상원
◈키움증권<임원 업무분장>▷주식운용팀 멀티전략운용팀 담당임원 박성진▷IT기획팀 플랫폼기획팀 채널기획팀 프로세스혁신팀 정보보안팀 담당임원 김경주▷소비자보호팀 담당임원 하승선▷재무팀 자금팀 담당임원 조영실▷구조화전략팀 구조화영업팀 담당임원 심창섭
◈KB증권◎승진<상무보>▷인바운드영업부 이병근▷자산배분전략부 김상훈<이사대우>▷WM상품부 고영륜▷전략기획부 김대돈▷준법지원부 장철근▷IB영업추진부 김인웅▷멀티상품솔루션부 박근수▷투자컨설팅부 임상국▷대전PB센터 임종빈▷청주지점 정은진▷테크노마트지점 홍은미
◈한전KDN◎보직 발령▷기획관리본부장 정수옥▷커뮤니케이션실장 장항▷기획처장 백성필▷ESG경영처장 신수행▷동남발전사업처장 권기열▷원전사업처장 김용우▷클라우드사업처장 조영호▷인사노무처장 김경식▷IT운영사업처장 조대현▷서남발전사업처장 강용수▷미래디지털사업처장 임진아▷보안사업처장 구은영▷서울인천지역본부장 최영환▷대구경북지역본부장 김봉균▷경기강원지역본부장 김미경▷부산울산경남지역본부장 박병기▷인천사업처장 이재정▷경남사업처장 김인명▷강원사업처장 김창수▷전북사업처장 장호성
◈경찰청◎전보<치안정감>▷경찰청 차장 조지호▷경찰대학장 김순호▷경기남부경찰청장 우종수<치안감>▷경찰청 경무인사기획관 최종문▷〃 미래치안정책국장 박성주▷〃 교통국장 윤소식▷〃 공공안녕정보국장 김수환▷행정안전부 경찰국장 김희중▷경찰청 국가수사본부 수사기획조정관 김병우▷〃 형사국장 김갑식▷〃 사이버수사국장 최현석▷〃 안보수사국장 한창훈▷서울경찰청 공공안전차장 김남현▷대구경찰청장 김수영▷대전경찰청장 정용근▷울산경찰청장 이호영▷충남경찰청장 유재성▷경북경찰청장 최주원
◈감사원◎전보<고위감사공무원>▷특별조사국장 이주형▷지방행정감사1국장 홍성모▷국민제안감사2국장 전영진
◈한국전자통신연구원(ETRI)<직할부서장>▷감사부장 박세명▷기획본부장 이현우▷행정본부장 이성진▷글로벌·홍보부장 김재호
◈중소기업중앙회◎전보▷상생협력부장 양옥석▷인력정책실장 서정헌
◈한국에너지공단◎승진<1급>유기호 최성우 김상명<2급>정진원 조현수 장광식 손명임 최석재<3급>전소희 노병진 이주상 임석기 주동현 권용출 권태성 안상수◎전보<본사 부서장>▷준법지원실장 김상명▷경영지원실장 한종현▷회계운영실장 최국영▷수요정책실장 김창식▷산업기후실장 김경태▷건물에너지실장 최성우▷수송에너지실장 정종일▷지역에너지복지실장 유기호▷에너지신산업실장 김형중▷기후국제협력실장 김성훈▷자금융자실장 이광복▷에너지진단실장 강형일▷신재생정책실장 박성우▷태양광사업실장 유영선▷신재생지원사업실장 류지현<지역본부 부서장>▷서울지역본부장 최재동▷부산울산지역본부장 김명록▷인천지역본부장 김준호▷광주전남지역본부장 나을영▷대전충남지역본부장 김주완▷세종충북지역본부장 김회철▷경기지역본부장 김규식▷강원지역본부장 류창기▷경남지역본부장 배상석▷제주지역본부장 한윤철
◈국립공원공단<본사 처·실장>▷홍보실장 현병관▷자원보전처장 김대현▷공원환경처장 오민석▷상생협력처장 김진태▷재난안전처장 이진범▷일터안전실장 박경근▷환경사회투명경영혁신실장 노회동<본사 부장>▷기획예산처 경영기획부장 이기석▷행정처 인재개발부장 김석범▷상생협력처 지역협력부장 박소영▷탐방복지처 탐방해설부장 권욱영▷공원시설처 시설계획부장 정장방▷공원시설처 생태시설부장 위중완▷재난안전처 안전대책부장 박용선▷기획예산처 탄소중립전략부장 문정문<사무소장·원장>▷오대산국립공원사무소장 남성열▷태백산국립공원사무소장 강재구▷속리산국립공원사무소장 임철진▷다도해해상국립공원서부사무소장 문광선▷월출산국립공원사무소장 안동순▷변산반도국립공원사무소장 박철희▷국립공원야생생물보전원장 신정태▷지리산생태탐방원장 황규태▷설악산생태탐방원장 박선규▷소백산생태탐방원장 주재우▷국립공원산악안전교육원장 노윤경▷국가지질공원사무국장 서인교
◈고려대◎전보<부장>▷안암학사행정팀 부장 이경미▷학사팀 부장 백나실▷교양교육원행정실 부장 양희준▷문과대학행정실 부장 김귀숙
◈동아대▷기획처장 노영진▷재무처장 설영수▷국제전문대학원장·국제대학장 김대중▷자연과학대학장 정진웅▷기초교양대학장·언어교육원장 김진경▷석당인재학부장 김희준
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